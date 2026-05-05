Πανεπιστήμιο Αθηνών: Αναβαθμίζονται οι φοιτητικές εστίες – Δείτε φωτογραφίες πριν και μετά

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης των φοιτητικών εστιών, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, την ενίσχυση της ασφάλειας και τη συνολική αναβάθμιση της καθημερινότητας των φοιτητών.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις στις Φοιτητικές Εστίες του ΕΚΠΑ, οι οποίες περιλάμβαναν την εκκένωση κατειλημμένων χώρων, τον καθαρισμό, την αποκατάσταση και την πλήρη επαναλειτουργία τους, αποδίδοντάς τους εκ νέου στη φοιτητική κοινότητα μετά από πολλά χρόνια. Οι παρεμβάσεις αυτές συνοδεύτηκαν από τη δημιουργία νέων επιπλωμένων χώρων, αναγνωστηρίων και τη λειτουργία σύγχρονου γυμναστηρίου, ενώ εγκαταστάθηκε και σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης με κάρτα, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, δωρεά της HELLENiQ ENERGY συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση και αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, μέσω της τοποθέτησης καθιστικών επίπλων, δημιουργώντας ένα πιο λειτουργικό και ανθρώπινο περιβάλλον για περισσότερους από 500 φοιτητές που διαμένουν στις εστίες.

Η τελετή παράδοσης των αναβαθμισμένων χώρων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου, παρουσία του Πρύτανη του ΕΚΠΑ καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου, της Προέδρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Άννας Ροκοφύλλου, του Διευθύνοντος Συμβούλου της HELLENiQ ENERGY Ανδρέα Σιάμισιη, του μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ καθηγήτριας Αθανασίας Σμυρνιώτου και του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου Μάθησης, καθηγητή Χρήστου Καραγιάννη.

Σιάσος: Η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών, κεντρική προτεραιότητα για το ΕΚΠΑ

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, αναφερόμενος στη σημαντική δωρεά για την αναβάθμιση των Φοιτητικών Εστιών, τόνισε ότι «η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών φοιτητικής μέριμνας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτό, οι Πρυτανικές Αρχές και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των φοιτητικών εστιών. Πριν από τρεις μήνες με την καθοριστική συνδρομή της προέδρου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ κας Άννας Ροκοφύλλου, εκκενώθηκαν κατειλημμένοι χώροι στις Φοιτητικές Εστίες και στη συνέχεια το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ προχώρησε στην ανακαίνισή τους, αποδίδοντάς τους εκ νέου στη φοιτητική κοινότητα, μετά από πάρα πολλά χρόνια».

«Σήμερα, έπειτα από τις εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αντικρίζουμε μια διαφορετική εικόνα με νέους επιπλωμένους χώρους αναγνωστηρίων και ένα νέο γυμναστήριο», σημείωσε, προσθέτοντας πως «οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Πανεπιστημίου για την αποκατάσταση, προστασία και επαναφορά πανεπιστημιακών χώρων στη φοιτητική κοινότητα, ενώ οι χώροι της ΦΕΠΑ Α’, μετά τις συντονισμένες προσπάθειες της Διοίκησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του Πανεπιστημίου, αποδόθηκαν εκ νέου για χρήση σύμφωνα με τον προορισμό τους, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της φοιτητικής μέριμνας και της στέγασης. Παράλληλα, πρωτίστως για την προστασία των φοιτητών, καθώς και των νέων υποδομών, τοποθετήθηκε σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης με κάρτα, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και την εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημιακών δομών».

Όπως ανέφερε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, «Προς αυτήν την κατεύθυνση συνέβαλε ουσιαστικά και η δωρεά της HELLENiQ ENERGY με την τοποθέτηση καθιστικών επίπλων σε πολλούς κοινόχρηστους χώρους. Για τη δωρεά αυτή ευχαριστούμε θερμά την HELLENiQ ENERGY και το Δ/ντα Σύμβουλο κ. Ανδρέα Σιάμισιη. Μέσα από αυτές τις συντονισμένες παρεμβάσεις, δημιουργούμε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ανθρώπινο περιβάλλον για τους φοιτητές μας, ενισχύοντας την καθημερινότητά τους και υποστηρίζοντας έμπρακτα την ακαδημαϊκή τους πορεία. Η συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τη HELLENiQ ENERGY αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σύμπραξης με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, προς όφελος της νέας γενιάς και της δημόσιας εκπαίδευσης».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Άννα Ροκοφύλλου, δήλωσε ότι «το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των δημοσίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του, αξιοποιώντας τόσο δημόσιους πόρους, όσο και πόρους που προέρχονται από ιδιωτικές χορηγίες εταιρειών. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να παραδώσουμε στους φοιτητές που μένουν στη Φοιτητική Εστία Αθηνών, 20 ανακαινισμένους κοινόχρηστους χώρους, η αναβάθμιση των οποίων έγινε με χορηγία της Hellenic Εnergy».

«Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς το Δ.Σ. της εταιρείας και ιδιαίτερα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Σιάμισιη, για την απόφασή του να συμβάλλει οικονομικά στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την ποιότητα των υποδομών της συγκεκριμένης εστίας, προς όφελος των φοιτητών μας. Η συγκεκριμένη χορηγία αποτελεί συνέχεια κι άλλων αντίστοιχων πρωτοβουλιών που έχουν υλοποιηθεί από την Hellenic Energy και αφορούν την ανακαίνιση κι άλλων Φοιτητικών Εστιών. Στόχος όλων μας είναι κάθε μέρα που περνά, οι δημόσιες φοιτητικές εστίες σε όλη την Ελλάδα να γίνονται πιο λειτουργικές, πιο όμορφες, πιο ανθρώπινες , πιο ασφαλείς. Για να μπορούν τα παιδιά ευάλωτων οικογενειών να σπουδάζουν με αξιοπρέπεια, χωρίς το άγχος που προκαλεί το αυξανόμενο κόστος της φοιτητικής στέγασης», τόνισε η κυρία Ροκοφύλλου.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε: «Η επένδυση στην εκπαίδευση και στους νέους ανθρώπους, είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας. Με τη συμβολική αυτή δωρεά προς το ΕΚΠΑ, η HELLENiQ ENERGY συμβάλλει στη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος για τους φοιτητές σε δημόσια πανεπιστήμια, που θα τους διευκολύνει και θα λειτουργεί υποστηρικτικά στην ακαδημαϊκή τους πορεία. Συνεχίζουμε να είμαστε στο πλευρό της νέας γενιάς και των φοιτητών μας, μέσα από ενέργειες όπως αυτή αλλά και μέσα από τα προγράμματα υποτροφιών και επιβράβευσης ακαδημαϊκής αριστείας που υλοποιούμε εδώ και πολλά χρόνια».

Δείτε φωτογραφίες από τους χώρους μετά την αποκατάστασή τους

Δείτε φωτογραφίες από τους χώρους πριν από την αποκατάστασή τους