Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Το ΕΚΠΑ στο Boston University για ενίσχυση της στρατηγικής τους συνεργασίας
Ελλάδα 03 Μαΐου 2026, 08:56

Το ΕΚΠΑ στο Boston University για ενίσχυση της στρατηγικής τους συνεργασίας

Συνάντηση του Πρύτανη Γεράσιμου Σιάσου με την Πρόεδρο Melissa Gilliam στη Βοστώνη

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Συνάντηση με την ηγεσία του Boston University είχε στη Βοστώνη η αντιπροσωπεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την κοινή τους δέσμευση για την περαιτέρω ανάπτυξη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής συνεργασίας σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτέλεσε ανταπόδοση της επίσκεψης της Προέδρου του Boston University, Melissa Gilliam, και της ομάδας της στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2025.

Οι ηγεσίες των δύο ιδρυμάτων εξέφρασαν εκ νέου την πρόθεσή τους να αναπτύξουν ουσιαστικές συνεργασίες με έμφαση στη διεπιστημονικότητα, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ιδίως στους τομείς των επιστημών υγείας, των κλασικών σπουδών και των συναφών ανθρωπιστικών επιστημών —με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχαιολογία— καθώς και της φαρμακολογίας και του διεθνούς δικαίου.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Σιάσος, είχε συνάντηση με την Πρόεδρο Gilliam και συζήτησαν τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις δυνατότητες συνέργειας των δύο ιδρυμάτων. Παράλληλα, η Αντιπρύτανις Σοφία Παπαϊωάννου και η Καθηγήτρια Ιατρικής Έφη Μπάσδρα συναντήθηκαν με την Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών (Provost) του Boston University, Gloria Waters, τον Ανώτερο Υπεύθυνο Διεθνούς Ανάπτυξης William Straughn, τον Αναπληρωτή Διευθυντή Διεθνούς Ανάπτυξης, Tuoyang Mu, την Αναπληρώτρια Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής Christina Cox, καθώς και με ομάδα καθηγητών και διοικητικών στελεχών του Boston University.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην δυνατότητα συνεργασίας μέσω των αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι εκπρόσωποι του Boston University εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία αυτή, αναγνωρίζοντας την αξία της εκπαίδευσης σε ένα περιβάλλον υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου και μοναδικής πολιτιστικής σημασίας.

Επιπλέον, το Boston University εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επανεκκίνηση της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο θερινό πρόγραμμα «Voyage into Classical Civilization» στην Αθήνα, καθώς και στο πρόγραμμα Κλασικής Αρχαιολογίας. Οι δράσεις αυτές αναδείχθηκαν ως εξαιρετικές ευκαιρίες για τον συνδυασμό ακαδημαϊκής αριστείας και βιωματικής επαφής με την ιστορία και τον πολιτισμό.

Οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν τις συναντήσεις εκφράζοντας την κοινή τους βούληση για τη συνέχιση της συνεργασίας και συμφώνησαν να προχωρήσουν σε συγκεκριμένα επόμενα βήματα. Οι συνομιλίες αυτές αποτελούν σημαντικό ορόσημο για τη διαμόρφωση μιας δυναμικής και πολυδιάστατης συνεργασίας που αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Boston University στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη διεθνή παρουσία.

ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο – Απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά
Στη Θεσσαλονίκη 03.05.26

Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο - Απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά

Στην Πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη σήμανε συναγερμός και άμεσα έφτασε έξω από την οικία ισχυρή δύναμη με 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες, που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά

ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού – Από Δευτέρα, για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ
ΔΥΠΑ 03.05.26

Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού - Από Δευτέρα ανοίγει για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ

Τέλος χρόνου σήμερα για τους δικαιούχους εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ - Από αύριο οι αιτήσεις για συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Πώς λειτουργεί η φάμπρικα με τα πέτσινα πτυχία
Πιστοποιήσεις… χεράτα 03.05.26

Πώς λειτουργεί η φάμπρικα των πέτσινων πτυχίων

Αγορασμένα πτυχία, τιμοκατάλογοι για διπλωματικές, πιστοποιήσεις με το αζημίωτο, πλασματικές βαθμολογίες αλλά και πλαστογραφήσεις συνθέτουν το επικερδές... μενού της παραπαιδείας

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρέδωσε 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν και επαναπατρίστηκαν
Ελλάδα 03.05.26

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρέδωσε 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν και επαναπατρίστηκαν

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS παρέδωσε στην ελληνική πρεσβεία 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τις αμερικανικές αρχές και τα οποία επαναπατρίστηκαν.

Μεγάλη φωτιά στην Πάτρα: Η μάχη με τις φλόγες στο παλιό εργοστάσιο ελαστικών
Ελλάδα 02.05.26

Μεγάλη φωτιά στην Πάτρα: Η μάχη με τις φλόγες στο παλιό εργοστάσιο ελαστικών

Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Λεύκα Πάτρας, όπου καίγονται ελαστικά σε βιομηχανικό χώρο. Εστάλη μήνυμα από το 112 για επικίνδυνους καπνούς.

Χανιά: Σπείρα διέπραττε τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Ελλάδα 02.05.26

Χανιά: Σπείρα διέπραττε τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 ημεδαποί και μετά από αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά συνελήφθησαν οι 3 εξ αυτών - Σε έξι περιπτώσεις απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ

Θάνατος 13χρονου στην Ηλεία: Συγκινητικό μήνυμα από τον πατέρα του 14χρονου που επέζησε ατυχήματος με πατίνι
Τι λέει στο in 02.05.26

Θάνατος 13χρονου στην Ηλεία: Συγκινητικό μήνυμα από τον πατέρα του 14χρονου που επέζησε ατυχήματος με πατίνι

«Είναι άδικο να φεύγουν παιδιά έτσι. Κουράγιο στην οικογένεια». O πατέρας του 14χρονου από την Κέρκυρα που κατέληξε στη ΜΕΘ μετά από ατύχημα με πατίνι, στέλνει μέσω του in κουράγιο στους γονείς του αδικοχαμένου Κωνσταντίνου.

Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο
Ανήκει σε ζάπλουτο Ρώσο 03.05.26

Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο

Η διέλευση του Nord από τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω γεωπολιτικής έντασης αποκαλύπτει τα όρια της διεθνούς πίεσης και τη δύναμη των παγκόσμιων ελίτ

Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»
Πρόβλημα για την ΕΕ 03.05.26

Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»

Πώς οι ΗΠΑ χτίζουν τους νέους οικονομικούς κολοσσούς - Οι συγχωνεύσεις-μαμούθ αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία, με την Ευρώπη να αναζητά νέα στρατηγική ανάμεσα σε ρύθμιση και ανταγωνιστικότητα

Σήμερα η πρώτη απόφαση του ΟΠΕΚ+ για την παραγωγή πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ
Οικονομία 03.05.26

Σήμερα η πρώτη απόφαση του ΟΠΕΚ+ για την παραγωγή πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ

Συνολικά, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν αναμένεται να αυξήσουν τις ποσοστώσεις τους «κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα», εξηγεί ο Αρν Λόμαν Ράσμουσεν αναλυτής στην Global Risk Management.

ΑΑΔΕ: Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις και ενισχύσεις
Οδηγός 03.05.26

Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις και ενισχύσεις

Στη δήλωση για τα αναδρομικά, τα ποσά προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν κάποιον άλλο κωδικό

Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας: Ποια ηλικιακή ομάδα «χτύπησε» – Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ
AI 03.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας: Ποια ηλικιακή ομάδα «χτύπησε» - Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Από τη μία πλευρά μειώνεται η ζήτηση για επαγγέλματα που μπορούν να υποκατασταθούν από τα μοντέλα της ΑΙ, από την άλλη όμως δημιουργεί ζήτηση για νέα επαγγέλματα που είναι σχετικά με αυτήν.

Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί ο Νετανιάχου
Κόσμος 03.05.26 Upd: 09:48

Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί ο Νετανιάχου

Ο Τραμπ εξετάζει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, λέγοντας πάντως , ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»
Καλό, κακό 03.05.26

Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»

H Κρίστιν Ντέιβις, η οποία υποδύεται την Σάρλοτ στη σειρά Sex and the City, έσπεσε να υπερασπιστεί την Κάρι Μπράτσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) την οποία η νέα γενιά κρίνει αυστηρά.

