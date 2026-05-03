Το ΕΚΠΑ στο Boston University για ενίσχυση της στρατηγικής τους συνεργασίας

Συνάντηση με την ηγεσία του Boston University είχε στη Βοστώνη η αντιπροσωπεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την κοινή τους δέσμευση για την περαιτέρω ανάπτυξη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής συνεργασίας σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτέλεσε ανταπόδοση της επίσκεψης της Προέδρου του Boston University, Melissa Gilliam, και της ομάδας της στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2025.

Οι ηγεσίες των δύο ιδρυμάτων εξέφρασαν εκ νέου την πρόθεσή τους να αναπτύξουν ουσιαστικές συνεργασίες με έμφαση στη διεπιστημονικότητα, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ιδίως στους τομείς των επιστημών υγείας, των κλασικών σπουδών και των συναφών ανθρωπιστικών επιστημών —με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχαιολογία— καθώς και της φαρμακολογίας και του διεθνούς δικαίου.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Σιάσος, είχε συνάντηση με την Πρόεδρο Gilliam και συζήτησαν τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις δυνατότητες συνέργειας των δύο ιδρυμάτων. Παράλληλα, η Αντιπρύτανις Σοφία Παπαϊωάννου και η Καθηγήτρια Ιατρικής Έφη Μπάσδρα συναντήθηκαν με την Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών (Provost) του Boston University, Gloria Waters, τον Ανώτερο Υπεύθυνο Διεθνούς Ανάπτυξης William Straughn, τον Αναπληρωτή Διευθυντή Διεθνούς Ανάπτυξης, Tuoyang Mu, την Αναπληρώτρια Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής Christina Cox, καθώς και με ομάδα καθηγητών και διοικητικών στελεχών του Boston University.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην δυνατότητα συνεργασίας μέσω των αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι εκπρόσωποι του Boston University εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία αυτή, αναγνωρίζοντας την αξία της εκπαίδευσης σε ένα περιβάλλον υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου και μοναδικής πολιτιστικής σημασίας.

Επιπλέον, το Boston University εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επανεκκίνηση της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο θερινό πρόγραμμα «Voyage into Classical Civilization» στην Αθήνα, καθώς και στο πρόγραμμα Κλασικής Αρχαιολογίας. Οι δράσεις αυτές αναδείχθηκαν ως εξαιρετικές ευκαιρίες για τον συνδυασμό ακαδημαϊκής αριστείας και βιωματικής επαφής με την ιστορία και τον πολιτισμό.

Οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν τις συναντήσεις εκφράζοντας την κοινή τους βούληση για τη συνέχιση της συνεργασίας και συμφώνησαν να προχωρήσουν σε συγκεκριμένα επόμενα βήματα. Οι συνομιλίες αυτές αποτελούν σημαντικό ορόσημο για τη διαμόρφωση μιας δυναμικής και πολυδιάστατης συνεργασίας που αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Boston University στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη διεθνή παρουσία.