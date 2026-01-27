newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Το ΕΚΠΑ κορυφαίο Πανεπιστήμιο σε Ελλάδα και Κύπρο με άνοδο 100 θέσεων, σύμφωνα με το «Times Higher Education World University Rankings»
Ελλάδα 27 Ιανουαρίου 2026, 07:33

Το ΕΚΠΑ κορυφαίο Πανεπιστήμιο σε Ελλάδα και Κύπρο με άνοδο 100 θέσεων, σύμφωνα με το «Times Higher Education World University Rankings»

Με βάση τα αποτελέσματα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανέβηκε κατά 100 θέσεις σε σχέση με την περσινή κατάταξη ευρισκόμενο πλέον στις θέσεις 401-500 παγκοσμίως και στην 1η θέση μεταξύ των 24 Ελληνικών και Κυπριακών πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στην φετινή κατάταξη

Σύνταξη
Δημοσιεύτηκαν από τον Οργανισμό Times Higher Education του Elsevier, τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Times Higher Education World University Rankings για το έτος 2025-2026. Η εν λόγω κατάταξη μαζί την αντίστοιχη της  QS World University Rankings και το Academic Ranking of World Universities (γνωστή ως Λίστα της Σανγκάης), θεωρούνται οι τρεις κατατάξεις με τη μεγαλύτερη απήχηση  και εγκυρότητα διεθνώς. Στη φετινή κατάταξη συμμετέχουν  πάνω από 2191 Πανεπιστήμια από 115 χώρες με την χώρα μας να έχει συνολικά είκοσι  πανεπιστήμια στην τελική κατάταξη και την Κύπρο τέσσερα. (Πίνακας 1)

Με βάση τα αποτελέσματα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανέβηκε κατά 100 θέσεις σε σχέση με την περσινή κατάταξη ευρισκόμενο πλέον στις θέσεις 401-500 παγκοσμίως και στην  1η θέση μεταξύ των 24 Ελληνικών και Κυπριακών πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στην φετινή κατάταξη.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα συνιστά μια πολύ σημαντική επιτυχία και διάκριση του Ιδρύματος το οποίοι βρίσκεται όπως δείχνουν τα στοιχεία της Κατάταξης σε συνεχή άνοδο. Πιο συγκεκριμένα μεταξύ των ετών  2018-2026 το ΕΚΠΑ:

  • Βελτίωσε την θέση στον δείκτη «Ερευνητική Ποιότητα» κατά 44%
  • Βελτίωσε κατά 20% τη θέση του στο κριτήριο της διεθνούς διάστασης
  • Βρίσκεται στο top10% των Πανεπιστημίων παγκοσμίως στην συνεργασία με τον Ιδιωτικό Τομέα

Πίνακας 1: Θέση και Επίδοση των είκοσι τεσσάρων (24) Ελληνικών Πανεπιστημίων που βρίσκονται στον πίνακα των 2194 καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης  Times Higher Education  (2025-2026)

Screenshot 2026 01 22 181730

Πηγή: TIMES Higher Education – World University Ranking

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking

Στην κατάταξη περιλαμβάνονται και τέσσερα Κυπριακά Πανεπιστήμια. Πιο συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Κύπρου το οποίο κατατάσσεται στις θέσεις 401–500 παγκοσμίως,  και ακολουθούν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τα οποία βρίσκονται στη ζώνη 501–600, καθώς  και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται στις θέσεις 801–1000 παγκοσμίως.

Κατά την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται βιβλιομετρικά δεδομένα της Elsevier, τα οποία περιλαμβάνουν 174,9 εκατομμύρια παραπομπές σε 18,7 εκατομμύρια επιστημονικές δημοσιεύσεις (άρθρα, ανασκοπήσεις, πρακτικά συνεδρίων, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων) από περισσότερα από 28.700 διεθνή επιστημονικά περιοδικά της βάσης Scopus. Λαμβάνονται υπόψη όλες οι δημοσιεύσεις της περιόδου 2020–2024 και οι παραπομπές προς αυτές που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2020–2025, ώστε να αποτυπωθεί ο βαθμός στον οποίο η έρευνα κάθε πανεπιστημίου συμβάλλει και διαχέεται στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου.

Στοιχεία για τη γενική εικόνα της κατάταξης

Με βάση τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν από το Times Higher Education επιβεβαιώνεται η συνεχιζόμενη κυριαρχία των αγγλοσαξονικών πανεπιστημίων στην παγκόσμια ακαδημαϊκή σκηνή. Η κατάταξη αξιολογεί περισσότερα από 1.900 ερευνητικά πανεπιστήμια διεθνώς, με βάση πέντε βασικούς πυλώνες: διδασκαλία, ερευνητικό περιβάλλον, ποιότητα έρευνας, διεθνή προσανατολισμό και μεταφορά γνώσης προς τη βιομηχανία.

Στην 1η θέση παγκοσμίως για δέκατη συνεχόμενη χρονιά κατατάσσεται το University of Oxford, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική υπεροχή του τόσο στην ποιότητα της έρευνας όσο και στη διεθνή ακαδημαϊκή φήμη. Στη 2η θέση ακολουθεί το Massachusetts Institute of Technology, το οποίο διατηρεί εξαιρετικές επιδόσεις κυρίως στους δείκτες καινοτομίας, ερευνητικής επιρροής και σχέσεων με τη βιομηχανία.

Η 3η θέση μοιράζεται μεταξύ του University of Cambridge και του Princeton University, δύο ιδρυμάτων με ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στην ποιότητα της έρευνας και στη συγκέντρωση επιστημονικής αριστείας. Στις θέσεις 5–6 (ισοβαθμία) βρίσκονται το Harvard University και το Stanford University, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην κορυφή των παγκόσμιων κατατάξεων.

Την 7η θέση καταλαμβάνει το California Institute of Technology, με ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλής έντασης καινοτόμο έρευνα, ενώ στην 8η θέση ακολουθεί το Imperial College London, το οποίο ενισχύεται σημαντικά από τις επιδόσεις του στην επιστημονική παραγωγή και τη διεθνή συνεργασία. Στην 9η θέση βρίσκεται το University of California, Berkeley, ενώ το Top 10 ολοκληρώνεται με το Yale University, στην 10η θέση.

Συνολικά, το Top 10 των World University Rankings 2026 χαρακτηρίζεται από έντονη γεωγραφική συγκέντρωση: έξι πανεπιστήμια προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τρία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η ερευνητική αριστεία, η ακαδημαϊκή φήμη και η διεθνής δικτύωση παραμένουν οι καθοριστικοί παράγοντες για την κορυφή των παγκόσμιων κατατάξεων, ενώ, παρά τη σημαντική άνοδο ασιατικών πανεπιστημίων τα τελευταία χρόνια, κανένα δεν κατάφερε να εισέλθει στο Top 10 για το 2026.

Δήλωση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου

«Με αφορμή τα αποτελέσματα της διεθνούς κατάταξης Times Higher Education World University Rankings 2026, θα ήθελα να επισημάνω ότι η υψηλή επίδοση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών αποτελεί ουσιαστική επιβεβαίωση της ποιότητας του ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου. Η σταθερή ανοδική πορεία του Πανεπιστημίου στις διεθνείς κατατάξεις, όπου κατατάσσεται ως κορυφαίο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια, τη στρατηγική συνέπεια και τη διαρκή προσήλωσή μας στην αριστεία.

Θέλω να συγχαρώ θερμά όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής, ερευνητικής, διοικητικής και φοιτητικής κοινότητας για τη συμβολή τους σε αυτή την επιτυχία. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα συνεχίσει με υπευθυνότητα και όραμα να υπηρετεί την επιστήμη, την παιδεία και την κοινωνία, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία και την πολύπλευρη προσφορά του στην πατρίδα μας.»

Για την εν λόγω διάκριση μίλησε στον Real FM, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΚΠΑ, Ευστάθιος Ευσταθόπουλος.

Ακούστε όσα είπε:

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
Βιολάντα: Σε σοκ η επιχειρηματική κοινότητα από την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Σε σοκ η επιχειρηματική κοινότητα από την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Τράπεζες
Τράπεζες: Ποδαρικό στο 2026 με νέα έξοδο στις αγορές

Τράπεζες: Ποδαρικό στο 2026 με νέα έξοδο στις αγορές

inWellness
inTown
Σέρρες: «Υπουργείο Παιδείας και Περιφερειακή Διεύθυνση γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα» για την καθηγήτρια
Ελλάδα 27.01.26

Σέρρες: «Υπουργείο Παιδείας και Περιφερειακή Διεύθυνση γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα» για την καθηγήτρια

Η Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας σημειώνει ότι είχαν γίνει έγγραφες καταγγελίες στην αρμόδια διεύθυνση για τη συμπεριφορά της καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή στις Σέρρες

Σύνταξη
Καιρός – Κακοκαιρία: Έρχονται νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πού χρειάζεται προσοχή
Έκτακτο δελτίο 27.01.26

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας σαρώνουν τη χώρα: Έρχονται νέες ισχυρές καταιγίδες - Πού χρειάζεται προσοχή

Επιμένει η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες συνοδευόμενες από τοπικές χαλαζοπτώσεις - Έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Σύνταξη
Τρίκαλα: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων – «Είχαμε κάνει παρατηρήσεις για την ασφάλεια» λέει το Εργατικό Κέντρο
Τραγωδία στα Τρίκαλα 27.01.26

Τρίκαλα: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων – «Είχαμε κάνει παρατηρήσεις για την ασφάλεια» λέει το Εργατικό Κέντρο

Του δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, έχουν προηγηθεί εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα στη Θεσσαλία - Μιλούν στο in o πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Συνελήφθη 48χρονος για αρχαιοκαπηλία στον Πειραιά – Είχε στην κατοχή του μαρμάρινη αρχαιότητα του 4ου π.Χ. αιώνα
Ελλάδα 26.01.26

Συνελήφθη 48χρονος για αρχαιοκαπηλία στον Πειραιά – Είχε στην κατοχή του μαρμάρινη αρχαιότητα του 4ου π.Χ. αιώνα

Μετά από καταγγελία και εισαγγελική παραγγελία έγινε έρευνα στο σπίτι του 48χρονου στον Πειραιά εντοπίστηκε κρυμμένη στο πατάρι μια μαρμάρινη ναόσχημη αναθηματική στήλη

Σύνταξη
Τρίκαλα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» – 24ωρη απεργία κήρυξε το Εργατικό Κέντρο
Ελλάδα 26.01.26

Τρίκαλα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» – 24ωρη απεργία κήρυξε το Εργατικό Κέντρο

Εργατικά σωματεία και φορείς πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία στα Τρίκαλα ζητώντας να διερευνηθούν τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο της “Βιολάντα” και να αποδοθούν ευθύνες

Σύνταξη
Έρχονται δύο νέα κύματα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε θα «χτυπήσουν»
Ελλάδα 26.01.26

Έρχονται δύο νέα κύματα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε θα «χτυπήσουν»

Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού αναμένεται την Τρίτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας - Παραμένουν υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες με τα χιόνια να περιορίζονται στα πολύ ορεινά

Σύνταξη
ΟΣΕΤΕΕ: Μαύρη μέρα για την Ελλάδα το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα – Ανθρωπιστική κρίση στους χώρους δουλειάς
ΟΣΕΤΕΕ 26.01.26

Μαύρη μέρα για την Ελλάδα το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα - Ανθρωπιστική κρίση στους χώρους δουλειάς

Το εργατικο δυστύχημα στα Τρίκαλα, με θύματα πέντε εργάτριες νυχτερινής βάρδιας, δεν ήταν η κακιά στιγμή. Ήταν άλλη μια πράξη στην εξελισσόμενη τραγωδία της ανθρωπιστικής κρίσης στους χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ρώσος στρατηγός: Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο
Ρώσος στρατηγός 27.01.26

Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο

Οι εξελίξεις καταγράφονται ενώ συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις σε πολλά μέτωπα στην Ουκρανία, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Σύνταξη
Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…
Euroleague 27.01.26

Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετράει αντίστροφα για να αποχωρήσει από τους Νικς και όλα δείχνουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί για να τον αποκτήσει – Όλα τα δεδομένα για τον Γάλλο φόργουορντ

Σύνταξη
Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα – Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών
Αιώνιος αουτσάιντερ 27.01.26

Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα - Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών

Σε συν-σκηνοθεσία του Τζαντ Άπατοου, η σειρά δύο επεισοδίων του HBO είναι μια εξαντλητική ματιά στη ζωή και την κωμωδία του Μελ Μπρουκς. Αφορά επίσης τη μακροζωία και τη μοναξιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Αντετοκούνμπο σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του για να γίνει ανταλλαγή»
Μπάσκετ 27.01.26

«Ο Αντετοκούνμπο σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του για να γίνει ανταλλαγή»

Δημοσίευμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε κοντά στο να απολύσει τον επί χρόνια ατζέντη του επειδή δεν κατάφερε να τον ανταλλάξει από τους Μπακς.

Σύνταξη
Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»
«Sundancers Melt ICE» 27.01.26

Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»

Το Sundance μετατράπηκε σε σκηνή πολιτικής διαμαρτυρίας, με δημιουργούς και σταρ του Χόλιγουντ να καταγγέλλουν τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεάπολη και να απαιτούν την απομάκρυνση της ICE.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Με… όργια Ντόντσιτς οι Λέικερς «άλωσαν» το Σικάγο (118-129) – «Καθάρισαν» Ντουράντ και Σενγκούν για τους Ρόκετς (108-99)
Μπάσκετ 27.01.26

Με… όργια Ντόντσιτς οι Λέικερς «άλωσαν» το Σικάγο (118-129) – «Καθάρισαν» Ντουράντ και Σενγκούν για τους Ρόκετς (108-99)

Έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Λούκα Ντόντσιτς οι Λος Άντζελες Λέικερς επιβλήθηκαν των Σικάγο Μπουλς με 129-118, ενώ τη νίκη επί των Μέμφις Γκρίζλις πανηγύρισαν οι Χιούστον Ρόκετς.

Σύνταξη
Σέρρες: «Υπουργείο Παιδείας και Περιφερειακή Διεύθυνση γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα» για την καθηγήτρια
Ελλάδα 27.01.26

Σέρρες: «Υπουργείο Παιδείας και Περιφερειακή Διεύθυνση γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα» για την καθηγήτρια

Η Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας σημειώνει ότι είχαν γίνει έγγραφες καταγγελίες στην αρμόδια διεύθυνση για τη συμπεριφορά της καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή στις Σέρρες

Σύνταξη
Ακόμη μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα συμμετέχουν περιφερειάρχες
Agro-in 27.01.26

Ακόμη μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα συμμετέχουν περιφερειάρχες

Με σχεδόν μισό εκατομμύριο ζώα, τα οποία «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά προβάτων, να έχουν οδηγηθεί από τον Αύγουστο του 2024 έως σήμερα στη σφαγή, η κυβέρνηση φαίνεται ότι τρέχει να «συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα», που δημιούργησε ο τρόπος διαχείρισης της ζωονόσου ευλογιάς

Σύνταξη
Καιρός – Κακοκαιρία: Έρχονται νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πού χρειάζεται προσοχή
Έκτακτο δελτίο 27.01.26

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας σαρώνουν τη χώρα: Έρχονται νέες ισχυρές καταιγίδες - Πού χρειάζεται προσοχή

Επιμένει η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες συνοδευόμενες από τοπικές χαλαζοπτώσεις - Έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Σύνταξη
Παραιτήσεις στην Πινακοθήκη του Οντάριο μετά την απόρριψη έργου της Ναν Γκόλντιν λόγω κατηγοριών περί «αντισημιτισμού»
Aντισιωνισμός & αντισημιτισμός 27.01.26

Παραιτήσεις στην Πινακοθήκη του Οντάριο μετά την απόρριψη έργου της Ναν Γκόλντιν λόγω κατηγοριών περί «αντισημιτισμού»

Η Ναν Γκόλτιν δήλωσε μεταξύ άλλων για το γεγονός πως είναι «τρελό» το ότι συνεχίζει να συγχέεται ο αντισιωνισμός με τον αντισημιτισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

