Το ΕΚΠΑ στα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο σύμφωνα με το World University Rankings 2026 – Συνέντευξη του Αντιπρύτανη Ευσταθόπουλου

Δημοσιεύθηκε η λίστα World University Rankings 2026 από τους Times Higher Education (THE) η οποία κατατάσσει αξιολογικά τα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο με βάση μετρήσιμα κριτήρια, όπως η ακαδημαϊκή φήμη, η έρευνα, η διδασκαλία, η διεθνής προβολή και η απασχόληση των αποφοίτων.

Στην κορυφή της λίστας για το της παγκόσμιας ακαδημαϊκής ελίτ για το 2026 κυριαρχούν τα ιστορικά ιδρύματα της Βρετανίας και των ΗΠΑ, με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης να διατηρεί τα πρωτεία για δέκατη συνεχή χρονιά, ακολουθούμενο από το MIT, το Πρίνστον, το Κέιμπριτζ και το Χάρβαρντ.

Τα κυριότερα σημεία στα οποία η φετινή κατάταξη διαφοροποιείται από την περσινή είναι τα εξής:

Το Πρίνστον ανεβαίνει στην τρίτη θέση (ισοβαθμία) και είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο των ΗΠΑ που επιτυγχάνει φέτος την καλύτερη κατάταξη στην ιστορία του.

Η Κίνα διαθέτει πλέον πέντε πανεπιστήμια στα 40 κορυφαία (από τρία που είχε πέρυσι), αν και τα πανεπιστήμια της πρώτης γραμμής παραμένουν σταθερά.

Το Χονγκ Κονγκ καταλαμβάνει τον αριθμό-ρεκόρ των έξι θέσεων στα κορυφαία 200, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης στους δείκτες που αφορούν τη διδασκαλία.

Η Ινδία διαθέτει πλέον, για πρώτη φορά, τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό καταγεγραμμένων πανεπιστημίων στη λίστα, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ.

Το ΕΚΠΑ στα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος, στη λίστα φιγουράρουν και αρκετά ελληνικά Πανεπιστήμια με την πρώτη θέση να καταλαμβάνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Το ΕΚΠΑ κατατάσσεται στη γενική θέση ανάμεσα στα 401-500 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, ενώ λαμβάνει ακόμη καλύτερη θέση σε συγκεκριμένους τομείς:

Τέχνες & Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Θέση 301–400.

Θέση 301–400. Ιατρική & Επιστήμες Υγείας: Θέση 301–400.

Θέση 301–400. Ψυχολογία: Θέση 301–400.

Θέση 301–400. Επιστήμες της Εκπαίδευσης : Θέση 401–500.

: Θέση 401–500. Βιολογικές Επιστήμες (Life Sciences): Θέση 401–500.

Το πανεπιστήμιο έχει υψηλές επιδόσεις στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs):

Ποιοτική Εκπαίδευση: 64η θέση παγκοσμίως.

64η θέση παγκοσμίως. Ισότητα των Φύλων: 53η θέση παγκοσμίως.

53η θέση παγκοσμίως. Μείωση Ανισοτήτων: 65η θέση παγκοσμίως.

Τα ελληνικά πανεπιστήμια και η θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη

Η λίστα World University Rankings 2026 περιλαμβάνει συνολικά 12 ελληνικά πανεπιστήμια με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο να συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση σε εθνικό επίπεδο μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Τα περισσότερα κεντρικά ιδρύματα (ΑΠΘ, ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Πάτρας) παραμένουν μέσα στην πρώτη χιλιάδα παγκοσμίως, γεγονός που υποδηλώνει σταθερή ερευνητική ποιότητα παρά τις προκλήσεις χρηματοδότησης.

Αναλυτικά τα ελληνικά πανεπιστήμια στη λίστα:

Για την εν λόγω διάκριση μίλησε στον Real FM, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΚΠΑ, Ευστάθιος Ευσταθόπουλος.

Ακούστε όσα είπε: