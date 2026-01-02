Σιάσος (ΕΚΠΑ): Το 2026 βρίσκει το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην διεθνή πρωτοπορία – Ιστορικό βήμα το παράρτημα στην Κύπρο

Θεμελιώδη πυλώνα της ακαδημαϊκής, επιστημονικής και πολιτιστικής εξέλιξης της Ελλάδας χαρακτηρίζει το ΕΚΠΑ ο πρύτανης, καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Σιάσος, στο μήνυμά του για τη νέα χρονιά.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σιάσος αναφέρει ότι το 2026 βρίσκει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην διεθνή πρωτοπορία προβάλλοντας την ισχυρή θέληση των μελών του για πρόοδο, ανάπτυξη, αριστεία, την στιγμή που νέες προοπτικές ανοίγονται με πολλές διεθνείς συνεργασίες και κοινά προγράμματα που συνδέουν το ΕΚΠΑ με τα πλέον φημισμένα πανεπιστήμια του κόσμου.

Όπως αναφέρει, το ΕΚΠΑ «παραμένει το μεγαλύτερο και πλέον αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με την επιτυχία του να αποδίδεται στη συλλογική προσπάθεια, το ήθος και την αφοσίωση της πανεπιστημιακής κοινότητας».

Παράλληλα, ειδική μνεία κάνει και στην έναρξη λειτουργίας του παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο «επεκτείνοντας έτσι την ακτινοβολία του Πανεπιστημίου πέρα από τα ελληνικά σύνορα, ενισχύοντας τους δεσμούς μας με τον κυπριακό ακαδημαϊκό χώρο και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για εκπαίδευση, έρευνα και διεθνείς συνεργασίες».

«Η αναγνώριση αυτή αποτελεί καρπό της συνεργασίας, του ήθους και της αφοσίωσης όλων των μελών της μεγάλης πανεπιστημιακής μας οικογένειας» τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Σιάσος.

Σχεδόν δύο αιώνες έχουν περάσει από την ίδρυση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ιστορικότερου και μεγαλύτερου πανεπιστημιακού ιδρύματος της πατρίδας μας, ενός ιδρύματος που πορεύτηκε παράλληλα με το νεότερο ελληνικό κράτος και ήταν πάντα παρών σε όλες τις σημαντικές στιγμές του. Από το 1837 μέχρι σήμερα, με σταθερό προσανατολισμό στο αύριο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεχίζει να παραμένει ο θεμελιώδης πυλώνας της ακαδημαϊκής, επιστημονικής και πολιτιστικής εξέλιξης της Ελλάδας, υπηρετώντας αδιάλειπτα την αποστολή του προς όφελος της γνώσης και της κοινωνίας.

Το 2026 βρίσκει το Πανεπιστήμιο μας στην διεθνή πρωτοπορία προβάλλοντας την ισχυρή θέληση των μελών του για πρόοδο, ανάπτυξη, αριστεία. Νέες προοπτικές ανοίγονται με πολλές διεθνείς συνεργασίες και κοινά προγράμματα που συνδέουν το Ίδρυμά μας με τα πλέον φημισμένα πανεπιστήμια του κόσμου.

Η επένδυση στην άριστη εκπαιδευτική διαδικασία, την καινοτόμο έρευνα και τη διαρκή εξωστρέφεια ενισχύει ακόμη περισσότερο την παγκόσμια παρουσία και επιρροή του Πανεπιστημίου μας σημειώνοντας συνεχή άνοδο, καθώς βρίσκεται πλέον μεταξύ των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου.

Η προηγούμενη χρονιά σηματοδότησε ένα ακόμα ιστορικό βήμα για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: την έναρξη λειτουργίας του Παραρτήματoς στην Κύπρο, επεκτείνοντας έτσι την ακτινοβολία του Πανεπιστημίου πέρα από τα ελληνικά σύνορα, ενισχύοντας τους δεσμούς μας με τον κυπριακό ακαδημαϊκό χώρο και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για εκπαίδευση, έρευνα και διεθνείς συνεργασίες.

Στο κατώφλι του 2026, το Πανεπιστήμιο Αθηνών εξακολουθεί να αποτελεί το πρώτο και μεγαλύτερο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος.

Η αναγνώριση αυτή αποτελεί καρπό της συνεργασίας, του ήθους και της αφοσίωσης όλων των μελών της μεγάλης πανεπιστημιακής μας οικογένειας.

Εύχομαι το 2026 να είναι μια χρονιά Δημιουργίας, Υγείας, Προόδου και Αλληλεγγύης.

Με εργατικότητα και δυναμισμό, όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου, θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε τους στόχους μας και να τιμούμε την ιστορία, την αποστολή και το μέλλον του Πανεπιστημίου μας.

Γεράσιμος Σιάσος

Πρύτανης

Καθηγητής Καρδιολογίας