Σημαντική είδηση:
05.09.2025 | 13:43
Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Σιάσος (πρύτανης ΕΚΠΑ): Άλμα διεθνοποίησης το παράρτημα του ΕΚΠΑ στην Κύπρο
Ελλάδα 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:21

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Σιάσος (πρύτανης ΕΚΠΑ): Άλμα διεθνοποίησης το παράρτημα του ΕΚΠΑ στην Κύπρο

Για τη σημασία της έναρξης λειτουργίας του πρώτου παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο μίλησε στο OT FORUM ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Για την ίδρυση παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο, το πρώτο παράρτημμα ελληνικού πανεπιστημίου εκτός Ελλάδας, αλλά και για το πώς βλέπει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα, μίλησε ο Γεράσιμος Σιάσος, πρύτανης του ΕΚΠΑ, στο ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους του ΟΤ, Χρήστο Κολώνα, Ελένη Στεργίου και Αθανασία Ακρίβου, ο κ. Σιάσος σημείωσε ότι η 89η ΔΕΘ συνέπεσε με μια απόφαση ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας. «Είναι η πρώτη φορά που ελληνκό πανεπιστήμιο ιδρύει παράτημα σε άλλη χώρα», είπε ο πρύτανης.

Εξήγησε πως «ήταν κάτι που εντάξαμε στο στρατηγικό μας σχέδιο. Θεωρούμε ότι είναι ένα όχι απλώς μεγάλο βήμα, αλλά άλμα» προσθέτοντας που είχε ενταχθεί στο στρατηγικό σχέδιο του ΕΚΠΑ, με την πρώτη σχετική απόφαση να λαμβάνεται το 2023. «Θεωρούμε ότι είναι άλμα διεθνοποίησης που έχει γίνει σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο», τόνισε.

Αναφερόμενος στη σημασία αυτού του σημαντικού βήματος, ο κ. Σιάσος υπογράμμισε ότι το να λειτουργεί ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο σε μία ξένη χώρα, προσεγγίζοντας με αυτό τον τρόπο φοιτητές από άλλη γεωγραφική περιοχή, τους καθιστά τους καλύτερους πρεσβευτές μας στην πορεία τους, στην εξέλιξή τους, στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Προς το παρόν, το ΕΚΠΑ ξεκινάε στην Κύπρο με 4 σχολές και 8 τμήματα, τα 7 στα ελληνικά και ένα αγγλόφωτο. Συγκεκριμένα, όπως είπε ο ίδιος, πρόκειται για το business school με 3 τμήματα, τμήμα οικονομικών επιστημών, διοίκησης επιχειρήσεων και τμήμα ναυτιλίας, σχολή επιστημών υγείας με ιατρική σχολή και τμήμα ψυχολογίας και φιλοσοφική σχολή.

«Θα πάμε αρκετά συντηρητικά την πρώτη χρονια. Υπολογίζουμε 50 φοιτητές το κάθε τμήμνατ το οποίο με τα χρόνια θα αυξάνεται», είπε ο πρύτανης για τον αριθμό των φοιτητών.

Σε σχέση με την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα, ο κ. Σιάσος είπε: το κρίνω θετικά, δηλαδή ναι, εμείς ως Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να δίνουμε δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών, άρα τον βλέπουμε θετικά τον σκοπό. Τώρα για την υλοποίηση του σκοπού θα έλεγα ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε».

Τόνισε, πάντως, ότι «όποιο ιδιωτικό παεπιστήμιο έρθει στη χώρα να έχει πρώτο στόχο την έρευνα και καινοτομία και όχι το κέρδος. Ένα τέτοιο πανεπιστήμιο δεν θα αποκτήσει ποτέ φήμη» και πρόσεσε ότι «εμείς είμαστε δώ να συνδράμουμε στη λειτουργία αυτών των ιδιωτικών πανεπιστημίων με τεχνογνωσία. Το να έχουμε καλά ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι προς όφελος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

89η ΔΕΘ
Economy
Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο

Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Στο Μέτσοβο 05.09.25

Σύνταξη
Θρίλερ της Αμαλιάδας 05.09.25

«Μας στοχοποιείτε» 05.09.25

Τραγική κατάληξη 05.09.25

Κρήτη 05.09.25

Δείτε φωτογραφίες 05.09.25

Είχε δηλωθεί εξαφάνιση 05.09.25

Στο Μέτσοβο 05.09.25

Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup
Τένις 05.09.25

Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Βραζιλία για το Davis Cup στο ανακαινισμένο Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ με τον Στέφανο Τσιτσιπά να ηγείται της προσπάθειας της ελληνικής ομάδας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο
Καλύτερη πρόσβαση 05.09.25

ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο

Νέες λίστες βασικών φαρμάκων από τον ΠΟΥ περιλαμβάνουν νεότερες θεραπείες για σειρά σοβαρών παθήσεων, ενώ τονίζεται η ανάγκη οι θεραπείες να είναι οικονομικά προσιτές σε όλους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ανδρουλάκης: Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση ΝΔ – Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα
Το διακύβευμα 05.09.25

Ανδρουλάκης: Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση ΝΔ – Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα

«Αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια νέα αρχή στη χώρα, μια τομή - και για εμένα, είναι ευκαιρία στις επόμενες εθνικές εκλογές να μπει ένα τέλος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Αίγυπτος: «Κόκκινη γραμμή» ο εκτοπισμός Παλαιστινίων – Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ
Γενοκτονία 05.09.25

«Κόκκινη γραμμή» για την Αίγυπτο ο εκτοπισμός Παλαιστινίων - Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ

Επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες για γενοκτονία η Αίγυπτος, πρόσθεσε: «Αυτό που συμβαίνει ξεπερνά κάθε φαντασία. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενοκτονία, μαζική δολοφονία αμάχων, τεχνητή πείνα»

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Από την Γλασκώβη στο… American Dream
On Field 05.09.25

Από την Γλασκώβη στο... American Dream

Η Εθνική Ελλάδας που διέλυσε την Σκωτία τον περασμένο Μάρτιο δείχνει τον δρόμο για την πορεία που ξεκινάει απόψε στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Λευκορωσία για το American Dream...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Φάμελλος: «Ο Μητσοτάκης έχει αφήσει τους αγρότες χωρίς στήριξη και τους καταναλωτές χωρίς προστασία»
Από τη Μακεδονία 05.09.25

«Έχει αφήσει τους αγρότες χωρίς στήριξη και τους καταναλωτές χωρίς προστασία» - Πυρά Φάμελλου για Μητσοτάκη

«Παράτησε την ύπαιθρο, το μόνο που ένοιαζε τη ΝΔ ήταν να φάνε τα λεφτά των αγροτών για να ταΐσουν γαλάζια παιδιά» είπε για τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Θρίλερ της Αμαλιάδας 05.09.25

Έξαλλος ο Αταμάν: «Ασέβεια της FIBA – Γελοίο να παίζουμε παιχνίδι νοκ-άουτ στις 12:00»
Eurobasket 2025 05.09.25

Έξαλλος ο Αταμάν: «Ασέβεια της FIBA – Γελοίο να παίζουμε παιχνίδι νοκ-άουτ στις 12:00»

Ο Εργκίν Αταμάν τα έβαλε με την FIBA για την ώρα διεξαγωγής του αγώνα με την Σουηδία και τόνισε «πώς ακόμα και αν παίξουμε στις τρεις το πρωί, κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να προχωρήσουμε»

Σύνταξη
Γκαγκάτσης: «Με ενότητα, αφοσίωση και τη δύναμη του κόσμου στο πλευρό τους, οι διεθνείς μας θα τα καταφέρουν»
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Γκαγκάτσης: «Με ενότητα, αφοσίωση και τη δύναμη του κόσμου στο πλευρό τους, οι διεθνείς μας θα τα καταφέρουν»

Ο Μάκης Γκαγκάτσης έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο πριν το πρώτο ματς της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία για το νέο αθλητικό κέντρο.

Σύνταξη
«Μας στοχοποιείτε» 05.09.25

Το προφίλ του Ισραήλ: Ο Αβντίγια, η νίκη με τη Γαλλία και ο οιωνός που δείχνει χρυσό για την Εθνική (vids)
Eurobasket 2025 05.09.25

Το προφίλ του Ισραήλ: Ο Αβντίγια, η νίκη με τη Γαλλία και ο οιωνός που δείχνει χρυσό για την Εθνική (vids)

Η Εθνική θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ για τους «16» του Eurobasket και θα βρει απέναντι της τον Ντένι Αβντίγια, ένα... ιδιαίτερο ρόστερ και μια ομάδα που το 2005 την είχε κερδίσει στον δρόμο για το χρυσό μετάλλιο.

Σύνταξη
Τραγική κατάληξη 05.09.25

Boeing Defense: Με νέες προσλήψεις απαντά στην απεργία – Εξετάζει να αντικαταστήσει μέλη του συνδικάτου
Πυρά συνδικάτων 05.09.25

Νέες προσλήψεις προς αντικατάσταση των απεργών μηχανικών σχεδιάζει η Boeing Defense

Επανάληψη των διαπραγματεύσεων ζητούν από την Boeing οι ηγέτες των συνδικάτων - Ο πρόεδρος της IAM Μπράιαν Μπράιαντ, χαρακτήρισε την απόφαση της εταιρείας ως συνέχεια της κακοδιαχείρισης

Σύνταξη
Ανατροπή «καθεστώτος» στο Ισραήλ προτείνει Αμερικανός καθηγητής – Ό,τι συνέβη με τον Άξονα μετά τον Β΄ ΠΠ
Τέλος νομιμοποίησης 05.09.25

Ανατροπή «καθεστώτος» στο Ισραήλ προτείνει Αμερικανός καθηγητής - Ό,τι συνέβη με τον Άξονα μετά τον Β΄ ΠΠ

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν το καθεστώς στο Ισραήλ, το οποίο κυβερνά το κράτος από τη γέννησή του το 1947, έχει χάσει το δικαίωμα ύπαρξής του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κόσμος 05.09.25 Upd: 13:58

Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία
Παγκόσμιο Κύπελλο 05.09.25

Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία

Η Ελλάδα έχει όλα τα φόντα για να προκριθεί στο Μουντιάλ και να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο, όμως χάρη στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνδέθηκε ξανά με τους Έλληνες φιλάθλους.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
