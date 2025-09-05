89η ΔΕΘ – OT FORUM – Σιάσος (πρύτανης ΕΚΠΑ): Άλμα διεθνοποίησης το παράρτημα του ΕΚΠΑ στην Κύπρο

Για την ίδρυση παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο, το πρώτο παράρτημμα ελληνικού πανεπιστημίου εκτός Ελλάδας, αλλά και για το πώς βλέπει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα, μίλησε ο Γεράσιμος Σιάσος, πρύτανης του ΕΚΠΑ, στο ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους του ΟΤ, Χρήστο Κολώνα, Ελένη Στεργίου και Αθανασία Ακρίβου, ο κ. Σιάσος σημείωσε ότι η 89η ΔΕΘ συνέπεσε με μια απόφαση ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας. «Είναι η πρώτη φορά που ελληνκό πανεπιστήμιο ιδρύει παράτημα σε άλλη χώρα», είπε ο πρύτανης.

Εξήγησε πως «ήταν κάτι που εντάξαμε στο στρατηγικό μας σχέδιο. Θεωρούμε ότι είναι ένα όχι απλώς μεγάλο βήμα, αλλά άλμα» προσθέτοντας που είχε ενταχθεί στο στρατηγικό σχέδιο του ΕΚΠΑ, με την πρώτη σχετική απόφαση να λαμβάνεται το 2023. «Θεωρούμε ότι είναι άλμα διεθνοποίησης που έχει γίνει σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο», τόνισε.

<br />

Αναφερόμενος στη σημασία αυτού του σημαντικού βήματος, ο κ. Σιάσος υπογράμμισε ότι το να λειτουργεί ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο σε μία ξένη χώρα, προσεγγίζοντας με αυτό τον τρόπο φοιτητές από άλλη γεωγραφική περιοχή, τους καθιστά τους καλύτερους πρεσβευτές μας στην πορεία τους, στην εξέλιξή τους, στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Προς το παρόν, το ΕΚΠΑ ξεκινάε στην Κύπρο με 4 σχολές και 8 τμήματα, τα 7 στα ελληνικά και ένα αγγλόφωτο. Συγκεκριμένα, όπως είπε ο ίδιος, πρόκειται για το business school με 3 τμήματα, τμήμα οικονομικών επιστημών, διοίκησης επιχειρήσεων και τμήμα ναυτιλίας, σχολή επιστημών υγείας με ιατρική σχολή και τμήμα ψυχολογίας και φιλοσοφική σχολή.

«Θα πάμε αρκετά συντηρητικά την πρώτη χρονια. Υπολογίζουμε 50 φοιτητές το κάθε τμήμνατ το οποίο με τα χρόνια θα αυξάνεται», είπε ο πρύτανης για τον αριθμό των φοιτητών.

Σε σχέση με την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα, ο κ. Σιάσος είπε: το κρίνω θετικά, δηλαδή ναι, εμείς ως Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να δίνουμε δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών, άρα τον βλέπουμε θετικά τον σκοπό. Τώρα για την υλοποίηση του σκοπού θα έλεγα ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε».

Τόνισε, πάντως, ότι «όποιο ιδιωτικό παεπιστήμιο έρθει στη χώρα να έχει πρώτο στόχο την έρευνα και καινοτομία και όχι το κέρδος. Ένα τέτοιο πανεπιστήμιο δεν θα αποκτήσει ποτέ φήμη» και πρόσεσε ότι «εμείς είμαστε δώ να συνδράμουμε στη λειτουργία αυτών των ιδιωτικών πανεπιστημίων με τεχνογνωσία. Το να έχουμε καλά ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι προς όφελος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

Πηγή: ΟΤ