Σιάσος (ΕΚΠΑ): Και οι Έλληνες στα ξενόγλωσσα προγράμματα των δημοσίων πανεπιστημίων

Το ΕΚΠΑ αποτελεί σημείο αναφοράς για τον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη. Το μοναδικό πανεπιστήμιο που σπάει το φράγμα των 200 καλύτερων

Τη δυνατότητα και των Ελλήνων να εισάγονται στα ξενόγλωσσα προγράμματα των δημοσίων πανεπιστημίων ζήτησε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος, μιλώντας στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους Δημήτρη Μανιάτη και Ελένη Στεργίου.

Όπως εξήγησε ο ίδιος «τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα που ιδρύθηκαν πρόσφατα έχουν μεγαλύτερες ευελιξία ως προς τη διαχείριση και των πόρων αλλά έχουν και ένα πλεονέκτημα, καθώς μπορούν και έχουν Έλληνες φοιτητές στα ξενόγλωσσα προγράμματά τους, ενώ εμάς δε μας επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο».

Ακόμη πρόσθεσε με νόημα ότι «νομοτελειακά θα πρέπει να ρυθμιστεί ώστε ο Έλληνας φοιτητής που δεν επιτυγχάνει στις πανελλαδικές να έχει επιλογή σε αγγλόφωνο ιδιωτικού ή και δημοσίου ελληνικού πανεπιστημίου», συμπληρώνοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση και τα χρήματα θα μένουν στη χώρα.

Παράλληλα, εξήρε τις δυνατότητες του ΕΚΠΑ αναφέροντας ότι μια μελέτη που δημοσιοποιήθηκε πρόσγατα κατατάσσει το ΕΚΠΑ στα πρώτα 200 καλύτερα παγκοσμίως και συγκεκριμένα στη θέση 191, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά.

Στόχος η ΑΙ

Από εκεί και πέρα, ο κ. Σιάσος σημείωσε ότι στόχος των ελληνικών πανεπιστημίων θα πρέπει να είναι η ΑΙ, συμπληρώνοντας ότι «εμείς θα πρέπει να προσαρμόσουμε τους φοιτητές. Όπως εξήγησε ο ίδιος «έχουμε ήδη εισάγει μαθήματα για την Τεχνητή Νοημσύνη», καθώς «δεν είναι το αύριο αλλά το παρόν και θα πρέπει οι απόφιτοί μας να την χρησιμοποιούν».

Ακόμη, ο κ. Σιάσος σημείωσε ότι «τα τελευταία χρόνια έχουμε εκείνα τα εργαλεία για να κάνουμε κινήσεις για σύνδεση με επιχειρηματικότητα», προσθέτοντας: «Ποιος φανταζόταν πριν 10 χρόνια ότι το ΕΚΠΑ θα έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα 10 spin off εταιρείες, οι 4 από τις οποίες ιδρύθκαν φέτος», καθότι «πλέον υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο και προχωρούμε στη δημιουργία τεχνοβλαστών, και έχουμε κατοχυρώσει 20 πατέντες».

Παράλληλα, ο κ. Σιάσος επισήμανε ότι έχει βελτιωθεί η εικόνα των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων, φέρνοντας το παράδειγμα φαρμακευτικών εταρειών που έρχονται στην Ελλάδα και «9 στις 10 μελέτες γίνονται σε ελληνικά πανεπιστήμια», με τα έσοδα να ανέρχονται σε 100 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Αναφορικά με το μέλλον, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ έθεσε ως στόχο τη διεθνοποίησή του, ώστε να γίνει «ένα πανεπιστήμιο σημείο αναφοράς στη χώρα και κέντρο εκπαίδευσης φοιτητών».

Το πρώτο παράρτημα του ΕΚΠΑ στο εξωτερικό

Επιπλέον αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι το ΕΚΠΑ ίδρυσε και λειτουργεί το πρώτο παράρτημα ελληνικού δημόσιο πανεπιστημίου στο εξωτερικό, αναφερόμενο στην Κύπρο. Όπως είπε υπάρχουν «4 σχολές και 8 τμήματα σε Λευκωσία και Λάρνακα», κάνοντας λόγο για «το μεγαλύτερο βήμα διεθνοποίησης που έχει γίνει από ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και ευλεπισουμε να το κάνουν και άλλα πανεπιστήμια».

Αναφορικά με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, ο κ. Σιάσος έκανε λόγο για «θετική εξέλιξη», ενώ πρόσθεσε ότι «το πώς θα προχωρήσει και τι βήματα θα κάνουν αυτά τα πανεπιστήμια είναι κάτι που θα το δούμε» Ακόμη, επισήμανε ότι «είμαστε καλοπροαίτεροι και θετικοί για να καταξιωθούν» και ότι «δε λειτουργούν ανταγωνιστικά στα δημόσια».

Πρόγραμμα με την Alter Ego

Επιπρόσθετα, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ συμπλήρωσε ότι «έχουμε 280 προγράμματα μεταπτυχιακών πολλά σπουδών και μέσα από αυτά οι φοιτητές κάνουν πρακτική σε μεγάλες επιχειρήσεις  και έρχονται πολύ κοντά στην πραγματική οικονομία και στην αγορά εργασίας». Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε ένα «πολύ καινοτόμο πρόγραμμα που τρέχουμε με την Αlter Ego που αφορά σε εκαπίδευση δημοσιογράφων και πολιτών, ώστε να αναγνωρίζουν τα fake news».

