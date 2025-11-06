Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος βρίσκεται σε μια φάση έντονου ψηφιακού μετασχηματισμού, μια διαδικασία που, αν και δαπανηρή, κρίνεται επιτακτική για την επιβίωση και την ανταγωνιστικότητα, είπε ο Κωστής Ψάλτης, Group Chief Transformation Officer της Eurobank μιλώντας στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους του Οικονομικού Ταχυδρόμου, Χρήστο Κολώνα και Ελένη Στεργίου.

Όπως επισημάνθηκε στο OT FORUM, η τεχνολογία δεν είναι φθηνή υπόθεση, με τις εγχώριες χρηματοδοτήσεις να ανέρχονται στα 500 εκατ. ευρώ, ένα ποσό σημαντικά μικρότερο βέβαια από τα 18 δισ. δολάρια που επενδύει ετησίως κολοσσός όπως η JPMorgan, όπως είπε ο Κωστής Ψάλτης, δείχνοντας ωστόσο ότι ο κλάδος βρίσκεται σε καλό σημείο με όλες τις τράπεζες να έχουν σχετικά προγράμματα.

Κύριοι μοχλοί του μετασχηματισμού είναι οι προσδοκίες των πελατών, είπε το στέλεχος της Eurobank στο OT FORUM, οι οποίοι απαιτούν πλέον άμεσες και ψηφιακές λύσεις. Παράλληλα, όπως είπε, οι τράπεζες έρχονται αντιμέτωπες με τη σύγκλιση των κλάδων και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό τόσο από τους παραδοσιακούς παίκτες όσο και από νέες, ευέλικτες εταιρείες (fintech), όπως η Revolut. Το παράδειγμα της Revolut στην Ιρλανδία, όπου το 70% των πωλητών διατηρεί λογαριασμό, λειτουργεί ως καμπανάκι για την ανάγκη συνεχούς εγρήγορσης, σημείωσε ο κ. Ψάλτης.

Σε ό,τι αφορά την αγορά, ενώ ένα κομμάτι επιζητεί τη χρηματοδότηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι τράπεζες προσεγγίζουν και το πιο παραδοσιακό κομμάτι για να το ενημερώσουν και να το χρηματοδοτήσουν, διευρύνοντας έτσι το πεδίο εφαρμογής του ψηφιακού εκσυγχρονισμού.

Σύμφωνα με τον Group Chief Transformation Officer της Eurobank στο OT FORUM, μετά την ουσιαστική αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος μετά την κρίση και την ολοκλήρωση του οικονομικού εκσυγχρονισμού πριν από λίγα χρόνια, η Eurobank στράφηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω τριετών κύκλων. Ο πρώτος κύκλος επικεντρώθηκε στα ψηφιακά κανάλια και τη διευκόλυνση πρόσβασης των πελατών σε αυτά.

Στον επόμενο τριετή κύκλο ψηφιακού μετασχηματισμού η Τεχνητή Νοημοσύνη θα βρίσκεται στο επίκεντρο καθώς, όπως είπε, πρόκειται για τις πλέον μετασχηματιστικές τεχνολογίες των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τον Κωστή Ψάλτη στο OT FORUM η AI αναμένεται να απλοποιήσει διαδικασίες, βοηθώντας τον πελάτη να βρίσκει άμεσα απαντήσεις και λύσεις, επιτρέποντας την επικοινωνία με συστήματα που κατανοούν τον χρήστη. Επιπλέον, θα συμβάλει στη διαχείριση κινδύνων και χαρτοφυλακίου.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι στον τραπεζικό κλάδο τίθεται το δίλημμα της παραγωγικότητας από τα εργαλεία ΑΙ και της ισορροπίας μεταξύ απόλυτης προσωποποίησης και απόλυτης αποπροσωποποίησης (όπου ο πελάτης επικοινωνεί μόνο με την ΑΙ).

Σε ερώτηση για τα θέματα κυβερνοασφάλειας, ο Κωστής Ψάλτης τόνισε ότι αποτελεί βασικό μέλημα, με τις τράπεζες να επενδύουν συνεχώς σε πρόληψη και ελέγχους για να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμες απέναντι σε επιθέσεις ή διαρροές, οι οποίες δεν μπορούν να αποκλειστούν.

Σε επίπεδο πελατών, ενώ ένα μέρος του κοινού δεν χρειάζεται ενημέρωση, υπάρχει και ένα κομμάτι που απαιτεί εκπαίδευση, καθώς οποιαδήποτε αστοχία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της εμπιστοσύνης, είπε. Επιπλέον, τόνισε ότι η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού κρίνεται αναγκαία.

Παρότι οι διαδικασίες απλοποιούνται, ο κλάδος και συγκεκριμένα η Eurobank θα συνεχίσει να διατηρεί καταστήματα και ανθρώπινο προσωπικό για το είδος των υπηρεσιών που παρέχει. Ο ρόλος του ανθρώπου θα αναβαθμιστεί, με έμφαση στα πιο σύνθετα θέματα, απαιτώντας επιπλέον διαφοροποίηση του προσωπικού.

Τέλος, όπως είπε το στέλεχος της Eurobank, η γενική κατεύθυνση είναι προς το ψηφιακό νόμισμα και το stable coin, αν και συμπλήρωσε ότι το «χαρτί» δεν αναμένεται να εξαφανιστεί άμεσα, παρόλο που η τάση είναι σαφής.

Πηγή: OT