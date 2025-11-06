Στο πώς εξελίχθηκε ο όμιλος Fourlis σε ένα μοναδικό success story, αλλά και στο τι χρειάζεται μια επιχείρηση σήμερα για να διαφοροποιηθεί εν μέσω έντονου ανταγωνισμού αναφέρθηκε ο Βασίλης Φουρλής, βασικός μέτοχος και πρόεδρος του Fourlis Group μιλώντας στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους Γιώργο Μανέττα και Αλέξανδρο Κλώσσα.

«Φέτος γιορτάζουμε 75 χρόνια ως εταιρεία, κάτι που είναι πράγματι σπάνιο αλλά τα καταφέραμε καθώς βασιστήκαμε στους ακρογωνιαίους λίθους της εταιρικής κουλτούρας και αρχών που αφορούν τον άνθρωπο, αλλά κυρίως στην ύπαρξη στρατηγικής», επισήμανε ο κ. Φουρλής. «Πολλές εταιρείες έβρισκαν κάποτε ένα καλό προϊόν και άρχιζαν να κινούνται με αυτή τη βάση. Αυτό πλέον δεν αρκεί. Χρειάζεται να ξέρεις πού πηγαίνει η αγορά, η χώρα, να μπορείς να προβλέπεις τις συνθήκες του αύριο για να μπορείς να τοποθετείσαι μέσα σε αυτό. Και δίπλα σ΄αυτά, οπωσδήποτε είναι σημαντικά η τεχνολογία και η σωστή οργάνωση».

<br />

Μετασχηματισμός και προκλήσεις

Στο γεγονός ότι ο άνθρωπος και η στρατηγική σε μια εποχή όπως η σημερινή δυσκολεύουν πάρα πολύ, αναφέρθηκε ο επικεφαλής του Fourlis Group. «Και ο άνθρωπος λόγω των αβέβαιων καιρών και της εξ αποστάσεως εργασίας αλλά και η στρατηγική, καθώς αλλάζει εύκολα το περιβάλλον και η γεωτεχνολογία. Αρκεί να δούμε τι συνέβη όταν ξέσπασε η πανδημία και έτρεξαν πολλοί να βγάλουν βιαστικά συμπεράσματα, όπως ότι οι άνθρωποι θα στραφούν μόνο στα ηλεκτρονικά καταστήματα και θα κλείσει καθετί φυσικό. Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε η Nike: είπε ότι στο μέλλον θα πουλάω το 50% μέσω διαδικτύου και το άλλο 50% μέσω 5 βασικών πελατών και έκανε ένα τραγικό λάθος», σημείωσε ο κ. Φουρλής, τονίζοντας ότι οι άνθρωποι ξαναβγαίνουν στην αγορά γιατί θέλουν να είναι όλοι μαζί.

«Δεύτερο βιαστικό συμπέρασμα, ότι τελείωσε η εργασία σε γραφεία και κοινούς χώρους, καθώς όλοι θα δουλεύουν από τον υπολογιστή στο σπίτι τους. Κι όμως και αυτό τελείωσε. Είναι τυχαίο που η JP Morgan φτιάχνει ένα τεράστιο κτίριο για να εργάζονται όλοι από εκεί; Οι καιροί αλλάζουν κι δεν χρειάζεται να βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα», συμπλήρωσε.

Τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης επιχείρησης

«Ο άνθρωπος και η στρατηγική έχουν πάντα τον πρώτο λόγο, ωστόσο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ποια θα είναι η στρατηγική, δηλαδή προϊόντα και δραστηριότητες με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Γνωρίζουμε όλοι για παράδειγμα ότι ο ενεργειακός τομέας θα μπορούσε να παίξει ρόλο την επόμενη ώρα, ωστόσο εάν κάποιος θελήσει να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο με ηλεκτρικά αυτοκινήτα στην Ελλάδα, είναι χαμένος από χέρι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και αντίληση του τι συμβαίνει διεθνώς», επισήμανε ο κ. Φουρλής.

«Πρωτίστως η επιχείρηση σήμερα χρειάζεται να έχει την ελευθερία να επιχειρεί. Αν περιμένουμε να πάμε μπροστά με κίνητρα και επιδοτήσεις, είμαστε χαμένοι από χέρι. Το σίγουρο είναι πως οι επιχειρήσεις δεν θέλουν αντικίνητρα για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές«, κατέληξε ο κ. Φουρλής.

Πηγή: OT