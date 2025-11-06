Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους Δημήτρη Μανιάτη και Ελένη Στεργίου.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχει ζήτημα σε σχέση με τις ανατιμήσεις στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, σημειώνοντας ωστόσο ότι «δεν έχουμε πουθενά κρατικά ελεγχόμενες τιμές» αλλά «λειτουργίες του ανταγωνισμού». Όπως εξήγησε το θέμα είναι το «πώς στηρίζεις το διαθέσιμο εισόδημα και πώς βελτιώνεις τους μισθούς», προαναγγέλοντας νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις στο πεδίο της στέγασης.

<br />

Ο κ. Πιερρεκάκης είπε ότι «αυτό προσπαθήσαμε με τα μέτρα της ΔΕΘ» προκειμένου να στηριχθούν οι πολίτες και να μπορέσουν να «ανταπεξέλθουν στις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως σε τρόφιμα και ενοίκια». Αφού αναγνώρισε ότι έχουν γίνει προσπάθειες με άλλα προγράμματα, εμμένοντας στην επιστροφή ενοικίου που αφορά το 80% των ενοικιαστών στην Ελλάδα σημείωσε ότι «θα δείτε και άλλα μέτρα», συμπληρώνοντας με νόημα ότι τα εν γένει μέτρα «δεν είναι μόνο δημοσιονομικά». Ακόμη πρόσθεσε ότι «θα κάνουμε και άλλα μέτρα για τη στεγαστική πολιτική» και «συνεχώς θα υπάρχουν μεταρρυθμίσεις», αναγνωρίζοντας ότι «πολύς κόσμος ζει στο νοίκι και ταλαιπωρείται» από τις αυξήσεις. Για αυτό και κατέληξε στο ότι «θα γίνουν και άλλα γιατί απαιτούνται να γίνουν και άλλα», χωρίς να υπεισέλθει σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε σε μελλούμενες παρεμβάσεις για «2.000 κοινωφελή ιδρύματα και 7.000 σχολάζουσες κληρονομιές», συμπληρώνοντας ότι «θα δημιουργήσουμε ένα οργανισμό ο οποίος θα κάνει αποτίμηση και διαχείριση». Αυτό το οποίο θα πράξει η κυβέρνηση σχετίζεται με την αξιοποίηση των ανωτέρω.

Η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου

Σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου στην Ελλάδα. ο ΥΠΕΘΟ σημείωσε ότι έχουν γίνει αλλαγές σε σύγκριση με την κρίση που ξεκίνησε το 2008, σημειώνοντας ότι τότε οι εξαγωγές βρίσκονταν στο 20% του ΑΕΠ, ενώ «τώρα είμαστε στο 42% του ελληνικού ΑΕΠ, απέχοντας ακόμη από το 51% που έναι ο ευρωπααϊκός μέσος όρος». Ακόμη, ο ίδιος πρόσθεσε ότι «έχουμε καλύψει μια απόσταση», προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να πάμε στο 60%. Πάντως, ο υπουργός στόνισε ότι το πιο σημαντικό θέμα είναι «να προσελκύσουμε επενδύσεις», αναφέροντας ότι οι επενδύσεις βρίσκονταν το 2019 στο 11% και ο προϋπολογισμός του 2026 έχει βάλει ωσ στόχο το 18%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 21%, συμπληρώνοντας με νόημα ότι «έχουμε καλύψει την απόσταση αλλά δεν είμαστε εκεί που θέλαμε».

Τι θα γίνει μετά το Ταμείο Ανάκαμψης;

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης πήρε θέση και σε σχέση με τη συζήτηση που γίνεται περί της μεγάλης ανησυχίας που επικρατεί σε σχέση με το τι θα γίνει μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως εξήγησε «έχουμε κρατικά κονδύλια και το μεγαλύτερο ΕΠΑ (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης-πρώην Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). Ωστόσο, τόνισε ότι πρέπει να υπάρξουν κάποιες αλλαγές προς την ακτεύθυνση του μοντέλου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπους «κάθε ευρώ σχετίζεται με μια συγκεκριμένη μεταρρύθμιση». Βέβαια, ο υπουργός επισήμανε ότι «θα διαρκέσει η επίδραση του Ταμείου Ανάκαμψης αρκετά παραπάνω από αυτό που φανταζόμαστε και θα έχει πολλπλασιαστικό αποτύπωμα Η πρόβλεψη είναι ότι θα πέσει η ανάπτυξη σζε σχέση με τις χώρες.

Πάντως, ο κ. Πιερρακάκης συμμερίζεται την ανησυχία για χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, μετά το Ταμείο κάτι που ισχύει για όλες τι χώρες της Ευρώπης, τονίζοντας ότι «δε θα μπορέσουμε να πιάσουμε υψηλούς στόχους εάν δεν έχουμε επενδύσεις.

Ανάγκη για ενιαίο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο

Από εκεί και πέρα, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στην ανάγκη να υπάρχει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, αποδεχόμενος τη σχετική αναφορά του Γερμανού καγκελάριου Μερτς, ο οποίος είπε ότι «δε χρειαζόμαστε 27 αποδοτικές αγορές αλλά 1 για να μπορούμε ως ήπειρος να ανταγωνιστούμε διεθνώς», ενώ ο Έλληνας ΥΠΕΘΟ επανέλαβε τη γνωστή πλέον αναφορά από την έκθεση Ντράγκι περί του ότι δε χρειαζόμαστε τους δασμούς των ΗΠΑ διότι έχουμε εσωτερικούς δασμούς στην ΕΕ και συγκεκριμένα 110% στις υπηρεσίες 44% στη μεταποίηση.

Το λάθος με τα ΕΛΤΑ και η επόμενη μέρα

Αναφερόμενος στο θέμα των ημερών που δεν είναι άλλο από τα ΕΛΤΑ, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «η συζήτηση για τα ΕΛΤΑ αδικεί τη δουλειά που έχει γίνει» συμπληρώνοντας πως «είναι σαφές ότι έχει γίνει λάθος», επαναλαμβάνοντας την κυβερνητική θέση ότι είναι επικοινωννιακό αλλά και επιχειρησιακό. Παράλληλα, ο ίδιος είπε ότι «θα έπρεπε να έχει προηγηθεί διαβούλευση», υπενθυμίζοντας ότι η απερχόμενη διοίκηση παρέλβαε τα ΕΛΤΑ -από την προηγούμενη κυβέρνηση- κατά το 2019 με ένα έλλειμμα της τάξης των 7,5 εκατ. ανά μήνα. Μάλιστα, ο ίδιος σημείωσε ότι «έπρεπε να γίνει αναδιάρθωση για αυτό και πραγματοποιήθηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίο 140 εκατ. ευρώ και έγιναν εθελούσιες, ενώ καλύφθηκαν χρέη 80 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, ο κ. Πιερρακάκης επένει στην ορθότητα του σχεδίο, τονίζοντας ότι για να κάνουν σωστά τη δουλειά τα ΕΛΤΑ θα πρέπει να είναι ένας οργανισμός κερδοφόρος», ενώ πρόσθεσε ότι απαγορεύεται από τους ευρωπαικούς κανόνες η χρηματοδότησή τους από την κυβέρνηση.

Επιπρόσθετα τόνισε ότι θα πρέπει να «ενισχυθεί ο ρόλος του ταχυδρόμου» αλλά με νέους τρόπους καθότι το 90% των δεμάτων παραδίδεται πλέον κατ’ οίκον, όπως και το 92% των συντάξεων. Για αυτό και επισήμανε ότι η δουλειά που κάνουν τα φυσικά κατασ΄τηματα είναι «πλέον πολύ περιορισμένη» και θα πρέπει να «πάμε στη λειτουργία του shop in shop», όπως γίνεται στην Ευρώπη.

Όπως παραδέχθηκε ο υπουργός, στη συγκεκριμένη περίπτωση των ΕΛΤΑ «δεν έγινε η ώσμωση και ο απαραίτητος διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες», παραδεχόμενο ότι «πολλοί φοβούνταν ότι θα χαθεί κάποια υπηρεσία, κάτι το οποίο δε θα συμβεί κατά τον υπουργό.

Ερωτώμενος σε σχέση με το αν θα υπάρξει αλλαγή στο αρχικό σχέδιο, ο κ. Πιερρακάκης ήταν σαφής: «Η βασικη δουλιεά έχει γίνει. Θα δούμε πως θα προσαρμοστεί από τη νέα διοίκηση».