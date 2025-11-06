newspaper
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
OT FORUM – Πιερρακάκης: Έρχονται νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης
OT FORUM 06 Νοεμβρίου 2025 | 13:19

OT FORUM – Πιερρακάκης: Έρχονται νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Τι είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης για Ταμείο Ανάκαμψης και παραγωγικό μοντέλο, μιλώντας στο OT FORUM

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βάρος υπό έλεγχο: Πώς θα σταματήσεις το υπερβολικό τσιμπολόγημα

Βάρος υπό έλεγχο: Πώς θα σταματήσεις το υπερβολικό τσιμπολόγημα

Spotlight

Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους Δημήτρη Μανιάτη και Ελένη Στεργίου.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχει ζήτημα σε σχέση με τις ανατιμήσεις στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, σημειώνοντας ωστόσο ότι «δεν έχουμε πουθενά κρατικά ελεγχόμενες τιμές» αλλά «λειτουργίες του ανταγωνισμού». Όπως εξήγησε το θέμα είναι το «πώς στηρίζεις το διαθέσιμο εισόδημα και πώς βελτιώνεις τους μισθούς», προαναγγέλοντας νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις στο πεδίο της στέγασης.

Ο κ. Πιερρεκάκης είπε ότι «αυτό προσπαθήσαμε με τα μέτρα της ΔΕΘ» προκειμένου να στηριχθούν οι πολίτες και να μπορέσουν να «ανταπεξέλθουν στις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως σε τρόφιμα και ενοίκια». Αφού αναγνώρισε ότι έχουν γίνει προσπάθειες με άλλα προγράμματα, εμμένοντας στην επιστροφή ενοικίου που αφορά το 80% των ενοικιαστών στην Ελλάδα σημείωσε ότι «θα δείτε και άλλα μέτρα», συμπληρώνοντας με νόημα ότι τα εν γένει μέτρα «δεν είναι μόνο δημοσιονομικά». Ακόμη πρόσθεσε ότι «θα κάνουμε και άλλα μέτρα για τη στεγαστική πολιτική» και «συνεχώς θα υπάρχουν μεταρρυθμίσεις», αναγνωρίζοντας ότι «πολύς κόσμος ζει στο νοίκι και ταλαιπωρείται» από τις αυξήσεις. Για αυτό και κατέληξε στο ότι «θα γίνουν και άλλα γιατί απαιτούνται να γίνουν και άλλα», χωρίς να υπεισέλθει σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε σε μελλούμενες παρεμβάσεις για «2.000 κοινωφελή ιδρύματα και 7.000 σχολάζουσες κληρονομιές», συμπληρώνοντας ότι «θα δημιουργήσουμε ένα οργανισμό ο οποίος θα κάνει αποτίμηση και διαχείριση». Αυτό το οποίο θα πράξει η κυβέρνηση σχετίζεται με την αξιοποίηση των ανωτέρω.

Η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου

Σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου στην Ελλάδα. ο ΥΠΕΘΟ σημείωσε ότι έχουν γίνει αλλαγές σε σύγκριση με την κρίση που ξεκίνησε το 2008, σημειώνοντας ότι τότε οι εξαγωγές βρίσκονταν στο 20% του ΑΕΠ, ενώ «τώρα είμαστε στο 42% του ελληνικού ΑΕΠ, απέχοντας ακόμη από το 51% που έναι ο ευρωπααϊκός μέσος όρος». Ακόμη, ο ίδιος πρόσθεσε ότι «έχουμε καλύψει μια απόσταση», προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να πάμε στο 60%. Πάντως, ο υπουργός στόνισε ότι το πιο σημαντικό θέμα είναι «να προσελκύσουμε επενδύσεις», αναφέροντας ότι οι επενδύσεις βρίσκονταν το 2019 στο 11% και ο προϋπολογισμός του 2026 έχει βάλει ωσ στόχο το 18%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 21%, συμπληρώνοντας με νόημα ότι «έχουμε καλύψει την απόσταση αλλά δεν είμαστε εκεί που θέλαμε».

Τι θα γίνει μετά το Ταμείο Ανάκαμψης;

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης πήρε θέση και σε σχέση με τη συζήτηση που γίνεται περί της μεγάλης ανησυχίας που επικρατεί σε σχέση με το τι θα γίνει μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως εξήγησε «έχουμε κρατικά κονδύλια και το μεγαλύτερο ΕΠΑ (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης-πρώην Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). Ωστόσο, τόνισε ότι πρέπει να υπάρξουν κάποιες αλλαγές προς την ακτεύθυνση του μοντέλου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπους «κάθε ευρώ σχετίζεται με μια συγκεκριμένη μεταρρύθμιση». Βέβαια, ο υπουργός επισήμανε ότι «θα διαρκέσει η επίδραση του Ταμείου Ανάκαμψης αρκετά παραπάνω από αυτό που φανταζόμαστε και θα έχει πολλπλασιαστικό αποτύπωμα Η πρόβλεψη είναι ότι θα πέσει η ανάπτυξη σζε σχέση με τις χώρες.

Πάντως, ο κ. Πιερρακάκης συμμερίζεται την ανησυχία για χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, μετά το Ταμείο κάτι που ισχύει για όλες τι χώρες της Ευρώπης, τονίζοντας ότι «δε θα μπορέσουμε να πιάσουμε υψηλούς στόχους εάν δεν έχουμε επενδύσεις.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο 6o ΟΤ FORUM

Ανάγκη για ενιαίο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο

Από εκεί και πέρα, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στην ανάγκη να υπάρχει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, αποδεχόμενος τη σχετική αναφορά του Γερμανού καγκελάριου Μερτς, ο οποίος είπε ότι «δε χρειαζόμαστε 27 αποδοτικές αγορές αλλά 1 για να μπορούμε ως ήπειρος να ανταγωνιστούμε διεθνώς», ενώ ο Έλληνας ΥΠΕΘΟ επανέλαβε τη γνωστή πλέον αναφορά από την έκθεση Ντράγκι περί του ότι δε χρειαζόμαστε τους δασμούς των ΗΠΑ διότι έχουμε εσωτερικούς δασμούς στην ΕΕ και συγκεκριμένα 110% στις υπηρεσίες 44% στη μεταποίηση.

Το λάθος με τα ΕΛΤΑ και η επόμενη μέρα

Αναφερόμενος στο θέμα των ημερών που δεν είναι άλλο από τα ΕΛΤΑ, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «η συζήτηση για τα ΕΛΤΑ αδικεί τη δουλειά που έχει γίνει» συμπληρώνοντας πως «είναι σαφές ότι έχει γίνει λάθος», επαναλαμβάνοντας την κυβερνητική θέση ότι είναι επικοινωννιακό αλλά και επιχειρησιακό. Παράλληλα, ο ίδιος είπε ότι «θα έπρεπε να έχει προηγηθεί διαβούλευση», υπενθυμίζοντας ότι η απερχόμενη διοίκηση παρέλβαε τα ΕΛΤΑ -από την προηγούμενη κυβέρνηση- κατά το 2019 με ένα έλλειμμα της τάξης των 7,5 εκατ. ανά μήνα. Μάλιστα, ο ίδιος σημείωσε ότι «έπρεπε να γίνει αναδιάρθωση για αυτό και πραγματοποιήθηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίο 140 εκατ. ευρώ και έγιναν εθελούσιες, ενώ καλύφθηκαν χρέη 80 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, ο κ. Πιερρακάκης επένει στην ορθότητα του σχεδίο, τονίζοντας ότι για να κάνουν σωστά τη δουλειά τα ΕΛΤΑ θα πρέπει να είναι ένας οργανισμός κερδοφόρος», ενώ πρόσθεσε ότι απαγορεύεται από τους ευρωπαικούς κανόνες η χρηματοδότησή τους από την κυβέρνηση.

Επιπρόσθετα τόνισε ότι θα πρέπει να «ενισχυθεί ο ρόλος του ταχυδρόμου» αλλά με νέους τρόπους καθότι το 90% των δεμάτων παραδίδεται πλέον κατ’ οίκον, όπως και το 92% των συντάξεων. Για αυτό και επισήμανε ότι η δουλειά που κάνουν τα φυσικά κατασ΄τηματα είναι «πλέον πολύ περιορισμένη» και θα πρέπει να «πάμε στη λειτουργία του shop in shop», όπως γίνεται στην Ευρώπη.

Όπως παραδέχθηκε ο υπουργός, στη συγκεκριμένη περίπτωση των ΕΛΤΑ «δεν έγινε η ώσμωση και ο απαραίτητος διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες», παραδεχόμενο ότι «πολλοί φοβούνταν ότι θα χαθεί κάποια υπηρεσία, κάτι το οποίο δε θα συμβεί κατά τον υπουργό.

Ερωτώμενος σε σχέση με το αν θα υπάρξει αλλαγή στο αρχικό σχέδιο, ο κ. Πιερρακάκης ήταν σαφής: «Η βασικη δουλιεά έχει γίνει. Θα δούμε πως θα προσαρμοστεί από τη νέα διοίκηση».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM – Atanasov: Η ανάπτυξη είναι μέρος του DNA μας

OT FORUM – Atanasov: Η ανάπτυξη είναι μέρος του DNA μας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βάρος υπό έλεγχο: Πώς θα σταματήσεις το υπερβολικό τσιμπολόγημα

Βάρος υπό έλεγχο: Πώς θα σταματήσεις το υπερβολικό τσιμπολόγημα

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ResearchGreece: Στα 30,6 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ResearchGreece: Στα 30,6 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΟΤ FORUM – Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Δεν πρέπει η ελληνική κοινωνία να ανέχεται μαύρες τρύπες όπως των ΕΛΤΑ
OT FORUM 06.11.25

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Δεν πρέπει η ελληνική κοινωνία να ανέχεται μαύρες τρύπες όπως των ΕΛΤΑ

«Τα ΕΛΤΑ δεν είναι η μόνη “μαύρη τρύπα”», είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος – Δεν επιτρέπεται να αφήνουμε την οικονομία να αιμορραγεί στο όνομα κάποιων πολιτικών επιδιώξεων, τόνισε

Σύνταξη
Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης
OT FORUM 06.11.25

Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Στο ΟΤ FORUM ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα μιλήσει για την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, την ανάπτυξη αλλά και το ενεργειακό κόστος που αποτελεί τροχοπέδη για την ανταγωνιστικότητα

Σύνταξη
Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος
OT FORUM 06.11.25

Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος

Στην πρώτη ημέρα του 6ου ΟΤ FORUM κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής και οικονομικής σκηνής του τόπου τοποθετούνται για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»
«Αρνούμαι να αλλάξω» 06.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αναφέρθηκε στα απαράδεκτα σχόλια δημοσιογράφων σχετικά με την εμφάνιση της, τα οποία την οδήγησαν στο να «κλαίει κάθε ημέρα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»
Μέση Ανατολή 06.11.25

Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»

Οι κάτοικοι τριών χωριών κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι θα πλήξει στρατιωτικούς στόχους της Χεζμπολάχ, ώστε να μην ανασυνταχθεί η οργάνωση.

Σύνταξη
Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;
Κόσμος 06.11.25

Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;

Τα αντιμουσουλμανικά επεισόδια στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί από τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, ιδίως στην Αυστρία, το Βέλγιο και τη Βουλγαρία.

Σύνταξη
Κικίλιας από P-TEC: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία
Στο P-TEC 06.11.25

Κικίλιας: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία

«Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα προχωρήσουμε σε συμφωνία που αφορά αμερικανικές στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, στο κομμάτι των υποδομών», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ
Ελλάδα 06.11.25

Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην προσαγωγή ενός ακόμη ατόμου ως εμπλεκόμενου για τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, που στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Εξετάζεται αν είναι ο άνδρας που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη.

Σύνταξη
Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία
Συνέδριο ΚΕΔΕ 06.11.25

Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι «χρειάζεται μια θεσμική επανάσταση σεβασμού σε όλες τις δομές, διότι αλλιώς θα συμβιβαστούμε με μια πολύ επικίνδυνη κανονικότητα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»

«Εκείνος που θα έπρεπε να εποπτεύει, η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο, απλώς σιωπά και αδιαφορεί», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus
Fizz 06.11.25

Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus

«Ξεπέρασα αυτή την κατάσταση όταν σκέφτηκα ότι δεν έχει σημασία αν η Έιμι θέλει να δείξει το σώμα της ή όχι – η Τσέλσι το θέλει» δήλωσε η Γουντ στο περιοδικό «Harper's Bazaar».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας
Μήνυμα ενότητας 06.11.25

Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας

Στην κεντρική του εισήγηση ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου έκανε λόγο για την αναγκαιότητα συγκρότησης μιας συμμαχίας της αυτοδιοίκησης, του κεντρικού κράτους και της κοινωνίας των πολιτών.

Σύνταξη
Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα

«Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή...» είναι η πρώτη φράση του Αλέξη Τσίπρα στο μικρόφωνο διαβάζοντας ο ίδιος τον πρόλογο του πολυαναμενόμενου βιβλίου του, που από τις πρώτες σελίδες εκπλήσσει θετικά με την ευθύτητα του λόγου και κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Σύνταξη
Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)
Μπάσκετ 06.11.25

Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)

Ο Νίκολα Γιόκιτς κατέγραψε για έβδομη φορά στην καριέρα του στο ΝΒΑ παιχνίδι με 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ και έτσι ισοφάρισε το ρεκόρ… όλου του υπόλοιπου πρωταθλήματος από το 1980.

Σύνταξη
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη

Φτάνοντας μπροστά στη Βουλή στο Σύνταγμα, οι μαθητές βρήκαν παρατεταγμένες διμοιρίες, όμως αντιπροσωπείες άφησαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών.

Σύνταξη
Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή
Φρούδες ελπίδες 06.11.25

Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή

Με τη συντριπτική πλειονότητα των Ουκρανών να ζητάει ειρήνη και τις απώλειες στο μέτωπο να είναι δυσαναπλήρωτες, το Κίεβο έχει δώσει το ελεύθερο στους στρατολόγους να βρουν στρατιώτες με όλα τα μέσα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»
Νέα πρέσβης 06.11.25

Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης συναντήθηκε με την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τους Αμερικανούς υπουργούς Eσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ

Σύνταξη
Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα
Ποδόσφαιρο 06.11.25

Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα

Τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, οι τραυματισμοί και η έλλειψη βάθους δοκιμάζουν τα όρια του Ματίας Αλμέιδα, που καλείται να κρατήσει τη Σεβίλλη όρθια έως τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο