OT FORUM: Η χρηματοδότηση, κινητήριος μοχλός για τις επιχειρήσεις

Στη σύγχρονη εποχή των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και των συνεχώς μεταβαλλόμενων αγορών, οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν, να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο. Ο επιχειρηματικός μετασχηματισμός δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά αναγκαιότητα. Σε αυτή τη διαδικασία, οι χρηματοδοτήσεις λειτουργούν ως ο βασικός κινητήριος μοχλός που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να κάνουν το αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον.

Η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να υλοποιήσουν στρατηγικά σχέδια που διαφορετικά θα έμεναν στα χαρτιά. Οι χρηματοδοτήσεις επιτρέπουν επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες, πράσινες λύσεις, εκπαίδευση προσωπικού, καθώς και στην αναδιοργάνωση εσωτερικών διαδικασιών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των οργανισμών.

Ειδικά σε περιόδους αβεβαιότητας ή κρίσης, η στρατηγική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για τον επαναπροσδιορισμό του επιχειρηματικού μοντέλου και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Πιστός στο ραντεβού του και φέτος ο Οικονομικός Ταχυδρόμος διοργανώνει το 6ο ΟΤ FORUM με θέμα: «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας».

Το 6ο ΟΤ FORUM διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στον φιλόξενο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Μικρού Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα μεταδοθεί live streaming από τις ιστοσελίδες του Οικονομικού Ταχυδρόμου (ot.gr) και του in.gr.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα και τους ομιλητές του FORUM

Στο πλαίσιο αυτό και στην ειδική θεματική «Οι χρηματοδοτήσεις ως κινητήριος μοχλός για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων» που είναι προγραμματισμένη για τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, ο Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής της CrediaBank και η Χριστίνα Φαϊτάκη, Partner της Karatzas & Partners θα αναλύσουν το πόσο ώριμη είναι η ελληνική αγορά ώστε οι χρηματοδοτήσεις να υπηρετούν πραγματικά τη μετάβαση προς μια πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη οικονομία.

Όπως είχε δηλώσει το περασμένο καλοκαίρι στον Οικονομικό Ταχυδρόμο η η CEO της CrediaBank Ελένη Βρεττού βασική προτεραιότητα του νέου σχήματος είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι μόνο στα αστικά κέντρα αλλά και στην περιφέρεια, στις οποίες προσφέρει πρόσβαση στη χρηματοδότηση με ανταγωνιστικά προϊόντα και λύσεις, που τους δίνουν την απαραίτητη ώθηση για να αναπτυχθούν. Και πρόσθεσε: «Παράλληλα όμως είμαστε παρόντες σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις σύνθετες χρηματοδοτήσεις, ενώ η τράπεζα έχει ήδη σημαντική παρουσία και τεχνογνωσία σε καίριους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως οι υποδομές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ναυτιλία, ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας. Στις προτεραιότητές μας επίσης είναι και η διεύρυνση των λύσεων που προσφέρουμε είτε με ασφαλιστικά προϊόντα μοναδικά στην ελληνική αγορά, υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας σε συνεργασία με μεγάλους διεθνείς επενδυτικούς οίκους και λύσεις στη συναλλακτική τραπεζική για επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους»

Η Karatzas & Partners είναι δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία παρέχει νομικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων — όπως εταιρικό / εμπορικό, τραπεζικό & χρηματοοικονομικό, κεφαλαιαγορές, ενέργεια, συγχωνεύσεις & εξαγορές. Έχει διεθνές πελατολόγιο και συνεργασίες με διεθνείς νομικές εταιρείες. Παράλληλα, διαθέτει σημαντική εμπειρία σε χρηματοδοτήσεις έργων (project finance), ενέργεια, κεφαλαιαγορές και μεγάλες συναλλαγές M&A.

Πηγή: ΟΤ