# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
OT FORUM: Η χρηματοδότηση, κινητήριος μοχλός για τις επιχειρήσεις
OT FORUM 06 Νοεμβρίου 2025 | 10:32

OT FORUM: Η χρηματοδότηση, κινητήριος μοχλός για τις επιχειρήσεις

Τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία αναλύουν στο ΟΤ Forum ο Κ. Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής της CrediaBank και η Χ. Φαϊτάκη, Partner της Karatzas & Partners

Σύνταξη
Spotlight

Στη σύγχρονη εποχή των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και των συνεχώς μεταβαλλόμενων αγορών, οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν, να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο. Ο επιχειρηματικός μετασχηματισμός δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά αναγκαιότητα. Σε αυτή τη διαδικασία, οι χρηματοδοτήσεις λειτουργούν ως ο βασικός κινητήριος μοχλός που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να κάνουν το αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον.

Η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να υλοποιήσουν στρατηγικά σχέδια που διαφορετικά θα έμεναν στα χαρτιά. Οι χρηματοδοτήσεις επιτρέπουν επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες, πράσινες λύσεις, εκπαίδευση προσωπικού, καθώς και στην αναδιοργάνωση εσωτερικών διαδικασιών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των οργανισμών.

Ειδικά σε περιόδους αβεβαιότητας ή κρίσης, η στρατηγική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για τον επαναπροσδιορισμό του επιχειρηματικού μοντέλου και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Πιστός στο ραντεβού του και φέτος ο Οικονομικός Ταχυδρόμος διοργανώνει το 6ο ΟΤ FORUM  με θέμα: «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας».

Το 6ο ΟΤ FORUM διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στον φιλόξενο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Μικρού Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα μεταδοθεί live streaming από τις ιστοσελίδες του Οικονομικού Ταχυδρόμου (ot.gr) και του in.gr.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα και τους ομιλητές του FORUM

Στο πλαίσιο αυτό και στην ειδική θεματική «Οι χρηματοδοτήσεις ως κινητήριος μοχλός για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων» που είναι προγραμματισμένη για τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, ο Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής της CrediaBank και η Χριστίνα Φαϊτάκη, Partner της Karatzas & Partners θα αναλύσουν το πόσο ώριμη είναι η ελληνική αγορά ώστε οι χρηματοδοτήσεις να υπηρετούν πραγματικά τη μετάβαση προς μια πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη οικονομία.

Όπως είχε δηλώσει το περασμένο καλοκαίρι στον Οικονομικό Ταχυδρόμο η η CEO της CrediaBank  Ελένη Βρεττού  βασική προτεραιότητα του νέου σχήματος είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι μόνο στα αστικά κέντρα αλλά και στην περιφέρεια, στις οποίες προσφέρει πρόσβαση στη χρηματοδότηση με ανταγωνιστικά προϊόντα και λύσεις, που τους δίνουν την απαραίτητη ώθηση για να αναπτυχθούν.  Και πρόσθεσε: «Παράλληλα όμως είμαστε παρόντες σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις σύνθετες χρηματοδοτήσεις, ενώ η τράπεζα έχει ήδη σημαντική παρουσία και τεχνογνωσία σε καίριους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως οι υποδομές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ναυτιλία, ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας. Στις προτεραιότητές μας επίσης είναι και η διεύρυνση των λύσεων που προσφέρουμε είτε με ασφαλιστικά προϊόντα μοναδικά στην ελληνική αγορά, υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας σε συνεργασία με μεγάλους διεθνείς επενδυτικούς οίκους και λύσεις στη συναλλακτική τραπεζική για επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους»

Η Karatzas & Partners είναι δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία  παρέχει νομικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων — όπως εταιρικό / εμπορικό, τραπεζικό & χρηματοοικονομικό, κεφαλαιαγορές, ενέργεια, συγχωνεύσεις & εξαγορές.  Έχει διεθνές πελατολόγιο και συνεργασίες με διεθνείς νομικές εταιρείες. Παράλληλα, διαθέτει σημαντική εμπειρία σε χρηματοδοτήσεις έργων (project finance), ενέργεια, κεφαλαιαγορές και μεγάλες συναλλαγές M&A.

Πηγή: ΟΤ

Ενέργεια
ExxonMobil: Στο μπλοκ 2 με Energean και HELLENIQ ENERGY

ExxonMobil: Στο μπλοκ 2 με Energean και HELLENIQ ENERGY

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Metlen: Αυξημένα κατά 22% τα έσοδα – Σε πορεία επίτευξης για ετήσιο στόχο EBITDA

Metlen: Αυξημένα κατά 22% τα έσοδα – Σε πορεία επίτευξης για ετήσιο στόχο EBITDA

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης
OT FORUM 06.11.25

Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Στο ΟΤ FORUM ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα μιλήσει για την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, την ανάπτυξη αλλά και το ενεργειακό κόστος που αποτελεί τροχοπέδη για την ανταγωνιστικότητα

Σύνταξη
Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος
OT FORUM 06.11.25

Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος

Στην πρώτη ημέρα του 6ου ΟΤ FORUM κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής και οικονομικής σκηνής του τόπου τοποθετούνται για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας

Σύνταξη
Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία
Πολιτική προστασία 06.11.25

Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία

Το έργο καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων στην Βοιωτία από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έρχεται σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για την COP30 – Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ
COP30 06.11.25

Οι ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για το μέλλον του κλίματος - Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ

Στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30) που πραγματοποιείται στο Μπέλεμ της Βραζιλίας, δίπλα στη ζούγκλα του Αμαζονίου, οι ηγέτες θα κληθούν να εφαρμόσουν όσα υποσχέθηκαν

Σύνταξη
Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»

«Μετασχηματισμό με κατεύθυνση την εξυγίανση», βαφτίζει η κυβέρνηση την απόφαση για λουκέτα στα ΕΛΤΑ, η αποία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας
Συρία 06.11.25

«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας

Με τη στήριξη της UNESCO και του ιδρύματος Aliph ξεκινά η αποκατάσταση της Παλμύρας, με στόχο η πόλη να βγει από τη Λίστα Κινδύνου του Οργανισμού και να ξανασυνδεθεί με την τοπική κοινότητα.

Σύνταξη
Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης
OT FORUM 06.11.25

Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Στο ΟΤ FORUM ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα μιλήσει για την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, την ανάπτυξη αλλά και το ενεργειακό κόστος που αποτελεί τροχοπέδη για την ανταγωνιστικότητα

Σύνταξη
Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα
«Υπέροχη στιγμή» 06.11.25

Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα

Από ενθουσιώδεις έως διθυραμβικές οι αντιδράσεις κομμάτων αριστεράς και κεντροαριστεράς στην Ευρώπη για τη νίκη του Μαμντάνι. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης έδωσε ελπίδα και στη Γηραιά Ήπειρο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο
Πολιτική πίεση 06.11.25

Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο

Στη φονική αστυνομική επιχείρηση κατά ναρκοσυμμοριών έχασαν τη ζωή τους 132 άνθρωποι. Ο Λούλα την καταδίκασε ως «μαζική δολοφονία», ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με προσπάθεια εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ασταμάτητος ο Γιόκιτς, «καθάρισε» με νέο triple-double (122-112) – Πρώτη ήττα για τους Θάντερ από τους Μπλέιζερς (121-119)
Μπάσκετ 06.11.25

Ασταμάτητος ο Γιόκιτς, «καθάρισε» με νέο triple-double (122-112) – Πρώτη ήττα για τους Θάντερ από τους Μπλέιζερς (121-119)

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν των Μαϊάμι Χιτ με 122-112, έχοντας τον Νίκολα Γιόκιτς σε τρομερή κατάσταση με ένα ακόμη triple-double – Οι Μπλέιζερς επικράτησαν 121-119 των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, σταματώντας το σερί των 8 νικών των πρωταθλητών.

Σύνταξη
