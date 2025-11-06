newspaper
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος
OT FORUM 06 Νοεμβρίου 2025 | 07:11

Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος

Στην πρώτη ημέρα του 6ου ΟΤ FORUM κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής και οικονομικής σκηνής του τόπου τοποθετούνται για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Spotlight

Σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες και η παγκόσμια οικονομία αναζητά πυξίδα, το ερώτημα που τίθεται δεν είναι αν θα μετασχηματιστούν οι επιχειρήσεις — αλλά πόσο γρήγορα και με ποια στρατηγική.

Το 6ο ΟΤ Forum που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος με τίτλο «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας» θα επιχειρήσει να δώσει τις απαντήσεις, ανοίγοντας το δημόσιο διάλογο για τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος πιστός στις αξίες της έγκυρης και αξιόπιστης ενημέρωσης δίνει το βήμα τις επόμενες δυο ημέρες σε κορυφαίους εκπροσώπους της οικονομίας, της πολιτικής, της βιομηχανίας, των τραπεζών και της τεχνολογίας για να καταθέσουν τις απόψεις τους, χαρτογραφώντας παράλληλα το τοπίο που διαμορφώνουν η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η καινοτομία στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης που επιχειρεί η χώρα.

Το 6ο ΟΤ FORUM διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στον φιλόξενο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Μικρού Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα μεταδίδεται με live streaming από τις ιστοσελίδες του Οικονομικού Ταχυδρόμου (ot.gr) και του in.gr.

Η δημοσιογραφική ομάδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου θα καλύψει με εγκυρότητα και αμεσότητα όλες τις εξελίξεις του συνεδρίου, παρέχοντας στους αναγνώστες όλες τις σημαντικές πληροφορίες.

Το 6ο OT FORUM ξεκινά σήμερα στις 11.00 το πρωί και το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε εδώ.

Ο Θεοδωρόπουλος για την παραγωγική ανασυγκρότηση

Τις εργασίες του συνεδρίου ανοίγει ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΒ, ο οποίος θα αναδείξει το στοίχημα της βιομηχανικής ανασυγκρότησης και την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα στηρίζεται στη μεταποίηση, στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια. Θα τεθεί το ζήτημα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, καθώς οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις του κόστους ενέργειας, της γραφειοκρατίας και της ψηφιακής υστέρησης.

Ο Πιερρακάκης και η αύξηση της παραγωγικότητας

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης παίρνοντας τη σκυτάλη θα αναφερθεί στις προοπτικές που θα δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη για την αύξηση της παραγωγικότητας και των βιώσιμων επενδύσεων. Αναμένεται να παρουσιαστούν οι μεταρρυθμίσεις που θα στηρίξουν τη νέα αναπτυξιακή φάση της χώρας, καθώς και ο ρόλος των δημόσιων πολιτικών στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Εξάρχου: Η συνταγή για τον μετασχηματισμό

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος και CEO του Ομίλου Εταιρειών AKTOR, θα αναλύσει το παράδειγμα μιας επιχείρησης που θα επενδύσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην πράσινη καινοτομία ως στρατηγικό άξονα ανάπτυξης. Μέσα από το case study του Ομίλου ΑΚΤΟR, θα αναδειχθεί πώς η τεχνολογία θα αναβαθμίσει τη λειτουργία των υποδομών και θα συμβάλει στην παραγωγή μεγαλύτερης αξίας για την οικονομία.

Φουρλής: Επιχειρήσεις σε διαρκή κίνηση

Ο Βασίλης Φουρλής, Πρόεδρος του Ομίλου FOURLIS θα αναδείξει τη δυναμική των επιχειρήσεων που θα επιλέξουν να εξελίσσονται διαρκώς και αναλύσει τη σημασία της ευελιξίας και της προσαρμογής των επιχειρήσεων σε περιβάλλοντα υψηλής μεταβλητότητας. Παράλληλα, θα παρουσιάσει το success story του Ομίλου Fourlis και θα εστιάσει στις ευκαιρίες που αναδύονται στο επιχειρηματικό τοπίο.

Ο Κωστής Ψάλτης, Group Chief Transformation Officer της Eurobank, θα παρουσιάσει πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία θα μετασχηματίσουν το τραπεζικό σύστημα, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη και διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση της οικονομίας ενώ ο Κωνσταντίνος Μακέδος του ΤΜΕΔΕ θα αναδείξει τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα υποδομών.

Η βιομηχανία στην πρώτη γραμμή

Ο Svetoslav Atanasov της Coca-Cola Τρία Έψιλον θα αναδείξει τη συμβολή της βιομηχανίας στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας, ενώ οι τοποθετήσεις του Διονύση Θεοδωράτου και του Νεκτάριου Δεμενόπουλου θα επικεντρωθούν στην ακτοπλοΐα και τις λιμενικές υποδομές ως μοχλούς ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Ο Γιώργος Μαργώνης Πρόεδρος και CEO Papastratos και ο Αντώνης Μιτζάλης θα παρουσιάσουν πώς οι συμμαχίες μεταξύ επιχειρήσεων θα παράγουν αξία για την κοινωνία, ενώ η Χριστίνα Αντωνίου της Daikin Hellas θα αναφερθεί στο μέλλον της αγοράς θέρμανσης και κλιματισμού. Η Ευαγγελία Γκλεζάκου της Dimand θα παρουσιάσει πώς οι βιώσιμες πόλεις θα αποτελέσουν το νέο υπόδειγμα για οικονομική και κοινωνική ευημερία, με επενδύσεις που θα συνδυάζουν πράσινη τεχνολογία, αστική αναγέννηση και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Τα ΜΜΕ και η νέα εποχή

Ο Ιωάννης Βρέντζος, CEO της ALTER EGO MEDIA, θα φωτίσει τις τεχνολογικές ανακατατάξεις στα μέσα ενημέρωσης, που θα οδηγήσουν είτε σε δημιουργική αναγέννηση είτε σε πλήρη αναδιάταξη του τοπίου.

Οι Μάρκος Βερέμης, Partner Big Pi και Γιώργος Δουκίδης, Καθηγητής ΟΠΑ, Αντιπρόεδρος ΕΣΕΤΕΚ (Εθνικό Συμβούλιο, Έρευνας, Τεχνολογίας, Καινοτομίας) θα αναλύσουν τον καθοριστικό ρόλο της AI και της έρευνας στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι η καινοτομία θα είναι το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών του αύριο ενώ ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, θα αναδείξει τον ρόλο των δημόσιων πανεπιστημίων ως φυτωρίων στελεχών και καινοτόμων ιδεών, που θα ενισχύσουν τη διασύνδεση γνώσης και αγοράς.

Οι Γιώργος Στάμτσης, Γενικός διευθυντής ΕΣΑΗ και Παναγιώτης Παπασταματίου, Γενικός διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ θα αποκρυπτογραφήσουν τη συμβολή της AI στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ασφάλειας, τονίζοντας τη σημασία των ΑΠΕ, της αποθήκευσης και των δικτύων.

Το στοίχημα της δίκαιης ανάπτυξης και τον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη νέα εποχή που ανατέλλει για την ελληνική οικονομία, με επίκεντρο τις τεχνολογικές εξελίξεις θα κληθούν να αποκωδικοποιήσουν κορυφαίοι πολιτικοί αρχηγοί.

Οι πολιτικοί αρχηγοί για τη σημασία της δίκαιης ανάπτυξης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, θα παρουσιάσει τη δική του προσέγγιση για μια δίκαιη, ανθεκτική και πράσινη ανάπτυξη, εστιάζοντας στη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς ένα βιώσιμο μοντέλο που θα αξιοποιεί τα εργαλεία της AI και της ψηφιακής καινοτομίας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, θα αναπτύξει το όραμά του για μια δίκαιη, βιώσιμη και πράσινη επιχειρηματικότητα με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον ενώ από την πευρά του, ο Αλέξης Χαρίτσης, Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, θα εστιάσει στον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των εργαζομένων και της τεχνολογίας στη διαμόρφωση ενός νέου, πιο συμμετοχικού οικονομικού μοντέλου.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα αναδείξει τη θεσμική διάσταση της ανάπτυξης. Θα υπογραμμίσει τη σημασία της εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών και την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και τη σταθερότητα του κράτους δικαίου αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες για την προσέλκυση επενδύσεων και την οικοδόμηση ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Τέλος, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Δημήτρης Χούπης, θα φέρει μια διαφορετική αλλά εξίσου κρίσιμη οπτική: τη σχέση της τεχνητής νοημοσύνης με την εθνική άμυνα και τις σύγχρονες μορφές πολέμου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
ΟΤ FORUM: Ανοίγει η αυλαία του 6ου ΟΤ FORUM -Η επιχείρηση του μέλλοντος

ΟΤ FORUM: Ανοίγει η αυλαία του 6ου ΟΤ FORUM -Η επιχείρηση του μέλλοντος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Τράπεζες: Προς καθαρά κέρδη 4,4 δισ. ευρώ το 2025 οι συστημικοί όμιλοι

Τράπεζες: Προς καθαρά κέρδη 4,4 δισ. ευρώ το 2025 οι συστημικοί όμιλοι

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ
Νέος Μακαρθισμός 06.11.25

Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ

Το νέο αφεντικό της Paramount και στενός φίλους του Τραμπ, Ντέιβιντ Έλισον, είναι έτοιμος να βάλει σε «μαύρη λίστα» και να κόψει δουλειές από τους πολιτικοποιημένους σταρ αν δεν συμμορφωθούν, σύμφωνα με το Variety.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βορίζια: Στο μικροσκόπιο των Αρχών το βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς με καλάσνικοφ από ψηλά – Αναζητείται και δεύτερο άτομο
Δείτε το βίντεο 06.11.25

Βορίζια: Στο μικροσκόπιο των Αρχών το βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς με καλάσνικοφ από ψηλά – Αναζητείται και δεύτερο άτομο

Το βίντεο-ντοκουμέντο για το μακελειό στα Βορίζια που δημοσιεύει το in, έφτασε ανώνυμα στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ και οδήγησε στο να μπουν στο κάδρο οι δύο άντρες

Σύνταξη
ΝΔ: Κρίση χωρίς επιστροφή σηματοδοτεί η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών για τα ΕΛΤΑ
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

ΝΔ: Κρίση χωρίς επιστροφή σηματοδοτεί η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών για τα ΕΛΤΑ

Βαθαίνει το χάσμα μεταξύ κυβερνητικού κέντρου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Ο παραγκωνισμός που αισθάνονται πολλοί βουλευτές από την «επιτελική» διακυβέρνηση. Η δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση για ΕΛΤΑ. Δεν εκτονώνει το βαρύ κλίμα η παραίτηση του CEO.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Η Γουόλ Στριτ δεν ήθελε δήμαρχο τον Μαμντάνι – Αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του
Αποδοχή ήττας; 06.11.25

Νέα Υόρκη: Η Γουόλ Στριτ δεν ήθελε δήμαρχο τον Μαμντάνι – Αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του

Προσπάθησαν να αποτρέψουν την εκλογή του, ξόδεψαν χρήματα, πίεσαν κόσμο να ψηφίσει άλλους. Τώρα ελπίζουν να βρουν τρόπο να συνεργαστούν με τον Μαμντάνι. Κανείς δεν φεύγει από το κέντρο του καπιταλισμού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία
Κόσμος 06.11.25

Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία

Η ΜΚΟ αναφέρεται σε «ανατριχιαστικές μαρτυρίες για απάνθρωπη σεξουαλική βία, ξυλοδαρμούς και άλλες μορφές βασανιστηρίων και σκληρής μεταχείρισης από την τυνησιακή Εθνική Φρουρά». Επικρίσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν να καλυφθούν άμεσα τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία, να γίνουν μόνιμοι διορισμοί και να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς. Στις 12 το συλλαλητήριο στα Προπύλαια

Σύνταξη
Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»
Λογοτεχνία 06.11.25

Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»

«Το γράψιμο είναι γράψιμο και σκέψη από το μηδέν. Στην πάλη δεν μαθαίνεις κάτι αν δεν το επαναλάβεις εκατοντάδες φορές», λέει μεταξύ άλλων ο Τζον Ίρβινγκ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ο γρίφος των κλειστών ακινήτων: Πώς θα πέσουν σπίτια στην αγορά – Επέκταση των φοροαπαλλαγών ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ
Στεγαστικό 06.11.25

Ο γρίφος των κλειστών ακινήτων: Πώς θα πέσουν σπίτια στην αγορά – Επέκταση των φοροαπαλλαγών ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ

H ΠΟΜΙΔΑ ζητάει να επεκταθούν οι φοροαπαλλαγές για εισοδήματα από ενοίκια σε όλα τα διαμερίσματα που περνάνε στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Προτάσεις της ΕΕΚΕ για κοινωνικά ομόλογα

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο