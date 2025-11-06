Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος

Σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες και η παγκόσμια οικονομία αναζητά πυξίδα, το ερώτημα που τίθεται δεν είναι αν θα μετασχηματιστούν οι επιχειρήσεις — αλλά πόσο γρήγορα και με ποια στρατηγική.

Το 6ο ΟΤ Forum που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος με τίτλο «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας» θα επιχειρήσει να δώσει τις απαντήσεις, ανοίγοντας το δημόσιο διάλογο για τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος πιστός στις αξίες της έγκυρης και αξιόπιστης ενημέρωσης δίνει το βήμα τις επόμενες δυο ημέρες σε κορυφαίους εκπροσώπους της οικονομίας, της πολιτικής, της βιομηχανίας, των τραπεζών και της τεχνολογίας για να καταθέσουν τις απόψεις τους, χαρτογραφώντας παράλληλα το τοπίο που διαμορφώνουν η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η καινοτομία στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης που επιχειρεί η χώρα.

Το 6ο ΟΤ FORUM διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στον φιλόξενο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Μικρού Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα μεταδίδεται με live streaming από τις ιστοσελίδες του Οικονομικού Ταχυδρόμου (ot.gr) και του in.gr.

Η δημοσιογραφική ομάδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου θα καλύψει με εγκυρότητα και αμεσότητα όλες τις εξελίξεις του συνεδρίου, παρέχοντας στους αναγνώστες όλες τις σημαντικές πληροφορίες.

Το 6ο OT FORUM ξεκινά σήμερα στις 11.00 το πρωί και το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε εδώ.

Ο Θεοδωρόπουλος για την παραγωγική ανασυγκρότηση

Τις εργασίες του συνεδρίου ανοίγει ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΒ, ο οποίος θα αναδείξει το στοίχημα της βιομηχανικής ανασυγκρότησης και την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα στηρίζεται στη μεταποίηση, στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια. Θα τεθεί το ζήτημα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, καθώς οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις του κόστους ενέργειας, της γραφειοκρατίας και της ψηφιακής υστέρησης.

Ο Πιερρακάκης και η αύξηση της παραγωγικότητας

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης παίρνοντας τη σκυτάλη θα αναφερθεί στις προοπτικές που θα δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη για την αύξηση της παραγωγικότητας και των βιώσιμων επενδύσεων. Αναμένεται να παρουσιαστούν οι μεταρρυθμίσεις που θα στηρίξουν τη νέα αναπτυξιακή φάση της χώρας, καθώς και ο ρόλος των δημόσιων πολιτικών στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Εξάρχου: Η συνταγή για τον μετασχηματισμό

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος και CEO του Ομίλου Εταιρειών AKTOR, θα αναλύσει το παράδειγμα μιας επιχείρησης που θα επενδύσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην πράσινη καινοτομία ως στρατηγικό άξονα ανάπτυξης. Μέσα από το case study του Ομίλου ΑΚΤΟR, θα αναδειχθεί πώς η τεχνολογία θα αναβαθμίσει τη λειτουργία των υποδομών και θα συμβάλει στην παραγωγή μεγαλύτερης αξίας για την οικονομία.

Φουρλής: Επιχειρήσεις σε διαρκή κίνηση

Ο Βασίλης Φουρλής, Πρόεδρος του Ομίλου FOURLIS θα αναδείξει τη δυναμική των επιχειρήσεων που θα επιλέξουν να εξελίσσονται διαρκώς και αναλύσει τη σημασία της ευελιξίας και της προσαρμογής των επιχειρήσεων σε περιβάλλοντα υψηλής μεταβλητότητας. Παράλληλα, θα παρουσιάσει το success story του Ομίλου Fourlis και θα εστιάσει στις ευκαιρίες που αναδύονται στο επιχειρηματικό τοπίο.

Ο Κωστής Ψάλτης, Group Chief Transformation Officer της Eurobank, θα παρουσιάσει πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία θα μετασχηματίσουν το τραπεζικό σύστημα, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη και διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση της οικονομίας ενώ ο Κωνσταντίνος Μακέδος του ΤΜΕΔΕ θα αναδείξει τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα υποδομών.

Η βιομηχανία στην πρώτη γραμμή

Ο Svetoslav Atanasov της Coca-Cola Τρία Έψιλον θα αναδείξει τη συμβολή της βιομηχανίας στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας, ενώ οι τοποθετήσεις του Διονύση Θεοδωράτου και του Νεκτάριου Δεμενόπουλου θα επικεντρωθούν στην ακτοπλοΐα και τις λιμενικές υποδομές ως μοχλούς ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Ο Γιώργος Μαργώνης Πρόεδρος και CEO Papastratos και ο Αντώνης Μιτζάλης θα παρουσιάσουν πώς οι συμμαχίες μεταξύ επιχειρήσεων θα παράγουν αξία για την κοινωνία, ενώ η Χριστίνα Αντωνίου της Daikin Hellas θα αναφερθεί στο μέλλον της αγοράς θέρμανσης και κλιματισμού. Η Ευαγγελία Γκλεζάκου της Dimand θα παρουσιάσει πώς οι βιώσιμες πόλεις θα αποτελέσουν το νέο υπόδειγμα για οικονομική και κοινωνική ευημερία, με επενδύσεις που θα συνδυάζουν πράσινη τεχνολογία, αστική αναγέννηση και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Τα ΜΜΕ και η νέα εποχή

Ο Ιωάννης Βρέντζος, CEO της ALTER EGO MEDIA, θα φωτίσει τις τεχνολογικές ανακατατάξεις στα μέσα ενημέρωσης, που θα οδηγήσουν είτε σε δημιουργική αναγέννηση είτε σε πλήρη αναδιάταξη του τοπίου.

Οι Μάρκος Βερέμης, Partner Big Pi και Γιώργος Δουκίδης, Καθηγητής ΟΠΑ, Αντιπρόεδρος ΕΣΕΤΕΚ (Εθνικό Συμβούλιο, Έρευνας, Τεχνολογίας, Καινοτομίας) θα αναλύσουν τον καθοριστικό ρόλο της AI και της έρευνας στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι η καινοτομία θα είναι το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών του αύριο ενώ ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, θα αναδείξει τον ρόλο των δημόσιων πανεπιστημίων ως φυτωρίων στελεχών και καινοτόμων ιδεών, που θα ενισχύσουν τη διασύνδεση γνώσης και αγοράς.

Οι Γιώργος Στάμτσης, Γενικός διευθυντής ΕΣΑΗ και Παναγιώτης Παπασταματίου, Γενικός διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ θα αποκρυπτογραφήσουν τη συμβολή της AI στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ασφάλειας, τονίζοντας τη σημασία των ΑΠΕ, της αποθήκευσης και των δικτύων.

Το στοίχημα της δίκαιης ανάπτυξης και τον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη νέα εποχή που ανατέλλει για την ελληνική οικονομία, με επίκεντρο τις τεχνολογικές εξελίξεις θα κληθούν να αποκωδικοποιήσουν κορυφαίοι πολιτικοί αρχηγοί.

Οι πολιτικοί αρχηγοί για τη σημασία της δίκαιης ανάπτυξης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, θα παρουσιάσει τη δική του προσέγγιση για μια δίκαιη, ανθεκτική και πράσινη ανάπτυξη, εστιάζοντας στη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς ένα βιώσιμο μοντέλο που θα αξιοποιεί τα εργαλεία της AI και της ψηφιακής καινοτομίας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, θα αναπτύξει το όραμά του για μια δίκαιη, βιώσιμη και πράσινη επιχειρηματικότητα με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον ενώ από την πευρά του, ο Αλέξης Χαρίτσης, Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, θα εστιάσει στον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των εργαζομένων και της τεχνολογίας στη διαμόρφωση ενός νέου, πιο συμμετοχικού οικονομικού μοντέλου.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα αναδείξει τη θεσμική διάσταση της ανάπτυξης. Θα υπογραμμίσει τη σημασία της εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών και την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και τη σταθερότητα του κράτους δικαίου αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες για την προσέλκυση επενδύσεων και την οικοδόμηση ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Τέλος, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Δημήτρης Χούπης, θα φέρει μια διαφορετική αλλά εξίσου κρίσιμη οπτική: τη σχέση της τεχνητής νοημοσύνης με την εθνική άμυνα και τις σύγχρονες μορφές πολέμου.