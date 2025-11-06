newspaper
OT FORUM – Εξάρχου: Nέο deal στο LNG σε 36 ώρες
06 Νοεμβρίου 2025 | 13:04

OT FORUM – Εξάρχου: Nέο deal στο LNG σε 36 ώρες

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR μίλησε στο OT FORUM

Σύνταξη
6.11.2025, 13:28
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Στη μεγάλη συμφωνία συνεργασίας στην οποία προχώρησαν AKTOR και ΔΕΠΑ Εμπορίας, με τη σύσταση της εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε., η οποία έχει ως στόχο την αγορά και εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα (LNG) και την περαιτέρω πώλησή του εκτός Ελλάδας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR. Ο κ. Εξάρχου μιλώντας στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα και Αλέξανδρο Εξάρχου, προανήγγειλε νέο deal στο LNG τις επόμενες 36 ώρες.

«Μέχρι αύριο (σ.σ. την Παρασκευή) το απόγευμα θα υπάρξουν ανακοινώσεις που θα καταστήσουν σαφές τι πάμε να κάνουμε εδώ», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι ως εισηγμένη εταιρεία δεν μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Γεωπολιτική σημασία

Ο κ. Εξάρχου έκανε εκτενή αναφορά στην γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, ενόψει των μεταβολών που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, έκανε λόγο για συμφωνίας εθνική σημασίας και μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις όσον αγορά την ενέργεια. Υπενθύμισε ότι ο τουρκικός αγωγός από το 2028 δεν θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή, και πως η ευκαιρία αυτή για τη χώρα μας είναι μοναδική: «Τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης ήταν πολύ γρήγορα κι εμείς εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία από αυτές τις ραγδαίες αλλά και πολύ σημαντικές εξελίξεις» είπε.

«Η Ελλάδα θα έχει μία ξεχωριστή σημασία τόσο για την Ευρώπη, όσο και για τον κόσμο, γιατί θα αποτελεί το σημείο από το οποίο το αμερικανικό αέριο θα διοχευτεύεται στην Ευρώπη. Και αυτό έχει τεράστιο οικονομική και πολιτική σημασία», υπογράμμισε.

Η Ελλάδα ενεργειακός πυλώνας

Εξήγησε ότι οι συμφωνίες που θα ανακοινωθούν έχουν να κάνουν με παραγωγούς, αλλά και αγοραστές όχι Έλληνες, και συνέδεσε τις εξελίξεις με τη Διακυβερνητική Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC), που πραγματοποιείται στο Ζάππειο, με τη συμμετοχή υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ, εκπροσώπων 25 ευρωπαϊκών χωρών και υψηλόβαθμων στελεχών πολυεθνικών και ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων.

Η απόφαση των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως βασικό άξονα στον Κάθετο Διάδρομο θα αλλάξει και οικονομία της χώρας, είπε, τονίζοντας ότι πολύ καλά κάνει η ελληνική κυβέρνηση  που ισχυροποιεί τη θέση της Ελλάδας γεωπολιτικά.

«Οι ευκαιρίες δεν έρχονται πάντα. Οι εταιρείες, όπως και οι άνθρωποι αν δεν εξελίσσονται φθίνουν», εξηγεί και προσθέτει ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα παράγει τέτοιες ευκαιρίες. Τα τελευταία 5χρόνια έχουμε τις συνθήκες που επιτρέπουν τέτοιου είδος μεγάλες συμφωνίες».

Επίσης ερωτηθείς αν στα μελλοντικά σχέδια είναι η εισαγωγή της θυγατρικής της ενέργειας στο χρηματιστήριο, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο

Ο μετασχηματισμός της εταιρείας

Ερωτηθείς για τον μετασχηματισμό του Ομίλου Aktor υπογράμμισε ότι στόχο είναι να αποκτηθεί ένα διαφοροποιημένο EBITDA με δραστηριότητες οι οποίες έχουν προοπτική και αναφέρθηκε στις πρόσφατες συμφωνίες στις οποίες προχώρησαν. Εξηγεί ότι οι κατασκευές παραμένουν πιο σημαντική δραστηριότητα για την εταιρεία, ωστόσο αυτές έχουν διακυμάνσεις: «Έχουμε ένα ανεκτέλεστο 5 δισ. και μαζί με τις άλλες κατασκευαστικές τα ανεκτέλεστα είναι σε ιστορικά υψηλά. Ωστόσο πρέπει  να προετοιμαστούμε για μία περίοδο που θα έχουμε χαμηλότερο ανεκτέλεστο».

Για την Crediabank

Στη συνέχεια ο κ. Εξάρχου αναφέρθηκε στην Crediabank τονίζοντας ότι ήδη αποτελεί τον 5ο πυλώνα του τραπεζικού μας συστήματος. Υπογράμμισε ότι το outlook της τράπεζας έχει ήδη αλλάξει και πως δεν είναι πλέον προβληματική: «Έχει επιτευχθεί μία πλήρης εξυγίανση, δεν υπάρχει ούτε ευρώ αναβαλλόμενου φόρου», ανέφερε και πρόσθεσε: «Η συγχώνευση των δύο τραπεζών αποτελεί παράδειγμα στον κόσμο και στην Ευρώπη».

«Και αυτό είναι αποτέλεσμα της αλλαγής της ελληνικής οικονομίας. Όπως έχουμε αποδείξει, μας ενδιαφέρει να εξυγιαίνουμε και να αναπτυσσόμεθα ραδγαία αλλά με ασφάλεια», επεσήμανε.

Αναφερόμενος στην εξαγορά της HSBC Μάλτας είπε ότι είναι παρόμοια με αυτή που που συζητήσαμε για το LNG: «Την πήραμε πολύ φτηνά και διπλασιάζουμε τα μεγέθη της Crediabank»

Για την πορεία της ελληνικής οικονομίας

Ερωτηθείς για την πορεία της ελληνικής οικονομίας ο κ. Εξάρχου απάντησε: «Προσπαθώ να θυμάμαι ποια ήταν η κατάσταση το 2015. Δεν είναι μακριά». Τότε κανείς δεν μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι δέκα χρόνια μετά θα είμασταν σε αυτό το σημείο, με την ελληνική οικονομία να δανείζεται χαμηλότερα από τη Γαλλία και τις ΗΠΑ.

«Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε για ένα μικρό ή ένα μεγάλο ελληνικό θαύμα. Είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος με όλα όσα συμβαίνουν στην ελληνική οικονομία,. Και αυτό αποτυπώνεται και στο P-TEC»

«Η απόφαση των αμερικανικών να έρθουν στην Ελλάδα δεν είναι τυχαίες επιλογές. Δεν αποφάσισαν ξαφνικά να έρθουν στην Ελλάδα και να υπογράψουν συμφωνίες. Είναι αποτέλεσμα της σημαντική εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας».

Πηγή: OT

OT FORUM
OT FORUM – Atanasov: Η ανάπτυξη είναι μέρος του DNA μας

OT FORUM – Atanasov: Η ανάπτυξη είναι μέρος του DNA μας

inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»
«Αρνούμαι να αλλάξω» 06.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αναφέρθηκε στα απαράδεκτα σχόλια δημοσιογράφων σχετικά με την εμφάνιση της, τα οποία την οδήγησαν στο να «κλαίει κάθε ημέρα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»
Μέση Ανατολή 06.11.25

Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»

Οι κάτοικοι τριών χωριών κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι θα πλήξει στρατιωτικούς στόχους της Χεζμπολάχ, ώστε να μην ανασυνταχθεί η οργάνωση.

Σύνταξη
Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;
Κόσμος 06.11.25

Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;

Τα αντιμουσουλμανικά επεισόδια στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί από τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, ιδίως στην Αυστρία, το Βέλγιο και τη Βουλγαρία.

Σύνταξη
Κικίλιας από P-TEC: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία
Στο P-TEC 06.11.25

Κικίλιας: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία

«Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα προχωρήσουμε σε συμφωνία που αφορά αμερικανικές στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, στο κομμάτι των υποδομών», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ
Ελλάδα 06.11.25

Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην προσαγωγή ενός ακόμη ατόμου ως εμπλεκόμενου για τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, που στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Εξετάζεται αν είναι ο άνδρας που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη.

Σύνταξη
Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία
Συνέδριο ΚΕΔΕ 06.11.25

Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι «χρειάζεται μια θεσμική επανάσταση σεβασμού σε όλες τις δομές, διότι αλλιώς θα συμβιβαστούμε με μια πολύ επικίνδυνη κανονικότητα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»

«Εκείνος που θα έπρεπε να εποπτεύει, η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο, απλώς σιωπά και αδιαφορεί», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus
Fizz 06.11.25

Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus

«Ξεπέρασα αυτή την κατάσταση όταν σκέφτηκα ότι δεν έχει σημασία αν η Έιμι θέλει να δείξει το σώμα της ή όχι – η Τσέλσι το θέλει» δήλωσε η Γουντ στο περιοδικό «Harper's Bazaar».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας
Μήνυμα ενότητας 06.11.25

Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας

Στην κεντρική του εισήγηση ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου έκανε λόγο για την αναγκαιότητα συγκρότησης μιας συμμαχίας της αυτοδιοίκησης, του κεντρικού κράτους και της κοινωνίας των πολιτών.

Σύνταξη
Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα

«Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή...» είναι η πρώτη φράση του Αλέξη Τσίπρα στο μικρόφωνο διαβάζοντας ο ίδιος τον πρόλογο του πολυαναμενόμενου βιβλίου του, που από τις πρώτες σελίδες εκπλήσσει θετικά με την ευθύτητα του λόγου και κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Σύνταξη
Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)
Μπάσκετ 06.11.25

Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)

Ο Νίκολα Γιόκιτς κατέγραψε για έβδομη φορά στην καριέρα του στο ΝΒΑ παιχνίδι με 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ και έτσι ισοφάρισε το ρεκόρ… όλου του υπόλοιπου πρωταθλήματος από το 1980.

Σύνταξη
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη

Φτάνοντας μπροστά στη Βουλή στο Σύνταγμα, οι μαθητές βρήκαν παρατεταγμένες διμοιρίες, όμως αντιπροσωπείες άφησαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών.

Σύνταξη
Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή
Φρούδες ελπίδες 06.11.25

Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή

Με τη συντριπτική πλειονότητα των Ουκρανών να ζητάει ειρήνη και τις απώλειες στο μέτωπο να είναι δυσαναπλήρωτες, το Κίεβο έχει δώσει το ελεύθερο στους στρατολόγους να βρουν στρατιώτες με όλα τα μέσα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»
Νέα πρέσβης 06.11.25

Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης συναντήθηκε με την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τους Αμερικανούς υπουργούς Eσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ

Σύνταξη
Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα
Ποδόσφαιρο 06.11.25

Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα

Τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, οι τραυματισμοί και η έλλειψη βάθους δοκιμάζουν τα όρια του Ματίας Αλμέιδα, που καλείται να κρατήσει τη Σεβίλλη όρθια έως τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
