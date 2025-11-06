«Προσπαθούμε να μπούμε στην εποχή των νέων τεχνολογιών, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλές αγκυλώσεις με χαρακτηριστικότερη περίπτωση αυτή των ΕΛΤΑ», είπε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, μιλώντας στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους του Οικονομικού Ταχυδρόμου, Χρήστο Κολώνα και Αλέξανδρο Κλώσσα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, μιλάμε για μετασχηματισμό της οικονομίας και του παραγωγικού μας μοντέλου αλλά συνεχίζουν να υφίστανται παθογένειες. Η περίπτωση των ΕΛΤΑ είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα καθώς συγκεντρώνει το σύνολο των παθογενειών, είπε. «Δεν μπορεί η ελληνική κοινωνία να ανέχεται να υπάρχουν τέτοιες μαύρες τρύπες που δεσμεύουν πόρους από άλλους χώρους που θα μπορούσαν να επενδυθούν», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

«Τα ΕΛΤΑ δεν είναι η μόνη “μαύρη τρύπα”», ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν επιτρέπεται να αφήνουμε την οικονομία μας να αιμορραγεί στο όνομα κάποιων πολιτικών επιδιώξεων, τόνισε.

Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις

Αναφερόμενος στην κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος τόνισε ότι ουσιαστικά αυτή η κάμψη μεταφράζεται σε μικρές αναθεωρήσεις, «είναι πιο πολύ διορθώσεις και όχι αναθεώρηση προς τα κάτω», είπε. Όπως διευκρίνισε, μπήκαμε σε δεκαετή οικονομική κρίση λόγω δύο ελλειμμάτων: το δημοσιονομικό και το εμπορικό. Το πρώτο, όπως σημείωσε, το έχουμε διορθώσει, το δεύτερο συνεχίζει να υφίσταται. «Είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο και η λύση είναι η αύξηση τόσο της παραγωγικότητας όσο και της παραγωγής», τόνισε.

Πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και επενδύσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων, είπε για να συμπληρώσει ότι αυτές οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας ώστε να βοηθήσουν το σύνολο της οικονομίας.

Σε ερώτημα σχετικά με την ανακολουθία κυβερνητικών εξαγγελιών και μεταρρυθμίσεων, ο πρόεδρος του ΣΕΒ είπε ότι η «μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει είναι στη Δικαιοσύνη». Όπως διευκρίνισε, «τα κεφάλαια είναι συντηρητικοί και φοβισμένοι οργανισμοί», αν η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να τους προστατεύσει απλά δεν θα επενδύσουν. «Τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομία»

Σχετικά με την πολιτική σταθερότητα και κατά πόσο επηρεάζει την επιχειρηματικότητα, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είπε ότι την πολιτική κατάσταση την αποφασίζει ο λαός, ωστόσο σημείωσε ότι το να υπάρχει μια κυβέρνηση που θα εφαρμόζει πρόγραμμα και θα παίρνει αποφάσεις σίγουρα είναι αυτό που θέλει ο επιχειρηματικός κόσμος.

Επιχειρείν και παραγωγικότητα

«Το επιχειρείν βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά» είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ καθώς δεν υπάρχει πλέον καμία σταθερά. «Προσπαθούμε να κάνουμε πάντα το καλύτερο δυνατό», είπε υπενθυμίζοντας ότι κάθε πρόβλημα κρύβει και μία ευκαιρία και το αντίστροφο.

Αναφερόμενος στο θέμα της παραγωγικότητας σημείωσε ότι «δεν είναι ευθύνη των εργαζομένων» καθώς ουσιαστικά μιλάμε για παραγωγικότητα της εργασίας. Ο Έλληνας δουλεύει περισσότερο από πολλούς Ευρωπαίους, δεν έχει σημασία λοιπόν ο χρόνος εργασίας αλλά η αποδοτικότητα, διευκρίνισε. Η παραγωγικότητα πέφτει από πολλούς παράγοντες, το Δημόσιο έχει και αυτό χαμηλή παραγωγικότητα, είπε.

Αν διορθωθεί το επίπεδο παραγωγικότητας θα επιτραπεί στις επιχειρήσεις να κάνουν ουσιαστικές επενδύσεις, κατέληξε.

Ειδικότερα για τη χρήση νέων τεχνολογιών σε συνάρτηση με τις θέσεις εργασίας, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος σημείωσε ότι όπως οι υπολογιστές δεν μείωσαν θέσεις εργασίας το ίδιο θα γίνει και με την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Απλά πλέον δημιουργούνται πιο υψηλής εξειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας θέσεις εργασίας», σημείωσε.

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στα προγράμματα upskilling και reskilling που εφαρμόζονται τόσο από επιχειρήσεις όσο και από την ΔΥΠΑ, στα οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα. Το θέμα είναι πώς θα ξαναμπούν στην αγορά εργασίας άνθρωποι που χάνουν τη δουλειά τους, είπε για να συμπληρώσει «εκπαιδεύουμε ανθρώπους σε υψηλότερες ικανότητες και γνώσεις».

Αναφερόμενος στο θέμα των κρατικών επιδοτήσεων, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είπε ότι το Δημόσιο επιδοτεί επιχειρήσεις για νέες επενδύσεις, αυτό γίνεται με φορολογικά κίνητρα ή «λεφτά στο χέρι». Αλλά, όπως είπε α συμμετάσχεις πρέπει να φτιάξεις ένα επιχειρηματικό σχέδιο, να υποβληθεί και να εγκριθεί, έτσι ένας αριθμός επιδοτείται και ένας που δεν επιδοτείται.

Όλο αυτό διαρκεί έως και 18 μήνες, είπε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μεγάλο διάστημα το οποίο θα μπορούσε να διορθωθεί με την πρόταση του ΣΕΒ: να φύγουν από τη μέση οι τόσες διαδικασίες, ας γίνει η επένδυση από την επιχείρηση σε συνεργασία με την τράπεζα, να αρχίσει να αποδίδει και να φέρνει κέρδος για το Δημόσιο και αν έχει πάει καλά η επένδυση ας δοθεί μία φορολογική ελάφρυνση σε επίπεδο εσόδου, είπε.

«Η επένδυση πρέπει να γίνεται όταν τη χρειάζεται η επιχείρηση», κατέληξε.

Για το ενεργειακό κόστος

Σχετικά με το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είπε οι προτάσεις του ΣΕΒ βασίζονται στο ιταλικό μοντέλο και «σε περίπου δύο εβδομάδες θα έχουμε απαντήσεις στα όσα έχουμε υποβάλει». Όπως είπε, προτιμήθηκε το ιταλικό μοντέλο καθώς έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις.

