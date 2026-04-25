H Ελλάδα είναι ανθεκτικός και ώριμος προορισμός που δίνει αίσθημα ασφαλείας, τόνισε η υπουργός Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο πλαίσιο του OT Delphi Economic Forum XI και στο δημοσιογράφο Χρήστο Κολώνα.

Κεφαλογιάννη: Βελτίωση στους ποιοτικούς δείκτες

Υπό το πρίσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων η κυρία Κεφαλογιάννη σημείωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, επισημαίνοντας ότι «προερχόμαστε από μία χρονιά ρεκόρ με αύξηση εσόδων 10% στα επίπεδα των 23,6 δισ. ευρώ κι αύξηση αφίξεων της τάξης του 5%».

Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι υπάρχει βελτίωση στους ποιοτικούς δείκτες και οι στόχοι επιτυγχάνονται σύμφωνα με τη στρατηγική που έχει τεθεί.

Αναφέρθηκε, δε, στις έμμεσες συνέπειες των γεωπολιτικών συνθηκών που σχετίζονται με τα καύσιμα και επηρεάζουν τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, ενώ αν συνεχισθεί η αστάθεια στη Μέση Ανατολή «μπορεί να δούμε διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και αυξήσεις σε άλλα αγαθά».

«Σε αυτή τη φάση λοιπόν, αυτό που παρακολουθούμε είναι το αεροπορικό καύσιμο και την επάρκειά του και ανάλογα πως θα εξελιχθεί θα προσαρμόσουμε τις πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο», είπε και διευκρίνισε ότι σε τέτοιες κρίσεις οι απαντήσεις δίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το στοίχημα του τουρισμού

Ερωτηθείσα σχετικά η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, τόνισε ότι το στοίχημα του τουρισμού είναι να ξεφύγουμε από την εποχικότητα, να έχουμε εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και φυσικά επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. «Γιατί όχι, η τουριστική περίοδος να είναι 12 μήνες τον χρόνο», είπε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε επίσης στην καμπάνια που για πρώτη φορά γίνεται και αφορά στον ορεινό τουρισμό, με το σύνθημα «Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλον τον χρόνο».

Όπως είπε στόχος είναι να δωθεί η δυνατότητα ανάπτυξης σε Περιφέρειες και περιοχές που μέχρι τώρα δεν έχουν αναδειχθεί, με την παράλληλη ενίσχυση του εισοδήματος των τοπικών κοινωνιών.

Τουρισμός και υποδομές

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, υπογράμμισε ότι τουρισμός χωρίς υποδομές δεν μπορεί να υπάρξει και ήδη «έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος», είπε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα αεροδρόμια της χώρας και τον εκσυγχρονισμό τους.

Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, σημείωσε ότι ο τουρισμός πρέπει να μπει ως οριζόντια προτεραιότητα κι αν αυτό δεν είναι εφικτό να μπορεί η κάθε χώρα να επενδύει σε ξεχωριστές υποδομές.

Ανέφερε επίσης, ότι θα παρουσιαστεί σύντομα από κοινού με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό, όπου εκεί θα μπουν κατευθύνσεις για την τουριστική ανάπτυξη που θέλουμε, μέσα από μία ισορροπία προστασίας του περιβάλλοντος και μέριμνας για τις τοπικές κοινωνίες.

Πηγή: OT