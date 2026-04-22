Ο ΟΤ στην καρδιά των γεγονότων του Delphi Economic Forum XI

Το παρών δίνει στο Delphi Economic Forum XI ο Οικονομικός Ταχυδρόμος.

Καθημερινά από τις 22 έως και τις 25 Απριλίου οι δημοσιογράφοι των ΟΤ και tovima.gr μεταδίδουν ζωντανά από τους Δελφούς συνεντεύξεις με κορυφαίες προσωπικότητες της πολιτικής, οικονομικής, επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής σκηνής που συμμετέχουν στο μεγάλο συνέδριο που διοργανώνει κάθε χρόνο το Delphi Economic Forum.

Συζητούν και αναλύουν με τη δημοσιογραφική ομάδα όλα όσα εκτυλίσσονται στο προσκήνιο και το παρασκήνιο του Delphi Economic Forum XI το οποίο διοργανώνεται φέτος με κεντρικό θέμα «Το Σοκ του Νέου».

Η παραγωγή και το τεχνικό δυναμικό του ΟΤ με τον σύγχρονο εξοπλισμό της Alter Ego Media μεταδίδουν livestreaming μέσω των ιστοσελίδων ot.gr, tovima.gr και in.gr όλα τα γεγονότα του συνεδρίου.

Ο ΟΤ από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Delphi Economic Forum XI ανοίγει τα μικρόφωνα και τις κάμερες και δίνει το βήμα σε πρωταγωνιστές του εγχώριου και του διεθνούς πολιτικού και οικονομικού πεδίου.

Η αβεβαιότητα που πυροδοτούν στο επιχειρηματικό τοπίο οι γεωπολιτικές προκλήσεις και οι εμπορικοί πόλεμοι βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων των δημοσιογράφων των ΟΤ και tovima.gr με επιχειρηματίες και στελέχη εταιρειών όπως οι: Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR, Γιώργος Μαργώνης, πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος, Ιουλία Τσέτη, πρόεδρος και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, Μάνος Μανουσάκης, πρόεδρος και CEO ΑΔΜΗΕ, Στεφαν Μπουζνά CEO Euronext, Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής EFA Group, Ιδρυτής και CEO THEON, Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), Γιάννος Κοντόπουλος CEO ATHEX Group, Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ.α.

Διεθνείς αναλυτές και αξιωματούχοι αλλά και εκπρόσωποι think tank εμβαθύνουν και αναλύουν όλες τις διεθνείς εξελίξεις και μεταξύ άλλων μιλούν οι: Εχούντ Ολμέρ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Τζέφρι Πάιατ, Distinguished Fellow, Atlantic Council Global Energy Center, Assistant Secretary of State, Energy Resources (2022-2025), Κώστας Καδής, Επίτροπος Ε.Ε. για θέματα Αλιείας και Ωκεανούς, Γιάννης Τσακίρης, Αντιπρόεδρος ΕΤΕπ, Camine Di Noia, Director of Directorate of Financial Affairs and Enterprises OECD, Segey Radchenko, Wilson E. Schmidt Distinguished Professor at SAIS/Johns Hopkins, Sir Simon Fraser, Chair Chatham House, United Kingdom, Charles Kupchan, Senior Fellow, Council on Foreign Relations / Professor, Georgetown University κ.α.

Εκπρόσωποι της πολιτικής σκηνής μιλούν για τη θέση της Ελλάδας στο νέο αναδιατασσόμενο γεωπολιτικό πεδίο, ενώ σχολιάζουν και τις εγχώριες πολιτικές εξελίξεις. Μεταξύ άλλων οι: Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Βασίλης Κικίλιας, υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός Εξωτερικών, Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος κ.α.

Ο ΟΤ δίνει τα μικρόφωνα σε εκπροσώπους της εγχώριας ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, όπως οι: Γιώργος Δουκίδης (ΟΠΑ), Νίκος Παναγιώτου (ΑΠΘ), Αθανάσιος Πλατιάς (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Σπύρος Βλαχόπουλος (Νομική Αθηνών κ.α.

