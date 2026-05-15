Παναθηναϊκός: Δεν παίζουν κόντρα στη Μύκονο Betsson οι Ναν και Φαρίντ
Χωρίς τους Κέντρικ Ναν και Κένεθ Φαρίντ θα αγωνιστει ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Μύκονο, στο πρώτο ματς των προημιτελικών της Stoiximan GBL.
- Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων
- Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Με σύρμα και αλυσίδα ήταν δεμένη η σορός που βρέθηκε στον ποταμό Λουδία
- Χανταϊός: Νέα έρευνα δείχνει ότι ο ιός παραμένει στο σπέρμα έως και έξι χρόνια
- Χιλιάδες νεκρά ζώα σε αυτοσχέδιους τάφους στη Λέσβο - Σοβαρά ερωτήματα για τη διαδικασία
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Παναθηναϊκός, μετά την αποτυχία της πρόκρισης στο Final Four της Αθήνας, επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του αντιμετωπίζοντας στο ΟΑΚΑ τη Μύκονο Betsson, για τα προημιτελικά της Stoiximan GBL.
Ο Κένεθ Φαρίντ δέχτηκε χτύπημα κατά τη διάρκεια του Game 5 με τη Βαλένθια. Υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως υπέστη ένα οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού. Ξεκίνησε ήδη θεραπευτική αγωγή, ωστόσο θα χάσει το πρώτο παιχνίδι των play-off του πρωταθλήματος και η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά.
Επίσης, ο Κέντρικ Ναν έχει ένα σπασμό στον αυχένα και έμεινε και αυτός εκτός της εξάδας ξένων των «πράσινων». Επομένως, οι ξένοι του «τριφυλλιού» για το Game 1 θα είναι οι Σορτς, Γκραντ, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ και Λεσόρ.
- Με φυλάκιση οκτώ μηνών τιμωρήθηκε ο Τζόουνς της Παρτιζάν
- Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Μπάγερν Μονάχου ο Νόιερ (pic)
- LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson
- Προς συμφωνία για διετές συμβόλαιο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κάρικ (pic)
- Παναθηναϊκός: Δεν παίζουν κόντρα στη Μύκονο Betsson οι Ναν και Φαρίντ
- «Συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Γιούρτσεβεν»
- Χωρίς Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ στη Ρόδο ο Ολυμπιακός
- Μουρίνιο: «Μου έκανε πρόταση ανανέωσης η Μπενφίκα, αλλά…»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις