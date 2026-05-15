Παναθηναϊκός: Δεν παίζουν κόντρα στη Μύκονο Betsson οι Ναν και Φαρίντ

Ο Παναθηναϊκός, μετά την αποτυχία της πρόκρισης στο Final Four της Αθήνας, επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του αντιμετωπίζοντας στο ΟΑΚΑ τη Μύκονο Betsson, για τα προημιτελικά της Stoiximan GBL.

Ο Κένεθ Φαρίντ δέχτηκε χτύπημα κατά τη διάρκεια του Game 5 με τη Βαλένθια. Υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως υπέστη ένα οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού. Ξεκίνησε ήδη θεραπευτική αγωγή, ωστόσο θα χάσει το πρώτο παιχνίδι των play-off του πρωταθλήματος και η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά.

Επίσης, ο Κέντρικ Ναν έχει ένα σπασμό στον αυχένα και έμεινε και αυτός εκτός της εξάδας ξένων των «πράσινων». Επομένως, οι ξένοι του «τριφυλλιού» για το Game 1 θα είναι οι Σορτς, Γκραντ, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ και Λεσόρ.