Τελειώνει ο Κόλμαν από την Έβερτον μετά από 17 χρόνια

Υποστολή… σημαίας στην Έβερτον. Όπως ανακοίνωσαν τα «ζαχαρωτά», ένας εκ των κορυφαίων παικτών της ιστορίας τους και επί δεκαετίας, αρχηγός της ομάδας, ο Σίμους Κόλμαν, αποχωρεί στο τέλος της σεζόν, αφού ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του.

Ο αγαπημένος «Σίμι» των μπλε του Μέρσεσαϊντ, αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2009 έναντι 60.000 λιρών και διένυσε μια πορεία με 327 συμμετοχές στην Premier League που τον κατατάσσουν στην κορυφή της σχετικής λίστας του συλλόγου.

Αν ο δεξιός μπακ αγωνιστεί στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα του κόντρα στη Σάντερλαντ την Κυριακή (17/05), αυτό θα ανεβάσει τον αριθμό των συμμετοχών του σε όλες τις διοργανώσεις στους 434, ξεπερνώντας τους θρυλικούς, Ντίξι Ντιν και Λέον Όσμαν στην 10η θέση της λίστας με τις περισσότερες συμμετοχές της Έβερτον.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κόλμαν:

«Ήρθα εδώ ως 20χρονος από τη Σλίγκο Ρόβερς σε μια αναπληρωματική ομάδα, ήλπιζα απλώς να εντυπωσιάσω αρκετά ώστε να καθίσω στον πάγκο. Το να σκεφτεί κανείς ότι έχω κάνει τις περισσότερες εμφανίσεις στην Premier League με την Έβερτον και ότι έχω γίνει αρχηγός αυτού του σπουδαίου ποδοσφαιρικού συλλόγου – ήταν πέρα από τα πιο τρελά μου όνειρα».

Αυτή θα είναι πάντα η oμάδα μου. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ τόσο καιρό που μπορώ να πω ότι έχω μια ομάδα που θα υποστηρίζω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Η οικογένειά μου, εδώ και πίσω στην Ιρλανδία, είναι οπαδοί της Έβερτον για μια ζωή. Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο σε αυτό, γνωρίζοντας ότι και τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε πάντα την Έβερτον.

Σας ευχαριστώ που με αφήσατε να είμαι μέρος της για περισσότερα από 17 χρόνια».