Οι ατασθαλίες της Τσέλσι οδηγούν την Έβερτον σε αγωγές κατά της λίγκας

Η αποτυχία της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (F.A.) και της Premier League να επιβάλλει κυρώσεις στην Τσέλσι για αδήλωτες πληρωμές σε κάποιους παίκτες και τους μάνατζέρ τους κατά την εποχή του Αμπράμοβιτς θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια νέα νομική διαμάχη σ την κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας. Ο λόγος για την Έβερτον.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η Έβερτον, που ανήκει στον Όμιλο Φρίντκιν και τιμωρήθηκε πριν από δύο σεζόν για παραβίαση των κανονισμών Financial Fair Play, φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει αγωγή κατά της Premier League. Τα «ζαχαρωτά» συντάσσουν επιστολή προς τη λίγκα ζητώντας επίσημη εξήγηση για την παράλειψη επιβολής ποινής στην ομάδα του Τοντ Μπόιλι.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Τσέλσι τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10,75 εκατομμυρίων λιρών (12,4 εκατομμύρια ευρώ) από την Λίγκα αφότου δήλωσε ότι απέκρυψε πληρωμές συνολικού ύψους 47,5 εκατομμυρίων λιρών σε διάστημα επτά ετών (οι νέοι ιδιοκτήτες της Chelsea είχαν αναφέρει το περιστατικό). Αυτή η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε αρκετούς συλλόγους, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η σημαντική οικονομική ισχύς του λονδρέζικου συλλόγου.

Σε αυτό το κλίμα, με αρκετές ομάδες να έχουν επικοινωνήσει απευθείας με τους αξιωματούχους της Premier League, η Έβερτον αισθάνεται ότι τιμωρήθηκε υπερβολικά αυστηρά. Κι αυτό δεδομένης της αφαίρεσης οκτώ βαθμών πριν από δύο σεζόν για δύο ξεχωριστές παραβάσεις του FFP, ενώ στην περίπτωση της Τσέλσι η αθλητική ποινή φαίνεται να έχει αγνοηθεί.

Επιπλέον, ο σύλλογος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει περαιτέρω κυρώσεις, καθώς η Μπέρνλι ζητά αποζημίωση 50 εκατομμυρίων λιρών μετά τον υποβιβασμό της στην Τσάμπιονσιπ τη σεζόν 2021-22, όταν η Έβερτον κρίθηκε ένοχη για παραβάσεις του αγγλικού FFP.