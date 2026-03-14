Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν
Ποδόσφαιρο 14 Μαρτίου 2026, 22:00

Μετά από ένα 90λεπτο… σφυροκόπημα, τελικά η Άρσεναλ βρήκε γκολ νίκης επί της Έβερτον στις καθυστερήσεις, πρώτα με τον Γκιόκερες και μετά με τον Ντάουμαν να τις χαρίζουν το «τρίποντο» (2-0), στέλνοντας τη διαφορά στο +10 πριν το ματς της Σίτι.

Άκης Στρατόπουλος
Μετά από 90 λεπτά με 65% κατοχή μπάλας, 503 επιτυχημένες πάσες, 25 τελικές προσπάθειες, 8 κόρνερ, 1,69 expected goals και ένα δοκάρι της Έβερτον (18′), τελικά η Άρσεναλ… έκανε τη δουλειά, έστω και με πολύ άγχος.

Ο Βίκτορ Γκιόκερες στο 90ο λεπτό του αγώνα, ξεκλείδωσε το ματς με το 1-0 μετά την ασίστ του Χινκάπιε, ενώ στο 97′ ο Μάξ Ντάουμαν με ατομική προσπάθεια έγραψε το τελικό 2-0, στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Premier League. Με τα δύο αυτά γκολ στα… χασομέρια του αγώνα, οι «κανονιέρηδες» πήραν τη νίκη και το «τρίποντο», αυξάνοντας τη διαφορά τους στο +10 από τη Μάντσεστερ Σίτι που παίζει αργότερα στην έδρα της Γουέστ Χαμ. Αυτή ήταν η τέταρτη διαδοχική νίκη για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα στο πρωτάθλημα.

Έγραψε Ιστορία ο Ντάουμαν

Σπουδαία εμφάνιση από τον 16χρονο Μαξ Ντάουμαν ο οποίος μπήκε αλλαγή στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα και έδωσε στην Άρσεναλ την έξτρα ώθηση που χρειαζόταν για να φτάσει σε μια κομβική νίκη στη μάχη του τίτλου. Πρώτα έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 84′ και έπειτα, στο 90′ από δική του σέντρα ξεκίνησε το γκολ που έφερε το 1-0 από τον Γκιόκερες, μετά από σοβαρό λάθος του Πίκφορντ στο τέρμα.

Ο ίδιος ο Ντάουμαν έμελλε να γράψει και το 2-0 στην τελευταία φάση, όταν έφυγε μόνος στην κόντρα μετά από κόρνερ και σκόραρε σε κενή εστία. Με αυτό το γκολ μάλιστα πέρασε και στο πάνθεον της Premier League, αφού σε ηλικία 16 ετών και 73 ημερών, έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της!

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ραγιά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (74’ Ινκαπιέ), Σαλιμπά, Τίμπερ (38’ Μοσκέρα), Ράις, Θουμπιμένδι (74’ Ντάουμαν), Έζε, Σακά, Μαντουέκε (61’ Μαρτινέλι), Χάβερτς (61’ Γκιόκερες)

ΕΒΕΡΤΟΝ: Πίκφορντ, Γκάρνερ, Ο’Μπράιεν, Κιν, Μικολένκο, Γκέιγ (90+5’ Τζορτζ), Αϊρογκμπέναμ (86’ Άρμστρονγκ), ΜακΝίλ (84’ Ρολ), Ντιούσμπερι Χολ, Εντιαγέ, Μπέτο (69’ Μπαρί).

Τεράστιο «διπλό» της Νιούκαστλ στο «Στάμφορντ Μπριτζ»

Στο δεύτερο ματς που ξεκίνησε στις 19:30, η Νιούκαστλ ήταν η μεγάλη κερδισμένη στη μάχη με την Τσέλσι, παίρνοντας σπουδαίο «διπλό» (0-1) και «τρίποντο», χάρη στο οποίο ξαναμπαίνει δυναμικά σε τροχιά Ευρώπης. Έφτασε πια στους 42 βαθμούς και την 9η θέση, απέχοντας έξι από την 5η Τσέλσι που έμεινε στους 48 και απέτυχε να πατήσει την τετράδα, που οδηγεί και στο επόμενο Champions League. Ο Γκόρντον στο 18′ ήταν αυτός που πέτυχε το γκολ που έκρινε την έκβαση του αγώνα.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 30ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14/03

Μπέρνλι-Μπόρνμουθ 0-0
Σάντερλαντ-Μπράιτον 0-1
Άρσεναλ-Έβερτον 2-0
Τσέλσι-Νιούκαστλ 0-1
Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Κυριακή 15/03

Κρίσταλ Πάλας-Λιντς (16:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ (16:00)
Λίβερπουλ-Τότεναμ (18:30)

Δευτέρα 16/03

Μπρέντφορντ-Γουλβς (22:00)

Η βαθμολογία

H επόμενη αγωνιστική (31η):

Παρασκευή 20/03

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Σάββατο 21/03

Μπράιτον-Λίβερπουλ (14:30)
Φούλαμ-Μπέρνλι (17:00)
Έβερτον-Τσέλσι (19:30)
Λιντς-Μπρέντφορντ (22:00)

Κυριακή 22/03

Νιουκάστλ-Σάντερλαντ (14:00)
Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ (16:15)
Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:15)

Μέση Ανατολή: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου; Οι ομοιότητες με τον εφιάλτη του 2008

Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»

Το γκολ του 29χρονου Ιβοριανού επιθετικού, Ζερεμί Μπογκά, στο 38' χάρισε την πολύτιμη νίκη στη «Βέκια Σινιόρα», που πλέον, πέρασε στην 4η θέση (Champions League) και περιμένει το ντέρμπι, Κόμο-Ρόμα.

Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»

Όμορφη κοινή φωτογραφία των Μέχντι Ταρέμι και Χρήστου Μουζακίτη από το αεροδρόμιο μετά τη νίκη στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

