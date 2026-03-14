Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν

Μετά από 90 λεπτά με 65% κατοχή μπάλας, 503 επιτυχημένες πάσες, 25 τελικές προσπάθειες, 8 κόρνερ, 1,69 expected goals και ένα δοκάρι της Έβερτον (18′), τελικά η Άρσεναλ… έκανε τη δουλειά, έστω και με πολύ άγχος.

Ο Βίκτορ Γκιόκερες στο 90ο λεπτό του αγώνα, ξεκλείδωσε το ματς με το 1-0 μετά την ασίστ του Χινκάπιε, ενώ στο 97′ ο Μάξ Ντάουμαν με ατομική προσπάθεια έγραψε το τελικό 2-0, στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Premier League. Με τα δύο αυτά γκολ στα… χασομέρια του αγώνα, οι «κανονιέρηδες» πήραν τη νίκη και το «τρίποντο», αυξάνοντας τη διαφορά τους στο +10 από τη Μάντσεστερ Σίτι που παίζει αργότερα στην έδρα της Γουέστ Χαμ. Αυτή ήταν η τέταρτη διαδοχική νίκη για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα στο πρωτάθλημα.

Έγραψε Ιστορία ο Ντάουμαν

Σπουδαία εμφάνιση από τον 16χρονο Μαξ Ντάουμαν ο οποίος μπήκε αλλαγή στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα και έδωσε στην Άρσεναλ την έξτρα ώθηση που χρειαζόταν για να φτάσει σε μια κομβική νίκη στη μάχη του τίτλου. Πρώτα έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 84′ και έπειτα, στο 90′ από δική του σέντρα ξεκίνησε το γκολ που έφερε το 1-0 από τον Γκιόκερες, μετά από σοβαρό λάθος του Πίκφορντ στο τέρμα.

Ο ίδιος ο Ντάουμαν έμελλε να γράψει και το 2-0 στην τελευταία φάση, όταν έφυγε μόνος στην κόντρα μετά από κόρνερ και σκόραρε σε κενή εστία. Με αυτό το γκολ μάλιστα πέρασε και στο πάνθεον της Premier League, αφού σε ηλικία 16 ετών και 73 ημερών, έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της!

16 – At 16 years and 73 days, Max Dowman has become the youngest scorer in Premier League history. Future. pic.twitter.com/71VkKePZkU — OptaJoe (@OptaJoe) March 14, 2026

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ραγιά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (74’ Ινκαπιέ), Σαλιμπά, Τίμπερ (38’ Μοσκέρα), Ράις, Θουμπιμένδι (74’ Ντάουμαν), Έζε, Σακά, Μαντουέκε (61’ Μαρτινέλι), Χάβερτς (61’ Γκιόκερες)

ΕΒΕΡΤΟΝ: Πίκφορντ, Γκάρνερ, Ο’Μπράιεν, Κιν, Μικολένκο, Γκέιγ (90+5’ Τζορτζ), Αϊρογκμπέναμ (86’ Άρμστρονγκ), ΜακΝίλ (84’ Ρολ), Ντιούσμπερι Χολ, Εντιαγέ, Μπέτο (69’ Μπαρί).

Τεράστιο «διπλό» της Νιούκαστλ στο «Στάμφορντ Μπριτζ»

Στο δεύτερο ματς που ξεκίνησε στις 19:30, η Νιούκαστλ ήταν η μεγάλη κερδισμένη στη μάχη με την Τσέλσι, παίρνοντας σπουδαίο «διπλό» (0-1) και «τρίποντο», χάρη στο οποίο ξαναμπαίνει δυναμικά σε τροχιά Ευρώπης. Έφτασε πια στους 42 βαθμούς και την 9η θέση, απέχοντας έξι από την 5η Τσέλσι που έμεινε στους 48 και απέτυχε να πατήσει την τετράδα, που οδηγεί και στο επόμενο Champions League. Ο Γκόρντον στο 18′ ήταν αυτός που πέτυχε το γκολ που έκρινε την έκβαση του αγώνα.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 30ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14/03

Μπέρνλι-Μπόρνμουθ 0-0

Σάντερλαντ-Μπράιτον 0-1

Άρσεναλ-Έβερτον 2-0

Τσέλσι-Νιούκαστλ 0-1

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Κυριακή 15/03

Κρίσταλ Πάλας-Λιντς (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ (16:00)

Λίβερπουλ-Τότεναμ (18:30)

Δευτέρα 16/03

Μπρέντφορντ-Γουλβς (22:00)

Η βαθμολογία

H επόμενη αγωνιστική (31η):

Παρασκευή 20/03

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Σάββατο 21/03

Μπράιτον-Λίβερπουλ (14:30)

Φούλαμ-Μπέρνλι (17:00)

Έβερτον-Τσέλσι (19:30)

Λιντς-Μπρέντφορντ (22:00)

Κυριακή 22/03

Νιουκάστλ-Σάντερλαντ (14:00)

Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ (16:15)

Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:15)