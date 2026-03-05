Το βήμα τίτλου της Άρσεναλ και η επίθεση του Χιούρτζελερ στους «κανονιέρηδες»

Η εμφάνιση της Άρσεναλ στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπράιτον, δεν είχε την λάμψη άλλων αγώνων της ομάδας του Λονδίνου, αλλά με το πρωτάθλημα να έχει μπει στην τελική ευθεία, η απόδοση δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία για τους «κανονιέρηδες» όσο η κατάκτηση των βαθμών.

Ο στόχος λοιπόν επετεύχθη για τους «κανονιέρηδες» καθώς το γκολ του Σακά αποδείχθηκε αρκετό, για να επιστρέψουν στην βάση τους έχοντας πάρει τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Αν μάλιστα συνυπολογίσει κάποιος ότι η Νότιγχαμ Φόρεστ πήρε εκτός έδρας ισοπαλία από την Μάντσεστερ Σίτι (2-2) τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα καλύτερα για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

Ειπώθηκαν πολλά για την αγωνιστική εικόνα των Λονδρέζων στο ματς με την Μπράιτον αλλά αυτό ουδόλως απασχολεί τον Ισπανό προπονητή της Άρσεναλ, καθώς η ομάδα του πήρε μια πολύτιμη νίκη κι ένα βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ωστόσο ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χιούρτζελερ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον των πρωτευουσιάνων και της τακτικής του Αρτέτα, αναφέροντας μάλιστα πως ο ίδιος δεν θα έκανε ποτέ αυτό που έκαναν χθες βράδυ οι Λονδρέζοι.

Brighton & Hove Albion head coach Fabian Hurzeler described Arsenal’s tactics as “not football” after accusing the Premier League leaders of time-wasting during Wednesday’s fixture. Brighton were beaten 1-0 by Arsenal at the Amex Stadium as Mikel Arteta’s side extended their… pic.twitter.com/rEnPR7NgiJ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 4, 2026

«Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Η Άρσεναλ δημιουργεί τους δικούς της κανόνες με σκοπό να φτάσει στη νίκη.

Είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να κάνω ποτέ» είπε μεταξύ άλλων ο 33χρονος προπονητής των «γλάρων», κατηγορώντας τους παίκτες της Άρσεναλ και τον προπονητή της, για καθυστερήσεις σε όλο σχεδόν τον αγώνα.

Ο Σακά σκόραρε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και πιο συγκεκριμένα στο 9’ και οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονταν συνεχώς για την τακτική των παικτών της Άρσεναλ, λέγοντας πως κάνουν διαρκώς καθυστερήσεις.

«F***ing play football» 🤬 Footage has shown what Brighton boss Fabian Hurzeler told Piero Hincapie to make the Arsenal star shush him 🤫https://t.co/InPEl7l4DK pic.twitter.com/zsNn8sUcsU — Mirror Football (@MirrorFootball) March 5, 2026

Όσο όμως κι αν φωνάζει ο προπονητής των «γλάρων» η ουσία δεν αλλάζει και η νίκη που πέτυχε η Άρσεναλ στο Amex είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμη, στην προσπάθεια που κάνουν οι Λονδρέζοι για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.

Είναι δίχως άλλο, η νίκη που καθιστά πλέον τεράστιο φαβορί τους «κανονιέρηδες», καθώς η διαφορά της Άρσεναλ από τη Σίτι είναι πλέον εφτά βαθμοί, έστω και αν οι Λονδρέζοι έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο.