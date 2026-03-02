Τα μπόνους στο συμβόλαιο του Γιόβερ, για τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις

Η μεγάλη νίκη της Άρσεναλ επί της Τσέλσι με 2-1, στην χθεσινή αναμέτρηση των δύο ομάδων στο Emirates, διατηρεί τους «κανονιέρηδες» σε απόσταση ασφαλείας από την Μάντσεστερ Σίτι, καθώς η διαφορά που χωρίζει τις δύο ομάδες είναι πέντε βαθμοί.

Οι gunners παραμένουν το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και αν καταφέρουν να πάρουν το πρωτάθλημα, θα το οφείλουν στα πολλά γκολ που έχουν πετύχει από στατικές φάσεις και ειδικά από εκτελέσεις κόρνερ.

Σε περίπτωση λοιπόν που οι Λονδρέζοι πετύχουν τον μεγάλο τους στόχο, ο Μίκελ Αρτέτα θα πρέπει ν’ ανάψει μια λαμπάδα στον στενό του συνεργάτη, Νίκολας Γιόβερ, τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνος για την προπόνηση των παικτών της Άρσεναλ στις στατικές φάσεις.

Αν λοιπόν η ομάδα του Λονδίνου καταφέρει να «στεφθεί» πρωταθλήτρια, ο Γιόβερ θα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των πρωτευουσιάνων, αν και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η «μάχη» δεν έχει κριθεί, καθώς η Σίτι πιέζει τους «κανονιέρηδες».

Για να επανέλθουμε όμως στον Γιόβερ, ο συνεργάτης του Αρτέτα φρόντισε να κάνει μια πολύ έξυπνη κίνηση στο τελευταίο συμβόλαιο που υπέγραψε με την ομάδα του Λονδίνου, θέτοντας ένα σημαντικό όρο για να βάλει την υπογραφή του.

Ο Γιόβερ απαίτησε να παίρνει ένα μπόνους (το ύψος του οποίου όμως δεν έχει γίνει γνωστό) για κάθε γκολ που θα πετυχαίνει από στατική φάση η Άρσεναλ και οι ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου, ικανοποίησαν το αίτημα του συνεργάτη του Αρτέτα.

Έτσι ο Γιόβερ ανανέωσε την συνεργασία του με την ομάδα του Λονδίνου και δεν χωρά αμφιβολία πως η παρουσία του στο τεχνικό τιμ του Αρτέτα, έχει βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους «κανονιέρηδες».

Ο τεχνικός της Άρσεναλ έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον Γιόβερ και δεν είναι τυχαίο πως ζήτησε από την διοίκηση των Λονδρέζων την πρόσληψή του, το 2021 και οι ιθύνοντες των «κανονιέρηδων» δεν του χάλασαν το χατίρι.

Ο Αρτέτα είχε συνεργαστεί με τον Γιόβερ στην Μάντσεστερ Σίτι (ήταν και οι δύο στο επιτελείο του Γκουαρντιόλα) και όταν ο πρώτος συμφώνησε ν’ αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Άρσεναλ, θέλησε να πάρει μαζί του και τον Γιόβερ, όπως κι έγινε.

Ο προπονητής των «κανονιέρηδων» έχει εξαιρετική σχέση με τον συνεργάτη του και δεν είναι τυχαίο πως πριν από αρκετό καιρό είχε εκθειάσει την δουλειά αλλά και τον χαρακτήρα του Γιόβερ, τονίζοντας χαρακτηριστικά, για το αν ο Γάλλος είναι ο καλύτερος προπονητής στον τομέα του.

«Είναι στον τομέα του, σε πολλούς ακόμα τομείς αλλά και σαν άνθρωπος. Η σχέση που έχουμε είναι φανταστική και γι’ αυτό τον λόγο πήρα την απόφαση να τον πάρω στην Σίτι όταν ήμουν εκεί και αργότερα στην Άρσεναλ».

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο Γιόβερ είναι ιδιαίτερα αγαπητός στις τάξεις των οπαδών της ομάδας του Λονδίνου, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις κάνει την βόλτα του στην αγγλική πρωτεύουσα, φορώντας ρούχα με τα διακριτικά της Άρσεναλ.

Η ομάδα του Αρτέτα έχει να δώσει εννιά ακόμα «μάχες» για να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και αν τελικά τα καταφέρει, ο Γιόβερ θα έχει σίγουρα ένα… έξτρα μπόνους από την διοίκηση των «κανονιέρηδων».

Το αξίζει με την δουλειά που έχει κάνει, καθώς θυμίζουμε ότι η Άρσεναλ έχει πετύχει 16 γκολ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ μετά από εκτελέσεις κόρνερ και αν τα κάνει 17 μέχρι το φινάλε της σεζόν, τότε θα πετύχει ένα τεράστιο ρεκόρ.