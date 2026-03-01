Άρσεναλ – Τσέλσι 2-1: Αφεντικά στο Λονδίνο και φουλ για τον τίτλο οι «κανονιέρηδες»

Φτιαγμένη για τίτλο η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα! Μια βδομάδα αφότου είχε διαλύσει εκτός έδρας την Τότεναμ (1-4), στο δεύτερο σερί λονδρέζικο ντέρμπι η πρωτοπόρος της Premier League έδειξε ξανά ότι… αντέχει στην πίεση της Μάντσεστερ Σίτι, διατηρώντας τη διαφορά της στο +5. Αυτή τη φορά, στο «Emirates, νίκησε με 2-1 την Τσέλσι στο παιχνίδι που έκλεισε το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής του αγγλικού πρωταθλήματος.

Τρομερό ματς σε όλη τη διάρκειά του, στο οποίο η… μπίλια θα μπορούσε κάλλιστα να είχε καθίσει στο μπλε της Τσέλσι, με πολλές φάσεις για γκολ και από τις δύο ομάδες. Τελικά, η Άρσεναλ εκμεταλλεύθηκε στο έπακρο το στοιχείο στο οποίο είναι η καλύτερη -μακράν της δεύτερης- ομάδα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, δηλαδή τις στημένες φάσεις. Πέτυχε δύο γκολ από κόρνερ, έφτασε τα 16 με αυτό τον τρόπο στην φετινή Premier League και ενώ απομένουν ακόμη δύο μήνες μπάλας, ισοφαρίζοντας ήδη το σχετικό ιστορικό ρεκόρ για μια σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα που κατείχαν έως τώρα οι Όλνταμ (1992-93), Γουέστ Μπρομ (2016-17) και φυσικά η ίδια από τη σεζόν 2023-24.

16 – Arsenal’s 16 goals from corners in the Premier League this season is the joint-most by any side in a single campaign, alongside Oldham in 1992-93, West Brom in 2016-17, and the Gunners themselves in 2023-24. Angles. pic.twitter.com/SkOXJssz2h — OptaJoe (@OptaJoe) March 1, 2026

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η Άρσεναλ ανέβηκε στους 64 βαθμούς και το +5 από τη Σίτι (σ.σ. που έχει ματς λιγότερο), διατηρώντας την απόστασή της από την ομάδα του Γκουαρδιόλα. Αντίθετα, η Τσέλσι έμεινε στην 6η θέση, τους 45 και το -3 από τη Λίβερπουλ. Τρίτη αγωνιστική πλέον χωρίς νίκη για τους «μπλε» μετά τις ισοπαλίες με Μπέρνλι και Λιντς και τα περιθώρια στενεύουν.

Ως προς τα γκολ του αγώνα, στο 21ο λεπτό, μετά από κόρνερ το Σάκα, ο Γκάμπριελ πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Σαλιμπά με δεύτερη, έκανε το 1-0. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Ινκαπιέ με αυτογκολ -μετά από νέο κόρνερ- έκανε το 1-1 για την Τσέλσι και στο 66′, από κόρνερ του Ράις αυτή τη φορά, ο Τίμπερ διαμόρφωσε το τελικό 2-1 ξανά με κεφαλιά. Χαμός έγινε στο ματς ως και τις καθυστερήσεις, με τον Ράγια να σώζει την Άρεναλ στο 93′ και γκολ της Τσέλσι να ακυρώνεται στο 96′ για οφσάιντ. Με 10 παίκτες από το 70′ έπαιζε η Τσελσι, λόγω αποβολής του Νέτο με δεύτερη κίτρινη.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής της Premier League:

Παρασκευή 27/2

Γουλβς – Άστον Βίλα 2-0

Σάββατο 28/2

Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι 0-1

Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ 5-2

Μπέρνλι – Μπρέντφορντ 3-4

Νιούκαστλ – Έβερτον 2-3

Μπόρνμουθ – Σάντερλαντ 1-1

Κυριακή 1/3

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας 2-1

Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-1

Φούλαμ – Τότεναμ 2-1

Άρσεναλ – Τσέλσι 2-1

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (29η):

Τρίτη 3/3

21:30 Έβερτον – Μπέρλι

21:30 Λιντς – Σάντερλαντ

21:30 Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ

22:15 Γουλβς – Λίβερπουλ

Τετάρτη 4/3

21:30 Άστον Βίλα – Τσέλσι

21:30 Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ

21:30 Μπράιτον – Άρσεναλ

21:30 Φούλαμ – Γουέστ Χαμ

22:15 Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

22:00 Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας