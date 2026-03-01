Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας 2-1: Σπουδαία ανατροπή για τους «Κόκκινους Διάβολους» που ανέβηκαν στην 3η θέση

Την δεύτερη συνεχόμενη νίκη της και 6η σε 7 αγώνες στην Premier League (σ.σ. έχει και μια ισοπαλία), πέτυχε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-1 επί της Κρίσταλ Πάλας, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» το κατάφεραν μάλιστα με ανατροπή, αποτέλεσμα που πλέον τους έστειλε στην 3η θέση της βαθμολογίας -πιάνοντας την Άστον Βίλα- και φυσικά τους κάνει να αισιοδοξούν όλο και περισσότερο για την έξοδο στο Champions League.

Η Πάλας αιφνιδίασε στο 4ο λεπτό όταν μετά από κόρνερ ο Λακρουά έμεινε μόνος στην περιοχή και με κεφαλιά έγραψε το 0-1 στο «Ολντ Τράφορντ». Για αρκετή ώρα η ομάδα του Μάικλ Κάρικ δεν κατάφερνε να αντιδράσει, με τους φιλοξενούμενους να πιέζουν για δεύτερο γκολ και να αγχώνουν όλο και περισσότερο τη Γιουνάιτεντ. Ο Κασεμίρο έχασε μεγάλη ευκαιρία στο φινάλε του πρώτου μέρους και τελικά στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, οι γηπεδούχοι βρήκαν το δρόμο προς τη νίκη.

Στο 51′ ο Λακρουά ανέτρεψε τον Κούνια, είδε την κόκκινη κάρτα και πρόσφερε στη Γιουνάιτεντ το πέναλτι, με το οποίο ο Μπρούνο Φερνάντες ισοφάρισε στο 57′. Οκτώ λεπτά αργότερα ήρθε και η ολική ανατροπή, με τον Μπρούνο Φερνάντες να κάνει τη σέντρα αυτή τη φορά και τον Σέσκο με τρομερή κεφαλιά να διαμορφώνει το 2-1. Ως το φινάλε μάλιστα, Η Μάντσεστερ θα μπορούσε να είχε πετύχει και περισσότερα γκολ, χάνοντας δύο τουλάχιστον μεγάλες ευκαιρίες.

Νίκη χωρίς Κωστούλα για τη Μπράιτον, παραπαίει η Τότεναμ

Με τον Μπάμπη Κωστούλα να βλέπει το ματς από τον πάγκο, η Μπράιτον πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα, με 2-1 επί της Νότιγχαμ Φόρεστ και παρέμεινε στα μεσαία στρώματα της βαθμολογίας. Αντιθέτως, οι «ρεντς» έμειναν για πέμπτη αγωνιστική χωρίς νίκη και βρίσκονται στην 17η θέση με 27 βαθμούς, στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ο Γκόμες άνοιξε το σκορ για τους «γλάρους» στο 6′, ενώ στο 13′ ο Γκιμπς-Γουάιτ ισοφάρισε με ωραίο γκολ. Ωστόσο, σε δύο λεπτά μέσα η Μπράιτον πήρε και πάλι κεφάλι στο σκορ με του Γουέλμπεκ, το οποίο έμεινε και ως το τελικό αποτέλεσμα.

Πολύ κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού, μόλις στο +4, βρίσκεται πλέον και η Τότεναμ, η οποία έχασε για τέταρτη συνεχόμενη αγωνιστική, αυτή τη φορά με 2-1 στην έδρα της Φούλαμ. Ο Γουίλσον στο 7′ άνοιξε το σκορ με υπέροχο αριστερό σουτ και στο 34′ ο Ιβόμπι έκανε το 2-0 και έδειξε στον Ιγκόρ Τούντορ ότι έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά του για να βελτιώσει την εικόνα των «σπερς», η τελευταία νίκη των οποίων στο πρωτάθλημα χρονολογείται στον περασμένο Δεκέμβριο. Το μόνο που κατάφερε η Τότεναμ ήταν να μειώσει στο 66′ με τον Ριτσάρλισον που πίεσε ως το φινάλε αλλά δεν πήρε ούτε την ισοπαλία.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής της Premier League:

Παρασκευή 27/2

Γουλβς – Άστον Βίλα 2-0

Σάββατο 28/2

Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι 0-1

Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ 5-2

Μπέρνλι – Μπρέντφορντ 3-4

Νιούκαστλ – Έβερτον 2-3

Μπόρνμουθ – Σάντερλαντ 1-1

Κυριακή 1/3

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας 2-1

Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-1

Φούλαμ – Τότεναμ 2-1

18:30 Άρσεναλ – Τσέλσι

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (29η):

Τρίτη 3/3

21:30 Έβερτον – Μπέρλι

21:30 Λιντς – Σάντερλαντ

21:30 Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ

22:15 Γουλβς – Λίβερπουλ

Τετάρτη 4/3

21:30 Άστον Βίλα – Τσέλσι

21:30 Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ

21:30 Μπράιτον – Άρσεναλ

21:30 Φούλαμ – Γουέστ Χαμ

22:15 Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

22:00 Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας