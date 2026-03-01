sports betsson
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Το σημαιάκι… τίτλου της Άρσεναλ – Ισοφάρισαν μεγάλο ρεκόρ οι «κανονιέρηδες»
01 Μαρτίου 2026, 22:00

Οι «κανονιέρηδες» πήραν το ντέρμπι με την Τσέλσι και τα κόρνερ αποδείχθηκαν (ξανά) «χρυσάφι» για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Άρσεναλ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι με την Τσέλσι, καθώς οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν με 2-1 των «μπλε» στο Emirates κι έκαναν σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του μεγάλου τους στόχου, την κατάκτηση του τίτλου.

Μια ματιά μάλιστα στα ρεπορτάζ των αγγλικών ιστοσελίδων για το μεγάλο σημερινό παιχνίδι, είναι αρκετή για να καταλάβει κάποιος ότι η Άρσεναλ έχει αναγάγει σε… επιστήμη τις εκτελέσεις κόρνερ.

Όχι ότι περίμενε κάποιος το σημερινό ματς με την Τσέλσι για να το διαπιστώσει, αλλά όπως και να το κάνουμε, οι «κανονιέρηδες» πήραν τους τρεις βαθμούς με δυο γκολ μετά από εκτελέσεις κόρνερ.

Το αξιοσημείωτο μάλιστα είναι πως όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι η ομάδα του Αρτέτα μπορεί να πετύχει γκολ με πολλούς τρόπους μετά από εκτέλεση κόρνερ, αλλά η Τσέλσι την πάτησε απόψε καθώς δεν κατάφερε να βγάλει τις άμυνες που έπρεπε και η Άρσεναλ βρήκε δύο γκολ.

Το πρώτο με τον Σαλιμπά και το δεύτερο με τον Τίμπερ, δηλαδή δύο αμυντικούς. Αυτά τα δύο γκολ αποδείχθηκαν αρκετά για να πάρει η Άρσεναλ τη νίκη κόντρα στην Τσέλσι και είναι προφανές ότι ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων», θα πρέπει να συγχαρεί (για πολλοστή φορά φέτος) τους συνεργάτες του, που δουλεύουν τις στατικές φάσεις της Άρσεναλ και ειδικά τις εκτελέσεις κόρνερ.

Η νίκη των «κανονιέρηδων» ήταν κάτι παραπάνω από σημαντική, καθώς η Σίτι είχε την ελπίδα πως η Άρσεναλ θα στραβοπατήσει απέναντι στην Τσέλσι, αλλά τελικά τα κόρνερ αποδείχθηκαν «χρυσάφι» για τους γηπεδούχους και η διαφορά των «κανονιέρηδων» από την δεύτερη της βαθμολογίας, Σίτι, είναι πέντε βαθμοί.

Θα πρέπει όμως εδώ να τονίσουμε πως η ομάδα του Αρτέτα έχει ένα παιχνίδι περισσότερο από την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Ισοφάρισε μεγάλο ρεκόρ η Άρσεναλ

Οι gunners κούνησαν σημαιάκι τίτλου στο Emirates ή καλύτερα για ν’ ακριβολογούμε κούνησαν το σημαιάκι του… κόρνερ κι αυτό είναι που διατηρεί τους Λονδρέζους στην θέση του φαβορί για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί ότι η Άρσεναλ ισοφάρισε ένα μεγάλο ρεκόρ στην Πρέμιερ Λιγκ και οι Λονδρέζοι θα έχουν την ευκαιρία να το «σπάσουν», καθώς απομένουν εννιά παιχνίδια ακόμα για τους «κανονιέρηδες» μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.

Η Άρσεναλ έφτασε τα 16 γκολ μετά από εκτελέσεις κόρνερ, ισοφαρίζοντας ένα… δικό της ρεκόρ, το οποίο όμως μοιράζονταν με άλλες δύο ομάδες. Η Όλνταμ (την σεζόν 1992-1993), η Γουέστ Μπρόμιτς (την σεζόν 2016-2017) και η Άρσεναλ την περίοδο 2023-2024, είχαν σκοράρει 16 φορές μετά από κόρνερ και αυτό το ρεκόρ ισοφάρισαν σήμερα οι «κανονιέρηδες.

Η λογική λέει πως δεν θα μείνουν στα 16 αλλά θα καταφέρουν να ξεπεράσουν την επίδοση που προαναφέραμε.

Σε ότι αφορά όμως τον τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ, κανείς όμως δεν πρέπει να ξεχνά πως υπάρχει και το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην Μάντσεστερ Σίτι και την Άρσεναλ.

Ένα ντέρμπι το οποίο θα διεξαχθεί στο Έιτιχαντ και το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αγώνα, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της «μάχης» για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

World
Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: 100 δολάρια το βαρέλι; Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ ίσως προκαλέσουν ενεργειακό σοκ ανάλογο του 1970

Πετρέλαιο: 100 δολάρια το βαρέλι; Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ ίσως προκαλέσουν ενεργειακό σοκ ανάλογο του 1970

Παιανία 2026: Ανεβαίνει ο Μίλτος Τεντόγλου, έκανε 8,22μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Στίβος 01.03.26
Παιανία 2026: Ανεβαίνει ο Μίλτος Τεντόγλου, έκανε 8,22μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Φέτος ο Τεντόγλου έχει 4 άλματα στα 8,25, 8,23, 8.27 και 8,14 μέτρα ενώ απόψε (1/3) στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα έκανε 8,22μ. δείχνοντας σταθερότητα που προμηνύει μεγαλύτερα άλματα προσεχώς.

Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ
On Field 01.03.26
Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ

Ο Άγγλος προπονητής αναγέννησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πολλοί πλέον θεωρούν, πως πρέπει να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και μετά το καλοκαίρι

Το «μήνυμα» του Μουρίνιο στον Πρεστιάνι
On Field 01.03.26
Το «μήνυμα» του Μουρίνιο στον Πρεστιάνι

Ο Πορτογάλος προπονητής της Μπενφίκα ήταν ξεκάθαρος για το μέλλον του Πρεστιάνι στο Ντα Λουζ, αν ο Αργεντίνος κριθεί ένοχος για ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους

Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα
On Field 25.02.26
Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε τεράστια εμφάνιση και στο Λεβερκούζεν και δικαίως αποθεώθηκε από τους Γερμανούς μετά το τέλος του αγώνα

Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι
On Field 25.02.26
Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι

Τυχαίο; Ο Ολυμπιακός στα ματς με τη Λεβερκούζεν δεν είχε να ξεπεράσει μόνο το εμπόδιο της ομάδας αλλά και του Ιταλού αρχιδιαιτητή καθώς οι προκλητικοί Ολιβερ και Πινέιρο έκαναν λάθη σε βάρος του

Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ
On Field 24.02.26
Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ

Οι «κανονιέρηδες» δίνουν 120 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο για τον Αργεντίνο, αλλά οι «ροχιμπλάνκος» απάντησαν αρνητικά. Ξεκινούν άμεσα οι συζητήσεις για επέκταση της συνεργασίας με τον Άγγλο μέσο

Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ
On Field 23.02.26
Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ

Ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του μετά από ερώτηση που δέχθηκε στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Τότεναμ

Παιανία 2026: Ανεβαίνει ο Μίλτος Τεντόγλου, έκανε 8,22μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Στίβος 01.03.26
Παιανία 2026: Ανεβαίνει ο Μίλτος Τεντόγλου, έκανε 8,22μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Φέτος ο Τεντόγλου έχει 4 άλματα στα 8,25, 8,23, 8.27 και 8,14 μέτρα ενώ απόψε (1/3) στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα έκανε 8,22μ. δείχνοντας σταθερότητα που προμηνύει μεγαλύτερα άλματα προσεχώς.

Η ΕΕ ζητά πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου – Αλλά καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26
Η ΕΕ ζητά πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου – Αλλά καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

«Ασυγχώρητες» χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Ιράν η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών για τη Μέση Ανατολή. Ζητά «μέγιστη αυτοσυγκράτηση και προστασία των αμάχων».

Στάρμερ: Αποδεχθήκαμε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραύλων
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26
Στάρμερ: Αποδεχθήκαμε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραύλων

Σύμφωνα με τον Κιρ Στάρμερ, οι ΗΠΑ «ζήτησαν άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό. Λάβαμε απόφαση να αποδεχτούμε αυτό το αίτημα», είπε.

«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26
«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει

Ο Μερτς εξέφρασε «ανακούφιση» για το «προβλεπόμενο τέλος του τρομοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν», μετά την επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα επικρίνει τις ενέργειές τους».

Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»
Σκληρότητα 01.03.26
Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»

«Με κλωτσάτε ενώ είμαι πεσμένη, αμφισβητείτε τον πόνο μου, διαδίδετε τις δυσκολίες μου ως κουτσομπολιά και μου γυρίζετε την πλάτη όταν χρειάζομαι περισσότερο την αγάπη σας», απάντησε η Κέλι Όσμπορν σε όσους έσπευσαν να σχολιάσουν την εικόνα του σώματός της.

Ν. Ανδρουλάκης: Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;
Ο Ν. Ανδρουλάκης απαντά 01.03.26
Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;

Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok μετά την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων για το σκάνδαλο για τις υποκλοπές: «Όλοι όσοι ζητούν ένα κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, τώρα ήρθε η ώρα να ακουστούν».

Παναθηναϊκός – Άρης 3-1: Ταμπόρδα και Τεττέη «καθάρισαν» για τετράδα (vid)
Super League 01.03.26
Ο Παναθηναϊκός «πάτησε» τετράδα με Τεττέη και Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός έπιασε τον Λεβαδειακό στην 4η θέση, νικώντας 3-1 τον Άρη. Ερνάντεθ, Τεττέη και Ταμπόρδα τα γκολ του Τριφυλλιού, μείωσε ο Ράσιτς. Φωνές από τις δύο ομάδες για τον διαιτητή Μπόγκναρ.

Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου
Κόλαση φωτιάς 01.03.26
Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου

Σύμφωνα με δυτικά ΜΜΕ, μέρος της πολυεθνικής βάσης στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, έχει παραδοθεί στις φλόγες. Προσθέτουν πως χτυπήθηκε από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου
Μέση Ανατολή 01.03.26
Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου

Η Ρωσία προειδοποιεί για τους κινδύνους που συνεπάγεται το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και αερίου. Καταδικάζει απερίφραστα τους θανάτους του Χαμενεΐ και άλλων Ιρανών αξιωματούχων.

Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»
Χωρίς φόβο 01.03.26
Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»

Η Κάρα Ντελεβίν υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της ότι οι δυσάρεστες ειδήσεις που κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ουσιαστικά κρατούν τους ανθρώπους αδρανείς.

ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26
ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί αντιτίθενται στη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον του Ιράν, που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos. Το 43% είναι αντίθετο με την επίθεση.

Τέξας: Εξετάζεται αν ο δράστης των πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν
Τέξας 01.03.26
Εξετάζεται αν ο δράστης των μαζικών πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο 35χρονος Ndiaga Diagne, Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Σενεγάλη - Υπέβαλε αίτηση για άσυλο το 2016 - Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε το Κοράνι

Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26
Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης

Η έδρα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν έγινε στόχος αεροπορικής επιδρομής των ισραηλινών δυνάμεων. Αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί το πρόγραμμά της.

ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή
Ποδόσφαιρο 01.03.26
ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την επετειακή φανέλα και επέστρεψε στις νίκες, ενώ ο Αστέρας παραμένει κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε με την είσοδο του Κωνσταντέλια. Το 2-0 ο Ζίβκοβιτς στο 89’

