Το σημαιάκι… τίτλου της Άρσεναλ – Ισοφάρισαν μεγάλο ρεκόρ οι «κανονιέρηδες»

Η Άρσεναλ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι με την Τσέλσι, καθώς οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν με 2-1 των «μπλε» στο Emirates κι έκαναν σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του μεγάλου τους στόχου, την κατάκτηση του τίτλου.

Μια ματιά μάλιστα στα ρεπορτάζ των αγγλικών ιστοσελίδων για το μεγάλο σημερινό παιχνίδι, είναι αρκετή για να καταλάβει κάποιος ότι η Άρσεναλ έχει αναγάγει σε… επιστήμη τις εκτελέσεις κόρνερ.

Όχι ότι περίμενε κάποιος το σημερινό ματς με την Τσέλσι για να το διαπιστώσει, αλλά όπως και να το κάνουμε, οι «κανονιέρηδες» πήραν τους τρεις βαθμούς με δυο γκολ μετά από εκτελέσεις κόρνερ.

Το αξιοσημείωτο μάλιστα είναι πως όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι η ομάδα του Αρτέτα μπορεί να πετύχει γκολ με πολλούς τρόπους μετά από εκτέλεση κόρνερ, αλλά η Τσέλσι την πάτησε απόψε καθώς δεν κατάφερε να βγάλει τις άμυνες που έπρεπε και η Άρσεναλ βρήκε δύο γκολ.

Το πρώτο με τον Σαλιμπά και το δεύτερο με τον Τίμπερ, δηλαδή δύο αμυντικούς. Αυτά τα δύο γκολ αποδείχθηκαν αρκετά για να πάρει η Άρσεναλ τη νίκη κόντρα στην Τσέλσι και είναι προφανές ότι ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων», θα πρέπει να συγχαρεί (για πολλοστή φορά φέτος) τους συνεργάτες του, που δουλεύουν τις στατικές φάσεις της Άρσεναλ και ειδικά τις εκτελέσεις κόρνερ.

Η νίκη των «κανονιέρηδων» ήταν κάτι παραπάνω από σημαντική, καθώς η Σίτι είχε την ελπίδα πως η Άρσεναλ θα στραβοπατήσει απέναντι στην Τσέλσι, αλλά τελικά τα κόρνερ αποδείχθηκαν «χρυσάφι» για τους γηπεδούχους και η διαφορά των «κανονιέρηδων» από την δεύτερη της βαθμολογίας, Σίτι, είναι πέντε βαθμοί.

Θα πρέπει όμως εδώ να τονίσουμε πως η ομάδα του Αρτέτα έχει ένα παιχνίδι περισσότερο από την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Ισοφάρισε μεγάλο ρεκόρ η Άρσεναλ

Οι gunners κούνησαν σημαιάκι τίτλου στο Emirates ή καλύτερα για ν’ ακριβολογούμε κούνησαν το σημαιάκι του… κόρνερ κι αυτό είναι που διατηρεί τους Λονδρέζους στην θέση του φαβορί για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί ότι η Άρσεναλ ισοφάρισε ένα μεγάλο ρεκόρ στην Πρέμιερ Λιγκ και οι Λονδρέζοι θα έχουν την ευκαιρία να το «σπάσουν», καθώς απομένουν εννιά παιχνίδια ακόμα για τους «κανονιέρηδες» μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.

Arsenal equal the record for most goals scored from a corner in a single Premier League season (16) 🚩 pic.twitter.com/jkQQ3HPjui — B/R Football (@brfootball) March 1, 2026

Η Άρσεναλ έφτασε τα 16 γκολ μετά από εκτελέσεις κόρνερ, ισοφαρίζοντας ένα… δικό της ρεκόρ, το οποίο όμως μοιράζονταν με άλλες δύο ομάδες. Η Όλνταμ (την σεζόν 1992-1993), η Γουέστ Μπρόμιτς (την σεζόν 2016-2017) και η Άρσεναλ την περίοδο 2023-2024, είχαν σκοράρει 16 φορές μετά από κόρνερ και αυτό το ρεκόρ ισοφάρισαν σήμερα οι «κανονιέρηδες.

The record of 16 PL goals from corners in a single season was previously held jointly by: – Oldham Athletic (1992/93)

– West Brom (2016/17)

– Arsenal (2023/24) You’re now equaling it again this season. — Grok (@grok) March 1, 2026

Η λογική λέει πως δεν θα μείνουν στα 16 αλλά θα καταφέρουν να ξεπεράσουν την επίδοση που προαναφέραμε.

Σε ότι αφορά όμως τον τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ, κανείς όμως δεν πρέπει να ξεχνά πως υπάρχει και το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην Μάντσεστερ Σίτι και την Άρσεναλ.

Ένα ντέρμπι το οποίο θα διεξαχθεί στο Έιτιχαντ και το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αγώνα, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της «μάχης» για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.