Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ

Το όνομα του Χούλιαν Άλβαρες φιγουράρει στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της Άρσεναλ (και όχι μόνο) και οι πληροφορίες του ισπανικού Τύπου αναφέρουν πως η διοίκηση των «κανονιέρηδων» έκανε την πρώτη κίνηση για την απόκτηση του Αργεντίνου επιθετικού.

Σύμφωνα λοιπόν με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας As η πρωτοπόρος της Πρέμιερ Λιγκ «χτύπησε την πόρτα» της Ατλέτικο Μαδρίτης, επισημοποιώντας το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του 26χρονου άσου.

Πάντα με βάση το σχετικό ρεπορτάζ, η Άρσεναλ πρόσφερε 120 εκατ. ευρώ στην ισπανική ομάδα, με την As να επισημαίνει πως οι ιθύνοντες των «ροχιμπλάνκος» δεν… πολυσκέφτηκαν πριν απαντήσουν στους Λονδρέζους.

Η αρνητική απάντηση της διοίκησης της Ατλέτικο στην πρόταση της Άρσεναλ, είναι ένα μήνυμα και προς τις άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Αργεντίνου άσου, όπως η Μπαρτσελόνα και η Τσέλσι.

Η Άρσεναλ πρόσφερε άμεσα 100 εκατ. ευρώ και 20 εκατομμύρια υπό την μορφή μπόνους επίτευξης στόχων, αλλά η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν… συγκινήθηκε και τώρα είναι δεδομένο πως η επόμενη πρόταση (απ’ όποια ομάδα κι αν γίνει) θα είναι μεγαλύτερη από αυτή των «κανονιέρηδων».

Η Τσέλσι έχει σίγουρα την δυνατότητα να δώσει περισσότερα χρήματα από την Άρσεναλ, όχι όμως η Μπαρτσελόνα, καθώς η κατάσταση στα ταμεία των Καταλανών δεν είναι και η καλύτερη δυνατή.

Όλοι πλέον περιμένουν την κίνηση από πλευράς Τσέλσι για τον πρώην άσο της Μάντσεστερ Σίτι αν και κανείς δεν μπορεί ν’ αποκλείσει το ενδεχόμενο επιστροφής των «κανονιέρηδων», με μια νέα βελτιωμένη πρόταση στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Το νέο συμβόλαιο στον Ντέκλαν Ράις

Το θέμα Άλβαρες είναι πολύ σημαντικό για τους «κανονιέρηδες» αλλά δεν είναι το μοναδικό που βρίσκεται στον «αφρό» της επικαιρότητας για την ομάδα του Λονδίνου.

Η διοίκηση της Άρσεναλ είναι έτοιμη να μπει στην τελική ευθεία των συζητήσεων με τον Ντέκλαν Ράις, με προφανή βεβαίως στόχο την ανανέωση της συνεργασίας με τον διεθνή μέσο.

Ο Ράις είναι ο ηγέτης της Άρσεναλ, θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος μέσος στον κόσμο και το συμβόλαιο που έχει με την ομάδα του Λονδίνου λήγει το 2028, αλλά γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι ιθύνοντες των «κανονιέρηδων» θέλουν να κλείσουν το συγκεκριμένο θέμα όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Ο τεχνικός της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα έχει ζητήσει από την διοίκηση του συλλόγου την άμεση επίτευξη συμφωνίας με τον Ράις, καθώς ο Ισπανός προπονητής των Λονδρέζων, έχει στηρίξει το πλάνο του, πάνω στον 27χρονο κεντρικό χαφ της ομάδας του.

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι και ο Ράις επιθυμεί να επεκτείνει την συνεργασία του με την Άρσεναλ, βλέποντας πως έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο Emirates ενώ θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε και τα οικονομικά δεδομένα μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Με βάση λοιπόν τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου, ο τεχνικός της Άρσεναλ Αντρέα Μπέρτα σκοπεύει να μεταφέρει μια μυθική πρόταση στον παίκτη για την πενταετή επέκταση της συνεργασίας τους, μια πρόταση που ο Ράις δεν πρόκειται ν’ αρνηθεί.

Αυτή την στιγμή ο διεθνής Άγγλος μέσος κερδίζει σχεδόν ένα εκατ. λίρες τον μήνα από την ομάδα του Λονδίνου και όλα δείχνουν πως η αύξηση που θα προτείνει η διοίκηση της Άρσεναλ στον παίκτη, θα είναι τεράστια. Εν αναμονή λοιπόν των… υπογραφών.