Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες
Ο Σουηδός επιθετικός πέτυχε γκολ και είχε ασίστ στη νίκη επί της Τσέλσι, με τον προπονητή και τον διεθνή μέσο της Άρσεναλ να «στάζουν μέλι» για τον διεθνή σέντερ φορ
- Αυστραλία, ένας μήνας μετά: Πώς εξελίσσεται η απαγόρευση των social media στους ανηλίκους
- Αποκάλυψη: Ο μεγάλος καβγάς τον Οκτώβριο και η απόφαση της Λόρας για φυγή – Το οικογενειακό «μυστικό» της Γερμανίας
- ΠΑΣΟΚ: Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επιβεβαίωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσε μια εγκληματική οργάνωση»
- «Λύγισε» η Ελεονώρα Μελέτη: Ξέσπασε σε λυγμούς στο Ευρωκοινοβούλιο για την κακοποίηση που έχει δεχτεί
Έχει «ανοίξει μεγάλη κουβέντα» στην Άρσεναλ γύρω από τον Βίκτορ Γιόκερες, αναφορικά με το αν ο Σουηδός επιθετικός δικαιώνει την μεταγραφή του από την Σπόρτινγκ Λισαβώνας στους «κανονιέρηδες».
Η κριτική μάλιστα που έχει ασκηθεί στον διεθνή επιθετικό είναι σκληρή, αλλά ο Γιόκερες έκανε κόντρα στους «μπλε» την καλύτερη εμφάνισή του με την φανέλα της Άρσεναλ, καθώς πέτυχε γκολ και είχε ασίστ στο 3-2 επί της Τσέλσι για τον πρώτο ημιτελικό του Λιγκ Καπ Αγγλίας.
Ο τεχνικός πάντως της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα, ο οποίος είχε ζητήσει επιμόνως την απόκτηση του παίκτη από την πρωταθλήτρια Πορτογαλίας, υποστήριξε πως θέλει να δει ακόμα καλύτερη εικόνα από τον διεθνή άσο.
«Ο Βίκτορ έκανε σπουδαίο παιχνίδι και μας βοήθησε σημαντικά αλλά εγώ περιμένω περισσότερα απ’ αυτόν. Και το λέω αυτό γιατί ξέρω πολύ καλά τις δυνατότητες που έχει, ξέρω πολύ καλά ότι είναι παίκτης που τα δίνει όλα για την ομάδα.
Γι’ αυτό λοιπόν επιμένω πως μπορεί να δώσει ακόμα περισσότερα πράγματα στην Άρσεναλ και περιμένω να τα δω».
Arteta warns Gyokeres ‘we demand so much more’ despite crucial goal https://t.co/lRTaxeLNDY
— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 15, 2026
Θα πρέπει επίσης εδώ να σημειωθεί πως και ο Ντέκλαν Ράις, ο ηγέτης της πρωτοπόρου της Πρέμιερ Λιγκ, είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον συμπαίκτη του, αποθεώνοντας τον Γιόκερες μετά το τέλος του αγώνα με την Τσέλσι.
«Βλέπω κάθε μέρα τον Βίκτορ στις προπονήσεις κι έχω σχηματίσει ξεκάθαρη εικόνα για την αξία του. Είναι σπουδαίος επιθετικός, ένας παίκτης που κάνει πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο.
Βλέπω καθημερινά την εξαιρετική ικανότητα που έχει στο σκοράρισμα και μπορεί να πετύχει γκολ με πολλούς τρόπους.
Κανείς όμως δεν πρέπει να ξεχνά πως όλοι οι αμυντικοί της Πρέμιερ Λιγκ προσπαθούν να σταματήσουν τον Γιόκερες και γι’ αυτό πολλές φορές οι προπονητές των άλλων ομάδων στέλνουν πάνω του δύο παίκτες για να τον μαρκάρουν.
Όταν γίνεται αυτό δεν είναι εύκολο για έναν σέντερ φορ να σκοράρει, αλλά πιστέψτε με, ξέρω πολύ καλά πόσο σπουδαίος παίκτης είναι ο Βίκτορ και πρέπει να πω ότι η Άρσεναλ δεν θα ήταν στην θέση που είναι αν δεν υπήρχε στην ομάδα ο Γιόκερες».
- Ουκρανία: Βυθίστηκε το Χάρκοβο στο σκοτάδι μετά από ρωσικό πλήγμα
- Η ομιλία του τεχνικού της Αλμπαθέτε πριν τη μεγάλη πρόκριση με Ρεάλ και η αποθέωση της «Equipe» στον Μπετανκόρ
- ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες τα βάζει με τους παγκόσμιους ηγέτες – «Σκοτώνετε τη διεθνή συνεργασία»
- Φάμελλος: Απίστευτα αδιέξοδα στα συγκοινωνιακά προβλήματα, χωρίς στρατηγική και έλεγχο από την κυβέρνηση
- Ο Πολ Μέσκαλ νιώθει Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τοποθεσία Χόλιγουντ – Θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles στις ταινίες του Σαμ Μέντες
- Λόρα: Τελευταία αναφορά ότι εθεάθη σε καφετέρια στη Βάρη – Εξετάζουν τα βίντεο του καταστήματος
- Συγκινήθηκε στην Πράσινη Γραμμή η Φον ντερ Λάιεν – «Ελπίζω το 2026 να φέρει νέα ώθηση στην επανένωση της Κύπρου»
- Belharra: Οι πρώτες αντιδράσεις στην Τουρκία για τη φρεγάτα «Κίμων»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις