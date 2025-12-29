Αρτέτα: «Θέλουμε φρούριο το Emirates, κάθε αντίπαλος να υποφέρει»

Η Άρσεναλ πραγματοποιεί μια πολύ καλή πορεία φέτος καθώς στην Premier League μετά από 18 αγωνιστικές είναι πρώτη με 13 νίκες και 42 συνολικά βαθμούς (2η η Μάντσεστερ Σίτι με 40), ενώ την πρώτη ήταν και στη League Phase του Champions League με 6Χ6 και 18 συνολικά βαθμούς.

Σημαντικό μέρος της πορείας αυτής οφείλεται στην αποτελεσματικότητα των «κανονιέρηδων» στο «Emirates» καθώς είναι δύσκολο για κάθε αντίπαλο να αποφύγει την ήττα από τους «κονονιέρηδες». Αυτό ακριβώς τόνισε και ο Μιγκέλ Αρτέτα σε δηλώσεις του, οτι θέλει την έδρα των Λονδρέζων πραγματικό «φρούριο» και κάθε αντίπαλος που έρχεται να παίξει εκεί μέσα να δεινοπαθεί.

«Θέλουμε να είναι φρούριο το Emirates, κάθε αντίπαλος που έρχεται εδώ να υποφέρει. Και να είμαστε τόσο κυρίαρχοι όσο ήμασταν απέναντι στην Μπράιτον, ξανά, για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Απέναντι στην Άστον Βίλα έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Γνωρίζουμε το επίπεδό τους, τι κάνουν. Αλλά είναι και ένα όμορφο παιχνίδι για να προετοιμαστούμε και να το παίξουμε», είπε ο Αρτέτα ενόψει του εντός έδρας αγώνα με την Άστον Βίλα την Τρίτη (30/12, 22:15) στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Premier League.