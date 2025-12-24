Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας 1-1 (8-7 πεν.): Πρόκριση «θρίλερ» για τους «κανονιέρηδες» στα πέναλτι!

Η Άρσεναλ είναι η ομάδα που συμπλήρωσε την 4άδα στα ημιτελικά του League Cup Αγγλίας, καθώς μετά από ένα τρομερό σε εναλλαγές συναισθημάτων προημιτελικό που έγινε στο «Emirates» απέκλεισε στα πέναλτι με 8-7 (1-1 ο κ.α.) την Κρίσταλ Πάλας. Η Τσέλσι αντίπαλος της ομάδας του Αρτέτα.

Στην κανονική διάρκεια του αγώνα οι «κανονιέρηδες» ευτύχησαν να προηγηθούν στο 80ο λεπτό χάρη σε αυτογκόλ του Λακρουά, όμως ο Μάρκ Γκουέι ισοφάρισε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων για της Κρίσταλ Πάλας και έδωσε χαρακτήρα… θρίλερ όσον αφορά στο ποιος θα προκριθεί.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι όπου μετά από 15 διαδοχικές εύστοχες εκτελέσεις, ο Κέπα απέκρουσε το σουτ του μοιραίου Λακρουά στην 16η εκτέλεση κι έτσι η πρωτοπόρος της Premier League πήρε πανηγυρική πρόκριση για την τετράδα όπου θα αντιμετωπίσει σε διπλή αναμέτρηση την Τσέλσι σε ένα κλασικό λονδρέζικο ντέρμπι.

Το άλλο ζευγάρι συνθέτουν Νιούκαστλ και Μάντσεστερ Σίτι.

Η διαδικασία των πέναλτι στο Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας

Εύστοχος ο Όντεγκααρντ, 1-0 η Άρσεναλ

Εύστοχος ο Ματετά, 1-1 η Κρίσταλ Πάλας

Εύστοχος ο Ράις, 2-1 η Άρσεναλ

Εύστοχος ο Ντέβενι, 2-2 η Κρίσταλ Πάλας

Εύστοχος ο Σάκα, 3-2 η Άρσεναλ

Εύστοχος ο Χιούζ, 3-3 η Κρίσταλ Πάλας

Εύστοχος ο Τροσάρντ, 4-3 η Άρσεναλ

Εύστοχος ο Σόσα, 4-4 η Κρίσταλ Πάλας

Εύστοχος ο Μερίνο, 5-4 η Άρσεναλ

Εύστοχος ο Λέρμα, 5-5 η Κρίσταλ Πάλας

Εύστοχος ο Καλαφιόρι, 6-5 η Άρσεναλ

Εύστοχος ο Γουόρτον, 6-6 η Κρίσταλ Πάλας

Εύστοχος ο Τίμπερ, 7-6 η Άρσεναλ

Εύστοχος ο Ούτσε, 7-7 η Κρίσταλ Πάλας

Εύστοχος ο Σαλιμπά, 8-7 η Άρσεναλ

Αποκρούει ο Κέπα την εκτέλεση ου Λακρουά, στους «4» η Άρσεναλ με σκορ 8-7

Άρσεναλ: Κέπα, Τίμπερ, Σαλιμπά, Καλαφιόρι, Λιούις-Σκέλι, Έζε, Νόοργκαρντ, Μερίνο, Μαντουέκε (67′ Όντεγκαρντ), Ζεσούς (86′ Ράις), Μαρτινέλι (59′ Τροσάρντ)

Κρίσταλ Πάλας: Μπενίτεθ, Γκεχί, Λακρουά, Κανβότ (46′ Κλάιν), Μίτσελ (90+11′ Σόσα), Γουόρτον, Λέρμα, Ρίτσαρντς (75′ Χιουζ), Πίνο (86′ Ούτσε), Ενκέτια (46′ Ντέβενι), Ματετά.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών στο League Cup:

Κάρντιφ-Τσέλσι 1-3

Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ 2-0

Νιούκαστλ-Φούλαμ 2-1

Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας 1-1 (8-7 στα πέναλτι)

Τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι 13/1, 22:00

Τσέλσι – Άρσεναλ 14/1, 22:00

Επαναληπτικοί

Άρσεναλ – Τσέλσι 3/2, 22:00

Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 4/2 22:00