Ο Ντέκλαν Ράις οδηγεί την Άρσεναλ στον τίτλο – «Είναι ο κορυφαίος μέσος στον κόσμο» είπε ο Μόγιες

Η Άρσεναλ πέτυχε τεράστια εκτός έδρας νίκη επί της Έβερτον με 1-0 και οι «κανονιέρηδες» επέστρεψαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Πρέμιερ Λιγκ, έχοντας για κορυφαίο παίκτη τον Ντέκλαν Ράις.

Δεν υπήρξε σημείο του αγωνιστικού χώρου στο «Χιλ Ντίκινσον» που να μην… πάτησε ή καλύτερα που να μην «όργωσε» ο διεθνής μέσος των πρωτευουσιάνων, ο οποίος ήταν γι’ ακόμα μια φορά απολαυστικός.

Και τι δεν έκανε ο Ράις στο παιχνίδι με τα «ζαχαρωτά», ξεδιπλώνοντας στο χορτάρι όλες τις αρετές που χαρακτηρίζουν το παιχνίδι του, τόσο σε ανασταλτικό όσο και σε δημιουργικό επίπεδο.

Δεν είναι μάλιστα τυχαίο ότι ο προπονητής της Έβερτον Ντέιβιντ Μόγιες αποθέωσε τον 26χρονο χαφ της Άρσεναλ μετά το τέλος του αγώνα και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως ο Σκωτσέζος τεχνικός έχει δουλέψει με τον διεθνή μέσο στην Γουέστ Χαμ.

David Moyes pays ultimate Declan Rice tribute but refuses to take credit for star’s rise ✍ @andydunnmirror https://t.co/mME0VKoqhT pic.twitter.com/eq4cQLU9Jn — Mirror Football (@MirrorFootball) December 21, 2025

Χρήζει ιδιαίτερης μνείας ο χαρακτηρισμός του πολύπειρου προπονητή των «ζαχαρωτών» όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την απόδοση ενός δικού του παίκτη, του Τιμ Ιροεγκμπούναμ, απαντώντας.

«Δεν μπορώ να έχω παράπονο, πήγε καλά. Είχε ν’ αντιμετωπίσει τον κορυφαίο μέσο στον κόσμο».

Η συγκεκριμένη αναφορά του Μόγιες για τον Ράις φανερώνει πολλά για την εξέλιξη που έχει ο διεθνής άσος της Άρσεναλ, με τον Σκωτσέζο τεχνικό να επισημαίνει.

«Ο Ντέκλαν είναι εκπληκτικός παίκτης, έχει απίστευτο ταλέντο και φαίνονταν από την περίοδο που δουλεύαμε μαζί στην Γουέστ Χαμ πως θα κάνει τεράστια καριέρα.

Ο Μίκελ τον έχει βοηθήσει πολύ και βλέπω έναν παίκτη που έχει εξελίξει σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι του.

Είναι σπουδαίος παίκτης αλλά θέλω να σταθώ και σε κάτι ακόμα, το οποίο θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας εκπληκτικός χαρακτήρας».

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι και ο Ντέκλαν Ράις έκανε κάτι που σίγουρα επιβεβαιώνει τα όσα κολακευτικά είπε γι’ αυτόν ο προπονητής της Έβερτον.

Ο Μόγιες πήγε στα αποδυτήρια της Άρσεναλ μετά το τέλος του αγώνα και ο Ράις έβγαλε μια selfie με τον προπονητή των γηπεδούχων, την οποία ανέβασε στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας χαρακτηριστικά. «Για πάντα ευγνώμων σε αυτόν τον άνθρωπο».

Το σχόλιο του διεθνούς μέσου για τον πρώην προπονητή του, φανερώνει πως ο διεθνής μέσος δεν ξεχνάει πόσο τον βοήθησε ο Μόγιες, όταν συνεργάστηκαν στα «σφυριά».

Δεν ήταν μόνο ο Μόγιες που «έσταξε μέλι» για τον σούπερ σταρ των «κανονιέρηδων», καθώς και ο τεχνικός της Άρσεναλ απέδωσε τα εύσημα στον διεθνή άσο της ομάδας του.

«Ο Ντέκλαν ήταν ξανά φανταστικός, είναι ο ηγέτης μας και το δείχνει σε κάθε παιχνίδι. Κυριάρχησε σ’ όλους τους χώρους και μας έδωσε την ευκαιρία να κερδίσουμε πολλές μπάλες στην μεσαία γραμμή.

Ήταν μια ηγετική εμφάνιση και ο Ράις απέδειξε και πάλι, πόσο σημαντικός είναι για την Άρσεναλ», υποστήριξε χαρακτηριστικά, μετά την σπουδαία εκτός έδρας νίκη, ο Μίκελ Αρτέτα, αποθεώνοντας και αυτός με την σειρά του, τον Ντέκλαν Ράις.