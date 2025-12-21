sports betsson
21.12.2025 | 11:27
Νέος «ΕΝΦΙΑ» για ιδιοκτήτες ακινήτων - Ποιοι επιβαρύνονται, πότε και πόσο θα κληθούν να πληρώσουν
Ο Ντέκλαν Ράις οδηγεί την Άρσεναλ στον τίτλο – «Είναι ο κορυφαίος μέσος στον κόσμο» είπε ο Μόγιες
On Field 21 Δεκεμβρίου 2025 | 18:20

Ο Ντέκλαν Ράις οδηγεί την Άρσεναλ στον τίτλο – «Είναι ο κορυφαίος μέσος στον κόσμο» είπε ο Μόγιες

Ο 26χρονος άσος ήταν (ξανά) φανταστικός και ο τεχνικός της Έβερτον είχε μόνο καλά λόγια για τον ηγέτη των «κανονιέρηδων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Vita.gr
Η Άρσεναλ πέτυχε τεράστια εκτός έδρας νίκη επί της Έβερτον με 1-0 και οι «κανονιέρηδες» επέστρεψαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Πρέμιερ Λιγκ, έχοντας για κορυφαίο παίκτη τον Ντέκλαν Ράις.

Δεν υπήρξε σημείο του αγωνιστικού χώρου στο «Χιλ Ντίκινσον» που να μην… πάτησε ή καλύτερα που να μην «όργωσε» ο διεθνής μέσος των πρωτευουσιάνων, ο οποίος ήταν γι’ ακόμα μια φορά απολαυστικός.

Και τι δεν έκανε ο Ράις στο παιχνίδι με τα «ζαχαρωτά», ξεδιπλώνοντας στο χορτάρι όλες τις αρετές που χαρακτηρίζουν το παιχνίδι του, τόσο σε ανασταλτικό όσο και σε δημιουργικό επίπεδο.

Δεν είναι μάλιστα τυχαίο ότι ο προπονητής της Έβερτον Ντέιβιντ Μόγιες αποθέωσε τον 26χρονο χαφ της Άρσεναλ μετά το τέλος του αγώνα και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως ο Σκωτσέζος τεχνικός έχει δουλέψει με τον διεθνή μέσο στην Γουέστ Χαμ.

Χρήζει ιδιαίτερης μνείας ο χαρακτηρισμός του πολύπειρου προπονητή των «ζαχαρωτών» όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την απόδοση ενός δικού του παίκτη, του Τιμ Ιροεγκμπούναμ, απαντώντας.

«Δεν μπορώ να έχω παράπονο, πήγε καλά. Είχε ν’ αντιμετωπίσει τον κορυφαίο μέσο στον κόσμο».

Η συγκεκριμένη αναφορά του Μόγιες για τον Ράις φανερώνει πολλά για την εξέλιξη που έχει ο διεθνής άσος της Άρσεναλ, με τον Σκωτσέζο τεχνικό να επισημαίνει.

«Ο Ντέκλαν είναι εκπληκτικός παίκτης, έχει απίστευτο ταλέντο και φαίνονταν από την περίοδο που δουλεύαμε μαζί στην Γουέστ Χαμ πως θα κάνει τεράστια καριέρα.

Ο Μίκελ τον έχει βοηθήσει πολύ και βλέπω έναν παίκτη που έχει εξελίξει σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι του.

Είναι σπουδαίος παίκτης αλλά θέλω να σταθώ και σε κάτι ακόμα, το οποίο θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας εκπληκτικός χαρακτήρας».

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι και ο Ντέκλαν Ράις έκανε κάτι που σίγουρα επιβεβαιώνει τα όσα κολακευτικά είπε γι’ αυτόν ο προπονητής της Έβερτον.

Ο Μόγιες πήγε στα αποδυτήρια της Άρσεναλ μετά το τέλος του αγώνα και ο Ράις έβγαλε μια selfie με τον προπονητή των γηπεδούχων, την οποία ανέβασε στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας χαρακτηριστικά. «Για πάντα ευγνώμων σε αυτόν τον άνθρωπο».

Το σχόλιο του διεθνούς μέσου για τον πρώην προπονητή του, φανερώνει πως ο διεθνής μέσος δεν ξεχνάει πόσο τον βοήθησε ο Μόγιες, όταν συνεργάστηκαν στα «σφυριά».

Δεν ήταν μόνο ο Μόγιες που «έσταξε μέλι» για τον σούπερ σταρ των «κανονιέρηδων», καθώς και ο τεχνικός της Άρσεναλ απέδωσε τα εύσημα στον διεθνή άσο της ομάδας του.

«Ο Ντέκλαν ήταν ξανά φανταστικός, είναι ο ηγέτης μας και το δείχνει σε κάθε παιχνίδι. Κυριάρχησε σ’ όλους τους χώρους και μας έδωσε την ευκαιρία να κερδίσουμε πολλές μπάλες στην μεσαία γραμμή.

Ήταν μια ηγετική εμφάνιση και ο Ράις απέδειξε και πάλι, πόσο σημαντικός είναι για την Άρσεναλ», υποστήριξε χαρακτηριστικά, μετά την σπουδαία εκτός έδρας νίκη, ο Μίκελ Αρτέτα, αποθεώνοντας και αυτός με την σειρά του, τον Ντέκλαν Ράις.

Ποντοπόρος
Ερυθρά Θάλασσα: Ξαναμπαίνει στην εξίσωση του θαλάσσιου εμπορίου – Το σήμα της Maersk

Ερυθρά Θάλασσα: Ξαναμπαίνει στην εξίσωση του θαλάσσιου εμπορίου – Το σήμα της Maersk

Online αγορές: 8 στους 10 Έλληνες αγοράζουν από ασιατικές πλατφόρμες

Online αγορές: 8 στους 10 Έλληνες αγοράζουν από ασιατικές πλατφόρμες

Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας – Ο Μίκελ Αρτέτα μίλησε για το συμβόλαιο του με την Άρσεναλ
On Field 20.12.25

Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας – Ο Μίκελ Αρτέτα μίλησε για το συμβόλαιο του με την Άρσεναλ

Ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του Λονδίνου φρόντισε να κάνει γνωστές τις προθέσεις του, αναφορικά με το μέλλον του στο Emirates και τώρα το μπαλάκι είναι στην διοίκηση των «κανονιέρηδων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νίκες και ήττες της διαιτησίας επί Λανουά
On Field 19.12.25

Νίκες και ήττες της διαιτησίας επί Λανουά

Ο Στεφάν Λανουά διανύει τον δεύτερο χρόνο της θητείας του ως αρχιδιαιτητής και υπήρξαν εξελίξεις, με φόντο τις FIFA, UEFA τόσο θετικές όσο και αρνητικές

Βάιος Μπαλάφας
Από αυτές τις χώρες έφερε ο Λανουά διαιτητές όταν οι Γερμανοί άναβαν… κόκκινο!
On Field 18.12.25

Από αυτές τις χώρες έφερε ο Λανουά διαιτητές όταν οι Γερμανοί άναβαν… κόκκινο!

Ο Λανουά χαμήλωνε τον πήχη όταν δεν έβρισκε ρέφερι από την Bundesliga για τα δύσκολα παιχνίδια της Super League και του Κυπέλλου. Το παράδειγμα των πλέι οφ που δείχνει το πρόβλημά του

Βάιος Μπαλάφας
Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ
On Field 17.12.25

Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ μίλησε για τους τέσσερις προπονητές που θεωρεί κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σε όλα ήταν «μέσα» ο Γιαζίτσι
On Field 17.12.25

Σε όλα ήταν «μέσα» ο Γιαζίτσι

Ο εξτρέμ των «ερυθρόλευκων» έκανε τον Μεντιλίμπαρ να χαμογελά κι έθεσε υποψηφιότητα για την βασική εντεκάδα στο παιχνίδι με την Κηφισιά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τώρα θα φανεί το «μέταλλο» της Άρσεναλ
On Field 15.12.25

Τώρα θα φανεί το «μέταλλο» της Άρσεναλ

Ο αγγλικός Τύπος επισημαίνει πως οι «κανονιέρηδες» μπαίνουν στο πιο κομβικό σημείο της χρονιάς, στην «μάχη» που δίνουν για κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα ρεκόρ είναι για να… σπάνε
On Field 15.12.25

Τα ρεκόρ είναι για να… σπάνε

Οι πληροφορίες περί πρότασης 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα, φανερώνουν πως το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έκανε άλματα την τελευταία 15ετία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η άμυνα θα είναι πάντα το «κλειδί»
On Field 15.12.25

Η άμυνα θα είναι πάντα το «κλειδί»

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Τρίτη την Βαλένθια στο ΣΕΦ και το πρώτο ζητούμενο για την ομάδα του Μπαρτζώκα είναι η καλή άμυνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι μεταγραφές θα είναι μία απτή απόδειξη αλλαγής
Παναθηναϊκός 15.12.25

Οι μεταγραφές θα είναι μία απτή απόδειξη αλλαγής

Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ανάγκη από σοβαρή και στοχευμένη ενίσχυση τον Ιανούαριο, όχι μόνο για το αγωνιστικό σκέλος. Ενώ οι συνεντεύξεις πρώην παικτών του Τριφυλλιού ανέδειξαν ένα αθέατο πρόβλημα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 21.12.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
«Με έλεγαν φάλαινα» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τον σεξισμό και τον κανιβαλισμό των ταμπλόιντ μετά τον Τιτανικό
Επίθεση 21.12.25

«Με έλεγαν φάλαινα» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τον σεξισμό και τον κανιβαλισμό των ταμπλόιντ μετά τον Τιτανικό

Η πρωταγωνίστρια του Τιτανικού Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε τους μηχανισμούς επιβίωσης σε μια αμείλικτη βιομηχανία ψεύτικης ομορφιάς και συστημικού σεξισμού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πάνος Ρούτσι: Δεν μπορείς να φέρεσαι σε έναν γονιό που έχασε το παιδί του όπως οι Γεωργιάδης και Φλωρίδης
Τέμπη 21.12.25

«Δεν μπορείς να φέρεσαι σε έναν γονιό που έχασε το παιδί του όπως οι Γεωργιάδης και Φλωρίδης», λέει ο Πάνος Ρούτσι

Ο Πάνος Ρούτσι αναφέρθηκε στις εξελίξεις για την εκταφή του παιδιού του, Ντένις και το πού καθυστερεί η υπόθεση. «Σε κάθε βήμα έχουμε εμπόδια», επισήμανε.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 21.12.25

LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ελπίδα Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-12: Άνετο «6 στα 6» για τις «ερυθρόλευκες»
Αθλητισμός & Σπορ 21.12.25

Ελπίδα Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-12: Άνετο «6 στα 6» για τις «ερυθρόλευκες»

Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να συνεχίζουν την... παρέλαση στη Γ' Εθνική, αυτή τη φορά διαλύοντας την Ελπίδα Τρίπολης με 12-0, στην έκτη τους σερί νίκη στο πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Γαλλίδες εντοπίστηκαν με 25 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο – Κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη
Τουρκία 21.12.25

Γαλλίδες εντοπίστηκαν με 25 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης - Κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη

Οι δύο Γαλλίδες ήρθαν αρκετές φορές σε αντιπαράθεση η μία με την άλλη μέσα στη δικαστική αίθουσα, με τη Μαριάμ Ν. να υποστηρίζει ότι μονάχα η Ιμπτισέμ Μπ. επικοινωνούσε με τον άνδρα που τους έδωσε τις βαλίτσες

Σύνταξη
Δούκας για rave πάρτι στα σκαλιά εκκλησίας: Με αντιδράσεις όπως του ακροδεξιού Θ. Πλεύρη πάνε να χαλάσουν τις γιορτές
Στο Γαλάτσι 21.12.25

Δούκας για rave πάρτι στα σκαλιά εκκλησίας: Με αντιδράσεις όπως του ακροδεξιού Θ. Πλεύρη πάνε να χαλάσουν τις γιορτές

«Γίνεται για τέταρτη φορά και έχει γίνει τρεις φορές υπό την αιγίδα του δήμου», γνωστοποίησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας για το πάρτι στο προαύλιο της εκκλησίας στο Γαλάτσι. Τι ανέφερε για όσους αντέδρασαν

Σύνταξη
Αγρότες: Πώς θα κλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών – Απειλές ενάντια στο άνοιγμα των διοδίων για τους ταξιδιώτες
Ανυποχώρητοι 21.12.25

Αγρότες: Πώς θα κλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών - Απειλές ενάντια στο άνοιγμα των διοδίων για τους ταξιδιώτες

Οι αγρότες συνεχίζουν ακλόνητοι τον αγώνα τους - Τι αποφάσισε η συνέλευση του μπλόκου στη Νίκαια, γιατί δεν άνοιξαν τα διόδια στο Ωραιόκαστρο - Ζητούν τα στοιχεία συμμετεχόντων σε κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Τζιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3: Παρέμειναν στο «κυνήγι» της κορυφής οι Μαδριλένοι
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Τζιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3: Παρέμειναν στο «κυνήγι» της κορυφής οι Μαδριλένοι

Εύκολα η Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Μοντιλίβι» κόντρα στην Τζιρόνα, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής στη La Liga, καθώς επικράτησε με 3-0 και ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας της La Liga.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δήμος Αθηναίων: Επιστροφή πινακίδων από τη Δημοτική Αστυνομία για την περίοδο των εορτών
Ελλάδα 21.12.25

Δήμος Αθηναίων: Επιστροφή πινακίδων από τη Δημοτική Αστυνομία για την περίοδο των εορτών

Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται από αύριο Δευτέρα μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου και με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών

Σύνταξη
Περιστέρι: Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι σε κλαμπ που κατανάλωναν αλκοόλ – Συνελήφθη 23χρονος υπεύθυνος του καταστήματος
Ελλάδα 21.12.25

Περιστέρι: Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι σε κλαμπ που κατανάλωναν αλκοόλ – Συνελήφθη 23χρονος υπεύθυνος του καταστήματος

Στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της ΕΛ.ΑΣ. με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» εντοπίστηκαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Περιστέρι 7 ανήλικα άτομα

Σύνταξη
Εκταφές θυμάτων Τεμπών: Ποιες οικογένειες έχουν υποβάλει αιτήματα – Όλα όσα ζητάνε από την εισαγγελία
Γιατί καθυστερούν 21.12.25

Εκταφές θυμάτων Τεμπών: Ποιες οικογένειες έχουν υποβάλει αιτήματα – Όλα όσα ζητάνε από την εισαγγελία

Τι γίνεται με τις εκταφές των θυμάτων των Τεμπών; Ποιες οικογένειες έχουν υποβάλει αιτήματα και γιατί καθυστερεί η διαδικασία; Όλα όσα ζητάνε από την εισαγγελία οι συγγενείς των θυμάτων. Τι λέει στο in ο δικηγόρος της οικογένειας Ασλανίδη.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 21.12.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’ 1-2: «Πάτησαν» τετράδα οι «ερυθρόλευκοι» με νίκη-ανατροπή (vid)
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’ 1-2: «Πάτησαν» τετράδα οι «ερυθρόλευκοι» με νίκη-ανατροπή (vid)

Ανεβασμένος o Ολυμπιακός Β' του Άλβαρο Ρούμπιο, με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν το «διπλό» -και μάλιστα με ανατροπή- στην έδρα του Παναργειακού, για τη δεύτερη σερί νίκη τους. Η... νέα γενιά πρωταγωνίστησε και πάλι, με τους Ζουγλή και Πνευμονίδη να πετυχαίνουν τα γκολ των Πειραιωτών.

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 21.12.25

LIVE: Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα για τη 17η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Έλεγχος της ΑΑΔΕ στα οικονομικά του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών – «Νέο δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης» λέει η Καρυστιανού
Ελλάδα 21.12.25

Έλεγχος της ΑΑΔΕ στα οικονομικά του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών – «Νέο δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης» λέει η Καρυστιανού

«Όλα είναι καθαρά και διάφανα... Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό» ξεκαθαρίζει η πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί ερωτήματα
Πολλές οι συμπτώσεις 21.12.25

Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί ερωτήματα

Την ώρα της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και με την κυβέρνηση να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών, βγαίνει διαρροή ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ο συνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων. Καθόλου τυχαία η στιγμή, λένε με νόημα οι αγροτοσυνδικαλιστές, που, βεβαίως, πρώτοι απαιτούν «όλα στα φως»

Σύνταξη
Τι σχέση έχει ο πληθωρισμός με τα εσώρουχα της Μελάνια; Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την απάντηση
Άβολο 21.12.25

Τι σχέση έχει ο πληθωρισμός με τα εσώρουχα της Μελάνια; Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την απάντηση

Σε μια ομιλία που ξεκίνησε με τους παραδοσιακούς τόνους της οικονομικής πολιτικής, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε για άλλη μια φορά να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης με μια απρόσμενη τροπή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπαρτζώκας: «Νομίζω πως ο Φαλ θα γυρίσει μέσα στη χρονιά»
Μπάσκετ 21.12.25

Ο Μπαρτζώκας αποκάλυψε πως η επιστροφή του Φαλ θα γίνει πιο σύντομα από ότι αναμενόταν

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε πως η αποθεραπεία του Μουστάφα Φαλ πηγαίνει πολύ καλά και εξέφρασε την πίστη ότι ο Γάλλος σέντερ θα καταφέρει να αγωνιστεί μέσα στη φετινή σεζόν.

Σύνταξη
Η πρώτη κίνηση του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα: Σίντνι Καμπράλ στο προσκήνιο
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Η πρώτη κίνηση του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα: Σίντνι Καμπράλ στο προσκήνιο

Ο Πορτογάλος τεχνικός, Ζοσέ Μουρίνιο θέλει άμεση ενίσχυση στα άκρα της άμυνας και οι Αετοί κινούνται αποφασιστικά για τον διεθνή με το Πράσινο Ακρωτήρι από την Εστρέλα Αμαδόρα

Γεώργιος Μαζιάς
Αυστραλία: Αποδοκιμασίες κατά του πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι
Δρακόντεια μέτρα 21.12.25

Αποδοκιμασίες κατά του Αυστραλού πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στα κυβερνητικά κτίρια, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στις 06:47 ώρα Αυστραλίας, τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

