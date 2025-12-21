Σπουδαίο «διπλό» για την Άρσεναλ στην έδρα της Έβερτον (0-1)

Επιστροφή στην κορυφή (ύστερα από λίγες ώρες στη δεύτερη θέση) για την Άρσεναλ, η οποία επιβλήθηκε της Έβερτον εκτός έδρας με 1-0, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Premier League. Οι «κανονιέρηδες» έφτασαν τους 39 πόντους και είναι στο +2 από τη Σίτι, ενώ τα «ζαχαρωτά» έμειναν στους 24.

Στο πρώτο μέρος οι Λονδρέζοι μπήκαν πολύ δυνατά, έχοντας καλές στιγμές, καταφέρνοντας να προηγηθούν στο 27′ με εύστοχο πέναλτι του Βίκτορ Γιόκερες ο οποίος έκανε το 1-0. Στη συνέχεια το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα πίεσε για κάποιο δεύτερο γκολ, χωρίς όμως αποτέλεσμα, παίρνοντας πάντως τη μεγάλη νίκη.

ΕΒΕΡΤΟΝ: Πίκφορντ, Ο’Μπράιεν, Ταρκόβσκι, Κιν, Μικολένκο, Γκάρνερ, Αϊρογκμπέναμ, ΜακΝίλ (75’ Ντίμπλινγκ), Αλκαράς (76’ Ρολ), Γκρίλις, Μπαρί (66’ Μπέτο).

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ραγιά, Τίμπερ, Ινκαπιέ, Σαλιμπά, Καλαφιόρι, Ράις, Θουμπιμένδι, Έντεγκααρντ (88’ Μερίνο), Σακά, Τροσάρ (79’ Μαρτινέλι), Γιόκερες (65’ Ζεσούς).

Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, Λιντς έκανε ό,τι ήθελε την Κρίσταλ Πάλας, την οποία και λύγισε με 4-1 στο «Έλαντ Ρόουντ». Ο Κάλβερτ-Λιούιν άνοιξε το σκορ στο 38′, ενώ ο ίδιος παίκτης έκανε το 2-0 στο 45’+4′. Τα «παγώνια» μπήκαν δυνατά στο δεύτερο μέρος φτάνοντας στο 3-0 με τον Αμπαντού στο 60′. Ο Ντέβενι στο 90’+2′ μείωσε σε 3-1, με τον Σταχ στο 90’+11′ να διαμορφώνει το τελικό 4-1.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής:

Νιούκαστλ – Τσέλσι 2-2

Γουλβς – Μπρέντφορντ 0-2

Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ 3-0

Μπράιτον – Σάντερλαντ 0-0

Μπόρνμουθ – Μπέρνλι 1-1

Τότεναμ – Λίβερπουλ 1-2

Λιντς – Κρίσταλ Πάλας 4-1

Έβερτον – Άρσεναλ 0-1

21/12 18:30 Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

22/12 22:00 Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:

26/12 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ

27/12 14:30 Νότιγχαμ – Μάντσεστερ Σίτι

27/12 17:00 Γουέστ Χαμ – Φούλαμ

27/12 17:00 Μπρέντφορντ – Μπόρνμουθ

27/12 17:00 Λίβερπουλ – Γουλβς

27/12 17:00 Άρσεναλ – Μπράιτον

27/12 17:00 Μπέρνλι – Έβερτον

27/12 19:30 Τσέλσι – Άστον Βίλα

28/12 16:00 Σάντερλαντ – Λιντς

28/12 18:30 Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ