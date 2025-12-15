Τώρα θα φανεί το «μέταλλο» της Άρσεναλ

Η Άρσεναλ τα βρήκε… σκούρα στο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στην ουραγό του βαθμολογικού πίνακα, Γουλβς αλλά τελικά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1, με γκολ που σημειώθηκε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Ο στόχο επετεύχθη για την ομάδα του Λονδίνου, καθώς η πρωτοπόρος του βαθμολογικού πίνακα της Πρέμιερ Λιγκ κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς, ωστόσο υπάρχουν «θέματα» που δεν περνούν απαρατήρητα.

Η απόδοση των Λονδρέζων το τελευταίο διάστημα, δεν θυμίζει την εικόνα που είχε η Άρσεναλ μέχρι τα μέσα Νοέμβρη, όταν όλοι θεωρούσαν πως οι πρωτευουσιάνοι ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Τον τελευταίο μήνα έχουν αλλάξει πάντως πράγματα, όχι μόνο σε ότι αφορά την απόδοση των «κανονιέρηδων» αλλά και σε ότι έχει να κάνει με την εικόνα της Μάντσεστερ Σίτι και της Άστον Βίλα.

Arsenal are showing worrying signs – Mikel Arteta must rally the troops for Man City title race, writes @johncrossmirrorhttps://t.co/DADmZimDWX pic.twitter.com/qfglYqogfJ — Mirror Football (@MirrorFootball) December 15, 2025

Η Σίτι έχει τον Χάαλαντ και τον Φόντεν σε μεγάλα κέφια κι έχει μειώσει την απόσταση από την κορυφή στους δύο βαθμούς, ενώ η Βίλα έχει πετύχει ένα εκπληκτικό σερί νικών κι απέχει μόλις τρεις πόντους από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Η απόδοση των «κανονιέρηδων» στο παιχνίδι με την Γουλβς, αλλά και η ήττα πριν από λίγες μέρες από την Άστον Βίλα, ήχησαν σαν… καμπανάκι στο Emirates και ο τεχνικός των πρωτευουσιάνων, Μίκελ Αρτέτα βλέπει την ομάδα του να διανύει περίοδο ντεφοραρίσματος.

Αυτό δεν είναι αφύσικο, καθώς είναι αδύνατον για μια ομάδα να πάει στο «κόκκινο» όλη την χρονιά αλλά ο αγγλικός Τύπος επισημαίνει πως ο Αρτέτα θα πρέπει να προβληματιστεί για τα «σημάδια» που εμφανίζει η ομάδα του.

Δεν είναι λίγοι μάλιστα εκείνοι που επισημαίνουν πως η Άρσεναλ μπαίνει σ’ ένα κομβικό σημείο της σεζόν, που θα φανεί από τι «μέταλλο» είναι φτιαγμένη.

Με λίγα λόγια, θα είναι σε θέση η ομάδα που έχει «χτίσει» φέτος ο Αρτέτα (ξοδεύοντας το καλοκαίρι πολλά εκατ. λίρες) ν’ αντέξει στην πίεση και να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου ή κι αυτή την φορά οι «κανονιέρηδες» θα λυγίσουν χάνοντας μια μεγάλη ευκαιρία;

Τα παιχνίδια που ακολουθούν είναι κάτι παραπάνω από σημαντικά για την ομάδα του Λονδίνου και αναμένεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό, την κατάληξη της προσπάθειας που κάνει η Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ.

Οι οπαδοί πάντως της Άρσεναλ αλλά και μεγάλη μερίδα του αγγλικού Τύπου, θεωρεί ότι οι μεταγραφές που έκανε το καλοκαίρι η ομάδα του Λονδίνου, έχουν διαμορφώσει ένα σκηνικό πολύ διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια κι ότι οι «κανονιέρηδες» είναι σε θέση ν’ αντέξουν στην πίεση πρωταθλητισμού.