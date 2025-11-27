Ο Ντέκλαν Ράις «κατάπιε» την Μπάγερν – Αποθέωση για το «ρομπότ» της Άρσεναλ

Η Άρσεναλ έκανε την… δουλειά της και στο μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην Μπάγερν Emirates, για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς η ομάδα του Λονδίνου επικράτησε των Βαυαρών με 3-1.

Οι «κανονιέρηδες» έδειξαν την ανωτερότητά τους κι επιβεβαιώσαν με την εμφάνιση που έκαναν, πως είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του φετινού Champions League. Δεν είναι μικρό πράγμα να κερδίζεις την φετινή Μπάγερν με τέτοια άνεση και η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα ήταν ξανά εντυπωσιακή.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των γηπεδούχων ήταν για ένα ακόμα παιχνίδι ο Ντέκλαν Ράις, καθώς ο διεθνής άσος των Λονδρέζων «όργωσε» το γήπεδο. Το «ρομπότ» της Άρσεναλ έκανε… μια χαψιά την Μπάγερν στην μεσαία γραμμή και γνώρισε την αποθέωση μετά το τέλος του αγώνα.

Arsenal fans in awe of imperious Declan Rice as Bayern Munich stats emerge https://t.co/xeevABXZt5 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 27, 2025

Μια ματιά και μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι αρκετή για να καταλάβει κάποιος την λατρεία των οπαδών της Άρσεναλ στο πρόσωπο του διεθνούς άσου.

Θυμίζουμε ότι οι «κανονιέρηδες» είχαν αποκτήσει τον Ράις από την Γουέστ Χαμ, δίνοντας 105 εκατ. λίρες για να ολοκληρώσουν την μεταγραφή κι ένας οπαδός των πρωτευουσιάνων, έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με τους Βαυαρούς.

«Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε κι άλλα 105 εκατ. λίρες στην Γουέστ Χαμ», ενώ ένας άλλος ανέφερε. «Σίγουρα δώσαμε λίγα λεφτά για να πάρουμε τον Ράις. Ο παίκτης αξίζει πολλά περισσότερα».

Ο Ράις ήταν συγκλονιστικός και στο παιχνίδι απέναντι στους πρωταθλητές Γερμανίας κυριαρχώντας στον χώρο της μεσαίας γραμμής και δικαιολογημένα γνώρισε την αποθέωση στο φινάλε του αγώνα. Όχι μόνο από τους οπαδούς των Λονδρέζων αλλά και από τους συμπαίκτες του, καθώς όλοι είχαν να πουν μια καλή κουβέντα για τον διεθνή μέσο.

Κι όσο για τον Αρτέτα; Ο προπονητής των «κανονιέρηδων» γνωρίζει πολύ καλά πως ο τρόπος παιχνιδιού της ομάδας του βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παρουσία του Ράις στην μεσαία γραμμή των πρωτευουσιάνων κι όσο ο διεθνής χαφ είναι σε τόσο καλή κατάσταση, όλα δουλεύουν… ρολόι για την Άρσεναλ.

Αυτό που έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία, είναι η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η διοίκηση των πρωτευουσιάνων, για την επέκταση της συνεργασίας με τον Ράις, το συμβόλαιο του οποίου λήγει σε 2,5 χρόνια.

Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως οι ιθύνοντες των «κανονιέρηδων» έχουν κάνει μια άκρως δελεαστική πρόταση στον 26χρονο διεθνή άσο, θέλοντας να επεκτείνουν την συνεργασία των δύο πλευρών μέχρι το 2031 και όλα δείχνουν ότι ο Ράις θα αποδεχθεί την πρόταση της αγγλικής ομάδας.