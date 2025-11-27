Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου 3-1: Τριάρα και κορυφή για τους Λονδρέζους (vid)

Η εκπληκτική Άρσεναλ δεν σταματά πουθενά! Η ομαδάρα του Μικέλ Αρτέτα «πάτησε» με 3-1 την – αήττητη μέχρι απόψε – Μπάγερν Μονάχου στο «Emirates» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και έμεινε μόνο πρώτη στη βαθμολογία με το απόλυτο.

Οι «κανονιέρηδες» πήραν το προβάδισμα στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία του ματς όταν από εκτέλεση κόρνερ στο 22′ ο Τίμπερ με κεφαλιά έκανε το 1-0. Στο 31′ ο Κίμιχ έσωσε σε προσπάθεια του Έζε και στο επόμενο λεπτό ο 17χρονος Καρλ πήρε την ασίστ από τον Γκνάμπρι και έκανε το 1-1 με πλασέ.

Στο δεύτερο μέρος η Άρσεναλ ήταν καλύτερη και αφού έχασε μεγάλες ευκαιρίες με Σακά, Μερίνο, Μοσκέρα και Ράις, έκανε το 2-1 με σουτ του Μαντουέκε από ασίστ του Καλαφιόρι στο 68′. Το τελικό 3-1 έγραψε σε κενό τέρμα ο Μαρτινέλι στο 76′ αφού πρόλαβε τον Νόιερ σε τραγική έξοδο που επιχείρησε ο Γερμανός.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Σακά ήταν εκπληκτικός και καταλυτικός στη μεγάλη νίκη της Άρσεναλ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ

Η αποφασιστικότητα και η ένταση της Άρσεναλ στο δεύτερο μέρος έκαναν τη διαφορά.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Κακό βράδυ για τον Λάιμερ που υπέφερε σε όλη τη διάρκεια του ματς.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Δεν είχε δύσκολη φάση ο Γκουίντα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR στο ματς.

ΣΚΟΡΕΡ:

Τίμπερ (22′), Μαντουέκε (68′), Μαρτινέλι (76′) / Καρλ (32′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Τίμπερ (81’ Γουάιτ), Σαλιμπά, Μοσκέρα, Λιούις – Σκέλι (68’ Καλαφιόρι), Θουμπιμένδι, Ράις, Σάκα (68’ Μαρτινέλι), Τροσάρ (38’ Μαντουέκε), Έζε (81’ Έντεγκααρντ), Μερίνο

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ: Νόιερ, Λάιμερ (72’ Μπίσοφ), Ουπαμεκανό (81’ Κιμ), Τα, Στάνισιτς, Κίμιχ (81’ Γκορέτσκα), Πάβλοβιτς, Καρλ (81’ Γκερέιρο), Γκνάμπρι (73’ Τζάκσον), Ολίσε, Κέιν

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Μπριζ – Άρσεναλ (10/12, 22:00)

Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (9/12, 19:45)