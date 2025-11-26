Αϊντραχτ-Αταλάντα 0-3: «Καθάρισε» τους Γερμανούς μέσα σε 5’

Στο άψε σβήσε «καθάρισε» η Ατάλαντα στην Φρανκφούρτη, όπου νίκησε 3-0, πετυχαίνοντας και τα γκολ στο διάστημα 60’-65’. Όπως φαίνεται ο Παλαντίνο, ο οποίος προσλήφθηκε στον πάγκο της στις 11/11, τη μεταμόρφωσε και πήρε σπουδαίο διπλό για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions Legaue. Τα γκολ πέτυχαν οι Λούκμαν, Εντερσον και Ντε Κετελάρε, ενώ είχε προειδοποιήσει με διπλό δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο.

Με τη νίκη της επί της Αϊντραχτ, η Αταλάντα έφτασε στους δέκα βαθμούς και παρέμεινε αήττητη για τρίτο σερί ματς. Η ομάδα της Γερμανίας έμεινε στους τέσσερις.

Άργησε να πάρει «φωτιά» το ματς καθώς η μια ομάδα φοβόταν την άλλη. Όμως, η Αταλάντα ήταν η μεγάλη άτυχη του πρώτου ημιχρόνου, καθώς είχε δυο δοκάρια. Στο 35’ ο Λούκμαν με σουτ βρήκε το δεξί δοκάρι και σαν μην έφτανε αυτό από το… ριμπάουντ ο Σαμάκα σημάδεψε ξανά το ίδιο (δεξί δοκάρι)! Από την πλευρά της η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης επιχείρησε να απειλήσει (σοβαρά) για πρώτη φορά στο 38’ με τον Μπορκάρντ, όμως έχασε τη μπάλα από τους αμυντικούς. Προς το τέλος του ημιχρόνου ακολούθησαν δυο σουτ του Λούκμαν που σταμάτησαν από αμυντικούς. Απόδειξη ότι το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο στο πρώτο ημίχρονο αποτελεί η κατοχή της μπάλας (45 % η Αίντραχτ, 55 % η Αταλάντα).

Στο δεύτερο ημίχρονο η Αταλάντα καθάρισε το ματς σε πέντε λεπτά. Το 0-1 έκανε ο Λούκμαν με σουτ στο 60’ αφού κοντρόλαρε τη μπάλα με τη μια μετά από πάσα του Ντε Κετελάρε. Στο 62’ «χτύπησε» ο Εντερσον, με έξοχο σουτ (0-2). Το 0-3 έγινε στο 65’ με το Ντε Κετελάρε, που πήρε το ριμπάουντ μετά από καταπληκτική επέμβαση του Ζατερέρ σε σουτ του Σαμάκα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Ντε Κετελάρε με μια ασίστ και ένα γκολ έκανε τη διαφορά.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Τα κέφια του Λούκμαν παρέσυραν και τους συμπαίκτες του. Είναι αυτός που άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Μπορκάρντ δεν φάνηκε, δεν απείλησε, με συνέπεια να γίνει αλλαγή.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Άγγλος Κάβαναχ δεν είχε δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο συμπατριώτης Ατγουελ δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 60’ Λούκμαν, 62΄Εντερσον,65’ Ντε Κετελάρε.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ: Ζατερέρ, Κόλινς, Κοχ, Θεατέ, Μπράουν, Νταχούντ (70’ Σκιρί), Τσαϊμπι, Ντόαν (78’ Μπούτα), Γκέτσε (69’ Μπατσουαγί), Κνάουφ (78’ Γουαΐ), Μπορκάρντ (59’ Μπαογιά).

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεσέσι, Κοσούνου, Χιέν, Tζιμσίτι, Μπελανόβα, Ντε Ρουν, Έντερσον (69’ Μουσά), Ζαπακόστα (69΄Ζαλέβσκι), Ντε Κετελάρε, Λούκμαν (82’ Σουλεμανά), Σαμάκα (69’ Κρστόβιτς).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

9/12: Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Μπαρτσελόνα (22:00)

9/12: Αταλάντα-Τσέλσι (22:00)