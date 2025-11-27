Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)

Με οδηγό τον Βιτίνια, που πέτυχε χατ τρικ η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε επίδειξη δύναμης και νίκησε 5-3 την Τότεναμ, η οποία προηγήθηκε δυο φορές αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα. Δυο γκολ και μια ασίστ ο Κόλο Μουανί κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Ηταν η τέταρτη νίκη της Παρί, στα πέντε ματς για τη League Phase του Champions League και παραμένει στη δεύτερη θέση με 12 βαθμούς. Η Τότεναμ είναι 16η με 8 βαθμούς.

Η Παρί είναι αυτή που είχε την πρώτη ευκαιρία του αγώνα στο 8’ με σουτ του Ρουίζ που κατέληξε άουτ. Και οι δυο ομάδες συνέχισαν το παιχνίδι ανταλλάσσοντας πάσες όταν είχαν κατοχή της μπάλας, σε μια προσπάθειά τους να βρουν διαδρόμους. Πάντως, όσο περνούσε η ώρα τόσο μεγαλώνει και η κατοχή της μπάλας από τους γηπεδούχους, όμως οι φιλοξενούμενοι καραδοκούσαν και στο 35’ άνοιξαν το σκορ με κεφαλιά του Ριτσάρλισον, μετά από κεφαλιά-πάσα του Κόλο Μουανί, ο οποίος αγωνίζεται δανεικός από την Παρί στη Τότεναμ και έπαιζε μόνος του τους γηπεδούχους.

Η Παρί Σεν Ζερμέν παρέμεινε ψύχραιμη και δεν επηρεάστηκε. Συνέχισε να έχει κατοχή της μπάλας και ήταν τυχερή που ισοφάρισε το 45’ με τον Βιτίνια, με έξοχο σουτ, έξω από την περιοχή, μετά από πάσα του Νταντού.

Η Τότεναμ ήταν πιο απειλητική στο ξεκίνημα του β΄ μέρους, προηγήθηκε αλλά η Παρί απάντησε αμέσως. Στο 50’ ο Κόλο Μουανί βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στην περιοχή και με σουτ δεν χαρίστηκε στον Σεβαλιέ, κάνοντας το 1-2. Η Παρί απάντησε ξανά στο 53’ με το δεύτερο γκολ του Βιτίνια, με σουτ, αφού πήρε την πάσα από τον Κβρατσκέλια και πέρασε αντίπαλο στο όριο της περιοχής.

Για πρώτη φορά η Παρί Σεν Ζερμέν πέρασε μπροστά στο σκορ στο 59’ με… δράστη τον Φαμπιάν Ρουίζ, μετά από πάσα του Νέβες και από τότε δεν έχασε τα ηνία του αγώνα! Ετσι ο Πάτσο στο 65’ έκανε το 4-2, όμως η Τότεναμ μείωσε (4-3) στο 72’ με τον Κόλο Μουανί, μετά από λάθος αμυντικού. Στο 75’ ο διαιτητής Τσβάιερ καταλόγισε πέναλτι σε χέρι του Ρομέρο και ο Βιτίνια ευστόχησε από την άσπρη βούλα, ένα λεπτό αργότερα (5-3).

Στο 90+3’ η Παρί έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ερναντέζ με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Σίμονς. Ο Τσβάιερ τον απέβαλε μετά από παρέμβαση του VAR.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Βιτίνια βρέθηκε σε μεγάλη μέρα και η πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν τα έχασε αν και έμεινε δυο φορές πίσω στο σκορ. Ετσι κατάφερε να αφήσει πίσω την ήττα από την Μπάγερν την προηγούμενη αγωνιστική.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Και πάλι θα σταθούμε στον Βιτίνια, ο οποίος πέτυχε τα δυο πρώτα γκολ, απαντώντας στα αντίστοιχα της Τότεναμ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Αν η Τότεναμ είχε μια ελπίδα να πάρει κάτι από το ματς αυτή χάθηκε στο 75’ όταν ο Ρομέρο έκανε χέρι και η Παρί κέρδισε πέναλτι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γερμανός Τσβάιερ έδωσε άμεσα το πέναλτι υπέρ της Παρί, όμως χρειάστηκε VAR για να αποβάλει τον Ερνταντέζ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο συμπατριώτης του Στορκς παρενέβη στην αποβολή για να βγει η απευθείας κόκκινη κάρτα.

ΣΚΟΡΕΡ: 45’, 53’ 76΄(με πέναλτι) Βιτίνια, 59΄Ρουίζ, 65΄Πάτσο- 35’ Ριτσάρλισον, 50’, 73’ Κόλο Μουανί,

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ: Σεβαλιέ, Εμερί, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες(46’ Ερνταντέζ), Νέβες, Βιτίνια (90+4’ Ζαμπάρνι), Ρουίζ, Μπαρκολά (56’ Κανγκ-Ιν Λι), Νταντού (79’ Ράμος), Κβρατσκέλια (79’ Ντεμπελέ).

ΤΟΤΕΝΑΜ: Βικάριο, Πόρρο, Γκρέι (76’ Παλίνια), Βαν Ντε Βεν, Ρομέρο, Σπενς (84’ Ουντότζι), Μπεντακούρ, Μπεργκβάλ (76’ Κουντούς), Σαρ (84’ Οντομπέρ), Ριτσάρλισον, Κόλο Μουανί (84’ Σίμονς).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

10/12: Αθλέτικ Μπιλμπάο-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)

9/12: Τότεναμ-Σλάβια Πράγας (22:00)