Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)

Η Ίντερ ετοιμαζόταν να φύγει με πολύτιμη ισοπαλία από μια δύσκολη έδρα όπως αυτή της Ατλέτικο Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Τον τελευταίο λόγο όμως είχε η ομάδα του Σιμεόνε, καθώς με μια τρομερή κεφαλιά του Χιμένες που πήδηξε πάνω από όλους (μετά από εκτέλεση κόρνερ), οι Ροχιμπλάνκος έφτασαν τελικά σε μια σπουδαία νίκη με 2-1 που τους κρατά ζωντανούς για πρόκριση.

Με τη νίκη αυτή (3η συνολικά, ενώ μετρούν και δύο ήττες) οι Μαδριλένοι έφτασαν τους 9 βαθμούς και είναι πλέον στην 12η θέση της βαθμολογίας. Από την πλευρά τους οι Ιταλοί παρέμειναν στους 12, γνωρίζοντας την πρώτη τους στη League Phase και παραμένουν ψηλά, καθώς είναι 4οι.

Η Ατλέτικο μπήκε καλύτερα στο ματς και ευτύχησε να προηγηθεί μόλις στο 9ο λεπτό με κοντινό πλασέ του Χουλιάν Άλβαρες, μετά από σέντρα του Σιμεόνε από δεξιά και ασίστ με το… σώμα από τον Άλεξ Μπαένα. Ένα τέρμα που χρειάστηκε αρκετά λεπτά για να επικυρωθεί ( δείτε παρακάτω).

Η Ίντερ ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα όμως στο δεύτερο μέρος και αφού «προειδοποίησε» στο 46′ με σουτ του Μπαρέλα στο οριζόντιο δοκάρι, στη συνέχεια ισοφάρισε στο 54′. Ζιελίνσκι και Μπονί έπαιξαν υποδειγματικά το 1-2,με τον πρώτο να πλασάρει εξαιρετικά με το δεξί στην απέναντί γωνία για το 1-1.

Μετά την ισοφάριση ο ρυθμός στο ματς παρέμεινε έντονος, με τους Ισπανούς ωστόσο να έχουν καλύτερη εικόνα καθώς εκείνοι ήταν που «καίγονταν» περισσότερο για τη νίκη.

Εν τέλει δικαιώθηκαν για την επιμονή τους έστω και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν από το κόρνερ του Γκριεζμάν, ο Χιμένεθ… υψώθηκε πάνω από όλους για να στείλει «συστημένη» τη μπάλα στο βάθος της εστίας της Ίντερ για το πολύτιμο 2-1!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η επιμονή της Ατλέτικο ως το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων για τη νίκη. Το ήθελε πιο πολύ και το έδειξε!

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Αν και στα 34 η κλάση του Αντουάν Γκριεζμάν παραμένει δεδομένη. Η άψογη εκτέλεσή του στο κόρνερ ήταν αυτό ακριβώς που ήθελε ο Χιμένες για να πιάσει την εξαιρετική κεφαλιά που έπιασε.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η αντίδραση της άμυνας της Ίντερ στην τελευταία φάση. Σε μια στιγμή που είσαι κοντά στο να πάρεις μια πολύτιμη ισοπαλία, δεν κάθεσαι να… κοιτάς τον Χιμένες να σκοράρει χωρίς να κάνει κανείς τίποτα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γάλλος Φρανσουά Λετεξιέ κλήθηκε στο VAR για να αποφανθεί ότι το χέρι του Άλεξ Μπαένα αμέσως πριν το γκολ της Ατλέτικο δεν επηρέαζε τη φάση καθώς η μπάλα είχε χτυπήσει πρώτα στο σώμα του.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR δεν μπόρεσε να το…πάρει πάνω του για το αν υπάρχει χέρι του Μπαένα ή όχι πριν το 1-0 του Αλβάρες στο 9′. Έτσι κάλεσε τον διαιτητή να αποφασίσει εκείνος όπως αναφέρουμε πιο πάνω.

ΣΚΟΡΕΡ:

9′ Αλβάρες, 90+3′ Χιμένες – 54′ Ζιελίνσκι

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ατλέτικο Μαδρίτη : Μούσο, Μολίνα (59’Ν.Γκονσάλες), Χιμένες, Χάντσκο, Ρουτζέρι (68’Σέρλοθ), Σιμεόνε, Καρδόσο (59’Πουμπίλ), Μπάριος, Γκάλαχερ (59’Κόκε), Μπαένα (68’Γκριεζμάν), Άλβαρες

Ίντερ Ζόμερ, Μπίσεκ, Ακάντζι, Μπαστόνι, Αουγούστο, Μπαρέλα, Τσαλχάνογλου (72’Φρατέζι), Ζιελίνσκι (65’Σούτσιτς), Ντιμάρκο (79’Ενρίκε), Μπονί (65’Τουράμ), Λαουτάρο Μαρτίνες (72’Εσπόζιτο).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ίντερ – Λίβερπουλ 22:00, 9/12 – 6η αγωνιστική της League Phase

PSV – Ατλέτικο Μαδρίτης 22:00, 9/12 – 6η αγωνιστική της League Phase