sports betsson
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
26.11.2025 | 23:16
Μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Πανδαισία: Όλα τα γκολ της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League (vids)
Ποδόσφαιρο 27 Νοεμβρίου 2025 | 00:23

Πανδαισία: Όλα τα γκολ της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League (vids)

Δείτε γκολ και highlights από τα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League - Αποτελέσματα, βαθμολογία και επόμενη αγωνιστική.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Spotlight

Ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τις ομάδες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα.

Όλα τα γκολ της Τετάρτης (26/11):

Την κοίταξε στα μάτια

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε απέναντι στην πανίσχυρη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ηττήθηκε με 4-3. Τέσσερα γκολ ο Εμπαπέ (22’, 24’ 29’, 60’), από ένα οι Τσικίνιο (8’), Ταρέμι (52’) και Ελ Κααμπί (81′) για τους Ερυθρόλευκους.

Επιβλητική

Η Αταλάντα διέλυσε εκτός έδρας την Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 3-0. Από ένα γκολ πέτυχαν οι Λούκμαν (60’), Έντερσον (62’) και Ντε Κετελάρε (65’).

Πήρε το ντέρμπι

Η Άρσεναλ πήρε το ντέρμπι με την Μπάγερν, επικρατώντας των Βαυαρών με 3-1. Τίμπερ (22’), Μαντουέκε (69’) και Μαρτινέλι (77’) τα γκολ για τους Λονδρέζους, Καρλ (32’) για τους Γερμανούς.


«Λύτρωση» στις καθυστερήσεις

Με γκολ του Χιμένεθ στο 90+3’, η Ατλέτικο επικράτησε της Ίντερ με 2-1. Ο Άλβαρες (9’) είχε ανοίξει το σκορ, ο Ζιελίνσκι (54’) είχε απαντήσει για τους Ιταλούς.

«Πάρτι» στο Άνφιλντ

Τεράστιο διπλό της Αϊντχόφεν στο Άνφιλντ, με τους Ολλανδούς να επικρατούν της Λίβερπουλ με 4-1. Πέρισιτς (6’), Τιλ (56’) και Ντιρούχ (73’, 90+2′) τα τέρματα για τους θριαμβευτές. Σομποζλάι (16’) για τους ηττημένους.

Εύκολο τρίποντο

Άνετη και ωραία η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τους Πορτογάλους να κερδίζουν εύκολα την Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη με 3-0, χάρη στα γκολ των Κουέντα (24’), Σουάρες (31’) και Τρινκάο (70’).

Ματσάρα στο Παρίσι

Σπουδαίο παιχνίδι στο Παρίσι, με την Παρί να κερδίζει με 5-3 την Τότεναμ. Τρία γκολ ο Βιτίνια (42’, 53’, 77’), από ένα οι Ρουίς (59’) και Πάτσο (65’) για τους γηπεδούχους. Δύο ο Κολο Μαουνί (50’, 72’), ένα ο Ριτσάρλισον (35’) για τους φιλοξενούμενους.

Έκανε… σεφτέ

Η Κοπεγχάγη νίκησε εντός έδρας την Καϊράτ Αλμάτι με 3-2. Ντάντασον (26’), Λάρσον (59’) και Ρόμπερτ (73’) τα γκολ για τους γηπεδούχους, Σατπαέφ (81’) και Μπάιμπεκ (90’) τα αντίστοιχα για τους φιλοξενούμενους.

«Χ» στην Κύπρο

Ισόπαλο 2-2 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Κύπρο ανάμεσα στην Πάφο και την Μονακό. Νταβίντ Λουίζ (18’) και Σαλισού (88’, αυτ.) τα τέρματα για τους γηπεδούχους, Μιναμίνο (5’) και Μπαλογκάν (26’) τα γκολ για τους Μονεγάσκους.


Δείτε όλα τα γκολ της Τρίτης (25/11):


Σαρωτική

Σπουδαία εμφάνιση και μεγάλη νίκη για την Τσέλσι απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 3-0. Κουντέ (27’, αυτ.), Εστεβάο (55’) και Ντέλαπ (73’) τα γκολ για τους θριαμβευτές.

Έκανε την έκπληξη

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν έκανε την έκπληξη στο Μάντσεστερ και επικράτησε της Σίτι με 2-0. Γκριμάλντο στο 23’ και Σικ στο 54’ τα γκολ.

Ανατροπή για τη Μαρσέιγ

Με πρωταγωνιστή τον Ομπαμεγιάνγκ, που σκόραρε και τα δύο γκολ (46’, 50’), η Μαρσέιγ νίκησε με 2-1 την Νιούκαστλ. Οι Βρετανοί είχαν προηγηθεί στο 6’ με τον Μπαρνς.

Πρώτη νίκη

Την πρώτη της νίκη στη φετινή League Phase του Champions League πέτυχε η Γιουβέντους, που επικράτησε στη Νορβηγία της Μπόντο Γκλιμτ με 3-2. Μπόλμπεργκ (27′) και Φετ (87′) τα γκολ για τους Νορβηγούς – Οπένδα (48’), ΜακΚένι (59’) και Ντέιβιντ (90+1′) για την ομάδα του Σπαλέτι.

Άνετη και ωραία

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Ντόρτμουντ το παιχνίδι με την Βιγιαρεάλ, με τη γερμανική ομάδα να κερδίζει την ισπανική με 4-0. Δύο γκολ ο Γκιρασί (45+2’, 54’), ένα ο Αντεγιέμι (59’) και ένα ο Σβένσον (90+5′).

Έκανε το καθήκον της

Μπορεί να μην έθελξε με την απόδοσή της, αλλά η Νάπολι πήρε τη νίκη απέναντι στην Καραμπάγκ με 2-0. Ο ΜακΤόμινεϊ άνοιξε το σκορ στο 65’, ενώ το 2-0 διαμορφώθηκε στο 72’ με αυτογκόλ του Γιάνκοβιτς.

Γκέλα για την Αθλέτικ

Ισόπαλο χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Πράγα ανάμεσα στην Σλάβια και την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Δύο χαμένοι βαθμοί για την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Πέρασε από το Άμστερνταμ

Η Μπενφίκα επικράτησε στο Άμστερνταμ του Άγιαξ με 2-0. Νταλ στο 6’ και Μπαρέιρο στο 90’ τα γκολ για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Διπλό στην Τουρκία

Μεγάλο διπλό της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην Τουρκία, με τους Βέλγους να κερδίζουν τη Γαλατάσαραϊ με 1-0. Το γκολ που έκρινε το ματς πέτυχε ο Ντέιβιντ στο 57’.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Άγιαξ-Μπενφίκα 0-2
Γαλατάσαραϊ-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 0-1
Τσέλσι-Μπαρτσελόνα 3-0
Μάντσεστερ Σίτι-Λεβερκούζεν 0-2
Μπόντο/Γκλιμτ-Γιουβέντους 2-3
Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ 4-0
Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0
Μαρσέιγ-Νιούκαστλ 2-1
Σλάβια Πράγας-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Πάφος-Μονακό 2-2
Κοπεγχάγη-Καϊράτ 3-2
Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 3-4
Άρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου 3-1
Λίβερπουλ-Αϊντχόφεν 1-4
Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεναμ 5-3
Ατλέτικο Μαδρίτης-Ίντερ 2-1
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Κλαμπ Μπριζ 3-0
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Αταλάντα 0-3

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (6η) αγωνιστική:

09/12 17:30 Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός
09/12 19:45 Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
09/12 22:00 Μονακό – Γαλατάσαραϊ
09/12 22:00 Αταλάντα – Τσέλσι
09/12 22:00 Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
09/12 22:00 Ίντερ – Λίβερπουλ
09/12 22:00 Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης
09/12 22:00 Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ
10/12 19:45 Καραμπάγκ – Άγιαξ
10/12 19:45 Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη
10/12 22:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν
10/12 22:00 Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ
10/12 22:00 Μπενφίκα – Νάπολι
10/12 22:00 Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ
10/12 22:00 Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ
10/12 22:00 Γιουβέντους – Πάφος
10/12 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

Headlines:
Green
Λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Πάτμος, Λέρος και Αττική

Λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Πάτμος, Λέρος και Αττική

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα

Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της UEFA για την Ελλάδα, μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 4-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης - Αύξησαν τη διαφορά οι Τσέχοι.

Σύνταξη
On Field 27.11.25

Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι απέναντι στη Ρεάλ και οι οπαδοί των πειραιωτών αποθέωσαν τους «ερυθρόλευκους» γιατί είδαν μια προσπάθεια επικών διαστάσεων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
betson_textlink
Stream sports
Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα
On Field 27.11.25

Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι απέναντι στη Ρεάλ και οι οπαδοί των πειραιωτών αποθέωσαν τους «ερυθρόλευκους» γιατί είδαν μια προσπάθεια επικών διαστάσεων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)
Champions League 27.11.25

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)

O Χοσέ Μαρία Χιμένες «χτύπησε» στο 90+3' με «αρχοντική» κεφαλιά κι έτσι η Ατλέτικο νίκησε στη Μαδρίτη με 2-1 την Ίντερ με 2-1, μένοντας ζωντανή για πρόκριση από τη League Phase του Champions League!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)
Champions League 27.11.25

Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)

Επίδειξη δύναμης από την Παρί Σεν Ζερμέν, με την Τότεναμ να προηγείται δυο φορές αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα. Δυο γκολ και μια ασίστ ο Κόλο Μουανί κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Περηφάνια για τον Θρύλο που κοίταξε στα μάτια τη Βασίλισσα (vids)
Champions League 26.11.25

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Περηφάνια για τον Θρύλο που κοίταξε στα μάτια τη Βασίλισσα (vids)

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, έπαιξε γενναία σε όλο το 90λεπτο κόντρα στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, της έβαλε 3 γκολ, όμως Βινίσιους και Εμπαπέ δεν είχαν αντίπαλο – Ο Βραζιλιάνος έφτιαξε δύο και ο Γάλλος πέτυχε και τα τέσσερα γκολ στη νίκη της Βασίλισσας (3-4) στο Καραϊσκάκη.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκοράρει, αλλά το γκολ ακυρώνεται (vid)
Ποδόσφαιρο 26.11.25

Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκοράρει, αλλά το γκολ ακυρώνεται (vid)

Ο Βινίσιους κατάφερε να σκοράρει με σουτ στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, το οποίο όμως δεν μέτρησε καθώς ο Εμπαπέ εντοπίστηκε σε θέση οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αναγνωρίστηκε ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 27.11.25

Αναγνωρίστηκε ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον

Ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά των ΗΠΑ έχει αναγνωριστεί από τα δακτυλικά του αποτυπώματα του, καθώς φέρονται να υπήρχαν στην βάση δεδομένων του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 27.11.25

«Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση από τις ΗΠΑ»

Οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς, «καίγοντας» το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα

Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της UEFA για την Ελλάδα, μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 4-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης - Αύξησαν τη διαφορά οι Τσέχοι.

Σύνταξη
Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς
Βίντεο 27.11.25

Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς

Ο πρωθυπουργός βρήκε τον τρόπο να πει κάτι για την «Ιθάκη», χωρίς να πει. Με ένα μεγάλο χαμόγελο να φωτίζει το πρόσωπό του είπε την ατάκα της βραδιάς αλλά δεν γέλασε κανείς ή σχεδόν κανείς.

Σύνταξη
Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα
On Field 27.11.25

Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι απέναντι στη Ρεάλ και οι οπαδοί των πειραιωτών αποθέωσαν τους «ερυθρόλευκους» γιατί είδαν μια προσπάθεια επικών διαστάσεων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)
Champions League 27.11.25

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)

O Χοσέ Μαρία Χιμένες «χτύπησε» στο 90+3' με «αρχοντική» κεφαλιά κι έτσι η Ατλέτικο νίκησε στη Μαδρίτη με 2-1 την Ίντερ με 2-1, μένοντας ζωντανή για πρόκριση από τη League Phase του Champions League!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)
Champions League 27.11.25

Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)

Επίδειξη δύναμης από την Παρί Σεν Ζερμέν, με την Τότεναμ να προηγείται δυο φορές αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα. Δυο γκολ και μια ασίστ ο Κόλο Μουανί κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Περηφάνια για τον Θρύλο που κοίταξε στα μάτια τη Βασίλισσα (vids)
Champions League 26.11.25

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Περηφάνια για τον Θρύλο που κοίταξε στα μάτια τη Βασίλισσα (vids)

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, έπαιξε γενναία σε όλο το 90λεπτο κόντρα στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, της έβαλε 3 γκολ, όμως Βινίσιους και Εμπαπέ δεν είχαν αντίπαλο – Ο Βραζιλιάνος έφτιαξε δύο και ο Γάλλος πέτυχε και τα τέσσερα γκολ στη νίκη της Βασίλισσας (3-4) στο Καραϊσκάκη.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα
Εκδήλωση COP30 26.11.25

Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε την ανάγκη να επιλέξουμε πλευρά και να στηρίξουμε την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, την ενέργεια στην υπηρεσία της κοινωνίας, την ενεργειακή δημοκρατία και συμμετοχή των πολιτών.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο