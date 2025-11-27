Πανδαισία: Όλα τα γκολ της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League (vids)

Ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τις ομάδες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα.

Όλα τα γκολ της Τετάρτης (26/11):

Την κοίταξε στα μάτια

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε απέναντι στην πανίσχυρη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ηττήθηκε με 4-3. Τέσσερα γκολ ο Εμπαπέ (22’, 24’ 29’, 60’), από ένα οι Τσικίνιο (8’), Ταρέμι (52’) και Ελ Κααμπί (81′) για τους Ερυθρόλευκους.

Επιβλητική

Η Αταλάντα διέλυσε εκτός έδρας την Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 3-0. Από ένα γκολ πέτυχαν οι Λούκμαν (60’), Έντερσον (62’) και Ντε Κετελάρε (65’).

Πήρε το ντέρμπι

Η Άρσεναλ πήρε το ντέρμπι με την Μπάγερν, επικρατώντας των Βαυαρών με 3-1. Τίμπερ (22’), Μαντουέκε (69’) και Μαρτινέλι (77’) τα γκολ για τους Λονδρέζους, Καρλ (32’) για τους Γερμανούς.



«Λύτρωση» στις καθυστερήσεις

Με γκολ του Χιμένεθ στο 90+3’, η Ατλέτικο επικράτησε της Ίντερ με 2-1. Ο Άλβαρες (9’) είχε ανοίξει το σκορ, ο Ζιελίνσκι (54’) είχε απαντήσει για τους Ιταλούς.

«Πάρτι» στο Άνφιλντ

Τεράστιο διπλό της Αϊντχόφεν στο Άνφιλντ, με τους Ολλανδούς να επικρατούν της Λίβερπουλ με 4-1. Πέρισιτς (6’), Τιλ (56’) και Ντιρούχ (73’, 90+2′) τα τέρματα για τους θριαμβευτές. Σομποζλάι (16’) για τους ηττημένους.

Εύκολο τρίποντο

Άνετη και ωραία η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τους Πορτογάλους να κερδίζουν εύκολα την Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη με 3-0, χάρη στα γκολ των Κουέντα (24’), Σουάρες (31’) και Τρινκάο (70’).

Ματσάρα στο Παρίσι

Σπουδαίο παιχνίδι στο Παρίσι, με την Παρί να κερδίζει με 5-3 την Τότεναμ. Τρία γκολ ο Βιτίνια (42’, 53’, 77’), από ένα οι Ρουίς (59’) και Πάτσο (65’) για τους γηπεδούχους. Δύο ο Κολο Μαουνί (50’, 72’), ένα ο Ριτσάρλισον (35’) για τους φιλοξενούμενους.

Έκανε… σεφτέ

Η Κοπεγχάγη νίκησε εντός έδρας την Καϊράτ Αλμάτι με 3-2. Ντάντασον (26’), Λάρσον (59’) και Ρόμπερτ (73’) τα γκολ για τους γηπεδούχους, Σατπαέφ (81’) και Μπάιμπεκ (90’) τα αντίστοιχα για τους φιλοξενούμενους.

«Χ» στην Κύπρο

Ισόπαλο 2-2 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Κύπρο ανάμεσα στην Πάφο και την Μονακό. Νταβίντ Λουίζ (18’) και Σαλισού (88’, αυτ.) τα τέρματα για τους γηπεδούχους, Μιναμίνο (5’) και Μπαλογκάν (26’) τα γκολ για τους Μονεγάσκους.



Δείτε όλα τα γκολ της Τρίτης (25/11):



Σαρωτική

Σπουδαία εμφάνιση και μεγάλη νίκη για την Τσέλσι απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 3-0. Κουντέ (27’, αυτ.), Εστεβάο (55’) και Ντέλαπ (73’) τα γκολ για τους θριαμβευτές.

Έκανε την έκπληξη

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν έκανε την έκπληξη στο Μάντσεστερ και επικράτησε της Σίτι με 2-0. Γκριμάλντο στο 23’ και Σικ στο 54’ τα γκολ.

Ανατροπή για τη Μαρσέιγ

Με πρωταγωνιστή τον Ομπαμεγιάνγκ, που σκόραρε και τα δύο γκολ (46’, 50’), η Μαρσέιγ νίκησε με 2-1 την Νιούκαστλ. Οι Βρετανοί είχαν προηγηθεί στο 6’ με τον Μπαρνς.

Πρώτη νίκη

Την πρώτη της νίκη στη φετινή League Phase του Champions League πέτυχε η Γιουβέντους, που επικράτησε στη Νορβηγία της Μπόντο Γκλιμτ με 3-2. Μπόλμπεργκ (27′) και Φετ (87′) τα γκολ για τους Νορβηγούς – Οπένδα (48’), ΜακΚένι (59’) και Ντέιβιντ (90+1′) για την ομάδα του Σπαλέτι.

Άνετη και ωραία

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Ντόρτμουντ το παιχνίδι με την Βιγιαρεάλ, με τη γερμανική ομάδα να κερδίζει την ισπανική με 4-0. Δύο γκολ ο Γκιρασί (45+2’, 54’), ένα ο Αντεγιέμι (59’) και ένα ο Σβένσον (90+5′).

Έκανε το καθήκον της

Μπορεί να μην έθελξε με την απόδοσή της, αλλά η Νάπολι πήρε τη νίκη απέναντι στην Καραμπάγκ με 2-0. Ο ΜακΤόμινεϊ άνοιξε το σκορ στο 65’, ενώ το 2-0 διαμορφώθηκε στο 72’ με αυτογκόλ του Γιάνκοβιτς.

Γκέλα για την Αθλέτικ

Ισόπαλο χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Πράγα ανάμεσα στην Σλάβια και την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Δύο χαμένοι βαθμοί για την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Πέρασε από το Άμστερνταμ

Η Μπενφίκα επικράτησε στο Άμστερνταμ του Άγιαξ με 2-0. Νταλ στο 6’ και Μπαρέιρο στο 90’ τα γκολ για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Διπλό στην Τουρκία

Μεγάλο διπλό της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην Τουρκία, με τους Βέλγους να κερδίζουν τη Γαλατάσαραϊ με 1-0. Το γκολ που έκρινε το ματς πέτυχε ο Ντέιβιντ στο 57’.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Άγιαξ-Μπενφίκα 0-2

Γαλατάσαραϊ-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 0-1

Τσέλσι-Μπαρτσελόνα 3-0

Μάντσεστερ Σίτι-Λεβερκούζεν 0-2

Μπόντο/Γκλιμτ-Γιουβέντους 2-3

Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ 4-0

Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0

Μαρσέιγ-Νιούκαστλ 2-1

Σλάβια Πράγας-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Πάφος-Μονακό 2-2

Κοπεγχάγη-Καϊράτ 3-2

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 3-4

Άρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου 3-1

Λίβερπουλ-Αϊντχόφεν 1-4

Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεναμ 5-3

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ίντερ 2-1

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Κλαμπ Μπριζ 3-0

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Αταλάντα 0-3

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (6η) αγωνιστική:

09/12 17:30 Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

09/12 19:45 Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

09/12 22:00 Μονακό – Γαλατάσαραϊ

09/12 22:00 Αταλάντα – Τσέλσι

09/12 22:00 Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

09/12 22:00 Ίντερ – Λίβερπουλ

09/12 22:00 Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης

09/12 22:00 Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ

10/12 19:45 Καραμπάγκ – Άγιαξ

10/12 19:45 Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη

10/12 22:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν

10/12 22:00 Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ

10/12 22:00 Μπενφίκα – Νάπολι

10/12 22:00 Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ

10/12 22:00 Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ

10/12 22:00 Γιουβέντους – Πάφος

10/12 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι