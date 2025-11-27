Champions League: Η βαθμολογία μετά την 5η αγωνιστική της League Phase (pic)

Ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τις εννιά αναμετρήσεις της Τετάρτης (26/11).

Πλούσιο θέαμα είχε και η αποψινή βραδιά με πανδαισία γκολ στους αγώνες. Ο φοβερός Ολυμπιακός έδωσε τεράστια μάχη με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο, σε μία ματσάρα με επτά γκολ και τελική νικήτρια τη «Βασίλισσα» με σκορ 4-3.

Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με το ευρύ 5-3 της Τότεναμ, σε έναν φοβερό αγώνα με οκτώ γκολ και τρομερό ποδόσφαιρο. Η Άρσεναλ είναι η μόνη που έχει κάνει το 5Χ5 μέχρι στιγμής στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, καθώς νίκησε με 3-1 την Μπάγερν Μονάχου στο Λονδίνο.

Η Αϊντχόφεν σόκαρε με τεσσάρα τη Λίβερπουλ μέσα στο Άνφιλντ (1-4), η Ατλέτικο επικράτησε με 2-1 της Ίντερ στη Μαδρίτη και η Σπόρτινγκ με σκορ 3-0 της Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη στη Λισαβόνα.

Μεγάλο «διπλό» με 3-0 για την Αταλάντα στη Φρανκφούρτη επί της Άιντραχτ, ενώ στα ματς που έγιναν νωρίτερα είχαμε Πάφος – Μονακό 2-2 και Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι 3-2.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Άγιαξ-Μπενφίκα 0-2

Γαλατάσαραϊ-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 0-1

Τσέλσι-Μπαρτσελόνα 3-0

Μάντσεστερ Σίτι-Λεβερκούζεν 0-2

Μπόντο/Γκλιμτ-Γιουβέντους 2-3

Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ 4-0

Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0

Μαρσέιγ-Νιούκαστλ 2-1

Σλάβια Πράγας-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Πάφος-Μονακό 2-2

Κοπεγχάγη-Καϊράτ 3-2

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 3-4

Άρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου 3-1

Λίβερπουλ-Αϊντχόφεν 1-4

Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεναμ 5-3

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ίντερ 2-1

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Κλαμπ Μπριζ 3-0

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Αταλάντα 0-3

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (6η) αγωνιστική:

09/12 17:30 Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

09/12 19:45 Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

09/12 22:00 Μονακό – Γαλατάσαραϊ

09/12 22:00 Αταλάντα – Τσέλσι

09/12 22:00 Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

09/12 22:00 Ίντερ – Λίβερπουλ

09/12 22:00 Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης

09/12 22:00 Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ

10/12 19:45 Καραμπάγκ – Άγιαξ

10/12 19:45 Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη

10/12 22:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν

10/12 22:00 Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ

10/12 22:00 Μπενφίκα – Νάπολι

10/12 22:00 Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ

10/12 22:00 Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ

10/12 22:00 Γιουβέντους – Πάφος

10/12 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι