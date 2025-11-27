Champions League: Η βαθμολογία μετά την 5η αγωνιστική της League Phase (pic)
Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής
Ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τις εννιά αναμετρήσεις της Τετάρτης (26/11).
Πλούσιο θέαμα είχε και η αποψινή βραδιά με πανδαισία γκολ στους αγώνες. Ο φοβερός Ολυμπιακός έδωσε τεράστια μάχη με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο, σε μία ματσάρα με επτά γκολ και τελική νικήτρια τη «Βασίλισσα» με σκορ 4-3.
Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με το ευρύ 5-3 της Τότεναμ, σε έναν φοβερό αγώνα με οκτώ γκολ και τρομερό ποδόσφαιρο. Η Άρσεναλ είναι η μόνη που έχει κάνει το 5Χ5 μέχρι στιγμής στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, καθώς νίκησε με 3-1 την Μπάγερν Μονάχου στο Λονδίνο.
Η Αϊντχόφεν σόκαρε με τεσσάρα τη Λίβερπουλ μέσα στο Άνφιλντ (1-4), η Ατλέτικο επικράτησε με 2-1 της Ίντερ στη Μαδρίτη και η Σπόρτινγκ με σκορ 3-0 της Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη στη Λισαβόνα.
Μεγάλο «διπλό» με 3-0 για την Αταλάντα στη Φρανκφούρτη επί της Άιντραχτ, ενώ στα ματς που έγιναν νωρίτερα είχαμε Πάφος – Μονακό 2-2 και Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι 3-2.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:
Τρίτη 25 Νοεμβρίου
Άγιαξ-Μπενφίκα 0-2
Γαλατάσαραϊ-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 0-1
Τσέλσι-Μπαρτσελόνα 3-0
Μάντσεστερ Σίτι-Λεβερκούζεν 0-2
Μπόντο/Γκλιμτ-Γιουβέντους 2-3
Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ 4-0
Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0
Μαρσέιγ-Νιούκαστλ 2-1
Σλάβια Πράγας-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου
Πάφος-Μονακό 2-2
Κοπεγχάγη-Καϊράτ 3-2
Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 3-4
Άρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου 3-1
Λίβερπουλ-Αϊντχόφεν 1-4
Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεναμ 5-3
Ατλέτικο Μαδρίτης-Ίντερ 2-1
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Κλαμπ Μπριζ 3-0
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Αταλάντα 0-3
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (6η) αγωνιστική:
09/12 17:30 Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός
09/12 19:45 Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
09/12 22:00 Μονακό – Γαλατάσαραϊ
09/12 22:00 Αταλάντα – Τσέλσι
09/12 22:00 Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
09/12 22:00 Ίντερ – Λίβερπουλ
09/12 22:00 Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης
09/12 22:00 Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ
10/12 19:45 Καραμπάγκ – Άγιαξ
10/12 19:45 Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη
10/12 22:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν
10/12 22:00 Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ
10/12 22:00 Μπενφίκα – Νάπολι
10/12 22:00 Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ
10/12 22:00 Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ
10/12 22:00 Γιουβέντους – Πάφος
10/12 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι
