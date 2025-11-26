Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Περηφάνια για τον Θρύλο που κοίταξε στα μάτια τη Βασίλισσα (vids)

Ο Ολυμπιακός έπαιξε γενναία και με πάθος κόντρα στην Βασίλισσα της Ευρώπης, όμως το έργο του ήταν… αδύνατο απέναντι στους υπερπαίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν στο σκορ (8′ Τσικίνιο) και έβαλαν φωτιά στο Καραϊσκάκη, όμως ο Εμπαπέ απάντησε αμέσως με το δεύτερο πιο γρήγορο χατ-τρικ στην ιστορία του Champions League και έβαλε το ματς στο δρόμο του για τους «μερένχες». Στο 52′ ο Ταρέμι μείωσε και έβαλε ξανά τους «ερυθρόλευκους» στο ματς, όμως στο 60′ ο απίθανος Εμπαπέ πέτυχε το τέταρτο γκολ του για το 2-4. Μείωσε ξανά στο τέλος ο Ολυμπιακός με τον Ελ Κααμπί στο 81′, έχασε ευκαιρίες για την ισοφάριση, όμως το έργο του για ένα μυθικό αποτέλεσμα έμεινε ανολοκλήρωτο…

Ο Ολυμπιακός συνολικά έκανε ό,τι μπορούσε, έκανε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι απέναντι στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, όμως αυτό δυστυχώς δεν ήταν αρκετό. Για τους «ερυθρόλευκους» διακρίθηκαν Τσικίνιο, Ταρέμι, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί και Στρεφέτσα, ενώ για τη Ρεάλ, πέρα από το απίθανο ματς του Εμπαπέ, σπουδαία απόδοση έπιασαν και οι Βινίσιους (2 ασίστ) και Καμαβινγκά (1 ασίστ).

Αυτό το 3-4 της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν και η πρώτη νίκη στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης στην Ελλάδα. Παράλληλα, αυτή ήταν και η πρώτη ήττα του Ολυμπιακού από τη Βασίλισσα εντός έδρας, αλλά και μόλις η τρίτη ήττα των «ερυθρόλευκων» στα τελευταία 17 ματς από ισπανικές ομάδες.

Τρομερό ξεκίνημα ο Ολυμπιακός αλλά δεν έφτανε

Τρομερό ήταν το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο ματς, με τρομερό πάθος και μαχητικότητα, με τους «ερυθρόλευκους» να πέφτουν πρώτοι στη μπάλα και να δείχνουν μεγάλη προσήλωση στο αμυντικό κομμάτι. Επιθετικά, το έξοχο πρέσινγκ και η γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας ταλαιπώρησε πολύ την ήδη προβληματική και με απουσίες άμυνα της «Βασίλισσας», ωστόσο όλα αυτά κράτησαν πολύ λίγο…

Η πρώτη φάση του αγώνα ήταν για τη Ρεάλ στο 3′, με τον Τζολάκη να αποκρούει το σουτ του Βινίσιους στην αντεπίθεση. Στο 5′ ο Τσικίνιο απάντησε για τον Ολυμπιακό με σουτ λίγο άουτ, ενώ ένα μέτρο πάνω από το οριζόντιο πέρασε και το απευθείας φάουλ του Ποντένσε στο 7′. Ένα ακόμη λεπτό αργότερα, ήρθε το 1-0 για τον Ολυμπιακό, σε μια φάση που οι «ερυθρόλευκοι»… έκρυψαν τη μπάλα. Ποντένσε, Ελ Κααμπί και Τσικίνιο συνδυάστηκαν έξοχα με γρήγορες πάσες έξω από την περιοχή και ο Πορτογάλος με δεξί δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Λούνιν, ανοίγοντας το σκορ.

Βινίσιους και Εμπαπέ δεν είχαν αντίπαλο

Όχι ότι κόντρα σε μια ομάδα σαν τη Ρεάλ χρειάζεται να κάνει μια ομάδα κάτι… κακό για να χάσει, όποια και αν είναι, ωστόσο η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός τα έκανε και όλα πιο εύκολα για τη «Βασίλισσα» στο διάστημα που αυτή «απάντησε» στο γκολ των «ερυθρόλευκων». Η επιλογή να είναι η γραμμή άμυνας πολύ μακριά από τον Τζολάκη δεν «έπιασε», ενώ πολλά ήταν και τα ατομικά αμυντικά λάθη στις φάσεις που οι «μερένγκες» τιμώρησαν με γκολ.

Στο 1-1 και το 1-2 δεν υπάρχει κανείς κοντά στον Εμπαπέ, ενώ στο 1-3 ο Ροντινέι ξεχνιέται για να τραβηχθεί για το οφσάιντ. Ταυτόχρονα η άμυνα ζώνης απέναντι στους χαφ της Ρεάλ αποδείχθηκε αναποτελεσματική αφού είχαν πάρα πολύ χρόνο και χώρο για να κάνουν παιχνίδι και να βρουν με κάθετες μπαλιές τους «φονικούς» επιθετικούς τους, που όπως αποδείχθηκε δεν είχαν αντίπαλο…

Ευκαιρία για το 2-0 ο Ολυμπιακός, 1-1 η Ρεάλ και ιστορικό χατ-τρικ Εμπαπέ

Στο 20ο λεπτό ο Ολυμπιακός είχε μια μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο γκολ, όμως ο Λούνιν απέκρουσε εντυπωσιακά το βολέ του Τσικίνιο και δύο λεπτά μετά, η Ρεάλ Μαδρίτης ισοφάρισε το σκορ με πολύ απλό τρόπο από το… πουθενά. Μια υπέροχη διαγώνια μπαλιά του Βινίσιους έπιασε στον ύπνο την «ερυθρόλευκη» άμυνα, ο Εμπαπέ έφυγε πιο γρήγορα από όλους στον κενό χώρο και με πλασέ νίκησε τον Τζολάκη για το 1-1.

Το διάστημα που ακολούθησε ήταν ωστόσο καταστροφικό για την άμυνα του Ολυμπιακού. Μέσα σε δύο λεπτά η Ρεάλ έφτασε στην ανατροπή ξανά με απλό γκολ. Ο Γκιουλέρ έκανε τη σέντρα, ο Εμπαπέ ήταν μόνος στην περιοχή, σηκώθηκε πιο ψηλά απ’ όλους και έκανε το 1-2 με καρφωτή κεφαλιά.

Το χατ-τρικ του τεράστιου Γάλλου ολοκληρώθηκε μέσα σε 6 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, το οποίο είναι το δεύτερο γρηγορότερο στην ιστορία του Champions League. Στο 29′ η Ρεάλ έφτασε στο 1-3, όταν η μπαλιά του Καμαβινγκά τρύπησε και πάλι την άμυνα του Ολυμπιακού, ο Εμπαπέ βρέθηκε πάλι μόνος απέναντι στον Τζολάκη και τον νίκησε πολύ εύκολα με το πλασέ.

Δοκάρι η Ρεάλ, μεγάλες ευκαιρίες ο Ελ Κααμπί

Στο 34′ ο Ελ Κααμπί έφυγε στην αντεπίθεση μετά από βολέ του Τζολάκη και έφτασε τετ-α-τετ, όμως ο Λούνιν του έκλεισε τον δρόμο και καθάρισε τη φάση.

Ένα δίλεπτο μετά ο Τσουαμενί τράνταξε το οριζόντιο του Τζολάκη με δυνατό σουτ εκτός περιοχής, ενώ στο 44′ ο Βινίσιους είχε πλασέ λίγο έξω σε κόντρα της Ρεάλ.

Στο φινάλε του ημιχρόνου και το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ελ Κααμπί είχε νέα ευκαιρία για να μειώσει το σκορ, όμως ο Λούνιν απέκρουσε την κεφαλιά του από το ύψος του πέναλτι.

Ο Ταρέμι έβαλε τον Ολυμπιακό στο ματς, ο Εμπαπέ είχε ξανά απάντηση…

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μεγάλη χαμένη ευκαιρία της Ρεάλ με τον Βινίσιους, αλλά και τον Ολυμπιακό να μειώνει άμεσα και να ξαναμπαίνει στη διεκδίκηση του αγώνα. Στο 52′ ο Έσε έκανε τη σέντρα, ο Ταρέμι έπιασε την κεφαλιά και έγραψε το 2-3.

Το Καραϊσκάκη όπως ήταν λογικό πήρε φωτιά, αλλά η Ρεάλ είχε και πάλι απάντηση… Στο 58′ ο Τζολάκης νίκησε τον Βινίσιους στο τετ-α-τετ, όμως στο 60′ δεν είχε τύχη απέναντι στον Εμπαπέ. Ο Βινίσιους πέρασε τον Ρέτσο με υπέροχη προσπάθεια και έκανε το γύρισμα και ο Γάλλος από κοντά έγραψε το 2-4.

Μείωσε ξανά ο Ελ Κααμπί, αλλά…

Για αρκετή ώρα στο ματς και μετά από τις πολλές αλλαγές των δύο προπονητών, ο ρυθμός είχε πέσει, με τη Ρεάλ να παίζει πολύ πιο αμυντικά πλέον, αφού ο Ολυμπιακός δεν τα παρατούσε στο ματς! Στο 66′ ο Λούνιν μπλόκαρε σουτ του Ζέλσον από πλάγια θέση και στο 81′ το φαληρικό γήπεδο πήρε και πάλι φωτιά. Ο Στρεφέτσα έκανε τη σέντρα και ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά μείωσε το σκορ στο 3-4.

Στο φινάλε μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» θα μπορούσαν να έχουν φτάσει και σε ένα μυθικό αποτέλεσμα, όμως οι ευκαιρίες στο 84′ και το 86′ δεν είχαν ευτυχή κατάληξη. Η πρώτη όταν ο Ελ Κααμπί σούταρε λίγο άουτ και η δεύτερη με το τρομερό σουτ του Στρεφέτσα να έχει αντίστοιχη κατάληξη…

Ενδεικτικό της εμφάνισης και της προσπάθειας που έκανε ο Ολυμπιακός ήταν ότι μετά το τελικό σφύριγμα, όλο το Καραϊσκάκη σηκώθηκε στο πόδι για να χειροκροτήσει και να αποθεώσει την ομάδα που τα έδωσε όλα…

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η ποιότητα της Ρεάλ Μαδρίτης στην επίθεση μπορεί -προφανώς- να διαλύσει κάθε αντίπαλο και δυστυχώς για τον Ολυμπιακό, όταν Βινίσιους και Εμπαπέ πιάνουν ταυτόχρονα τέτοια απόδοση, δύσκολα γλιτώνει οποιοσδήποτε.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η αλλαγή του Έσε. Ο Μεντιλίμπαρ είδε τη μεσαία του γραμμή να χάνει τις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες και έβαλε στο ματς τον Αργεντινό χαφ που ισορρόπησε τη μάχη του κέντρου. Από το σημείο αυτό και έπειτα, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ πιο οργανωμένος αμυντικά, ενώ έγινε και πιο λογικό το παιχνίδι του από τη μέση και μπροστά.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Σε ένα ματς που ο Ολυμπιακός έχει κάνει αυτή την προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, δυστυχώς συνολικά η αμυντική του γραμμή δεν έπιασε καλή απόδοση, απέναντι βέβαια σε δύο από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο…

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Στο 43′ Ο Τσουαμενί σταματά τον Ταρέμι στην περιοχή και ο Όλιβερ έδειξε ότι δεν υπάρχει πέναλτι, ενώ το ίδιο είπε και σε ένα σπρώξιμο πάνω στον Στρεφέτσα στο 85ο λεπτό.

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Βοηθοί: Στιούαρτ Μπερτ (Αγγλία), Τζέιμς Μεϊνγουέιρινγκ (Αγγλία)

Τέταρτος: Άντριου Μέιντλι (Αγγλία)

VAR: Άντριου Ντάλας (Σκωτία)

AVAR: Πίτερ Μπανκς (Αγγλία)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Στη φάση του 32′ Ο Βινίσιους σκόραρε όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά μέσω VAR για οφσάιντ του Εμπαπέ στο ξεκίνημα της φάσης.

ΣΚΟΡΕΡ:

Τσικίνιο (8′), Μέχντι Ταρέμι (52′), Ελ Κααμπί (81′) – Κιλιάν Εμπαπέ (22′, 24′, 29′, 60′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ / 4-2-3-1): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα (62′ Μπιανκόν), Ρέτσος, Ροντινέι (71′ Κοστίνια), Γκαρθία (46′ Έσε), Μουζακίτης, Μαρτίνς, Τσικίνιο (28′ Ταρέμι), Ποντένσε (71′ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί.

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο / 4-3-3): Λούνιν, Μεντί, Καρέρας, Ασένθιο (73′ Ντίαθ), Αλεξάντερ-Άρνολντ, Τσουαμενί, Καμαβινγκά (46′ Θεμπάγιος), Βαλβέρδε, Βινίσιους, Γκιουλέρ (61′ Μπέλινγχαμ), Εμπαπέ.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6η):

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (9/12 – 17:30)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι (10/12 – 22:00)