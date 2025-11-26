Ο Εμπαπέ πέτυχε το δεύτερο πιο γρήγορο χατ-τρικ στην ιστορία του Champions League (vid+pic)
Το χατ-τρικ που σημείωσε ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Κιλιάν Εμπαπέ κόντρα στον Ολυμπιακό, είναι το δεύτερο γρηγορότερο που επιτεύχθηκε ποτέ στην ιστορία του Champions League.
Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή τόσο των «μερένγκες», όσο και της αναμέτρησης, έχοντας σκοράρει τρεις φορές για λογαριασμό της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο.
Μάλιστα, ο Γάλλος σούπερ σταρ πέτυχε και μια σημαντική ατομική επίδοση στο παιχνίδι, αφού πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας με τα γρηγορότερα χατ-τρικ στην ιστορία του Champions League.
Συγκεκριμένα, ο Εμπαπέ σημείωσε τα γκολ του σε διάστημα 6 λεπτών και 43 δευτερολέπτων. Για την ιστορία στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Μοχάμεντ Σαλάχ αφού είχε σκοράρει τρεις φορές στο 7-1 της Λίβερπουλ επί της Ρέιντζερς σε διάστημα 6 λεπτών και 12 δευτερολέπτων.
Τέλος, ο Γάλλος είναι πλέον ο παίκτης με τα περισσότερα χατ-τρικ εκτός έδρας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Away hat-tricks scored in the #UCL:
Kylian Mbappé 4 🔼
Filippo Inzaghi 3
Andriy Shevchenko 2
Olivier Giroud 2
Michael Owen 2
Cristiano Ronaldo 2
Lionel Messi 2
Luiz Adriano 2 pic.twitter.com/np78yun3cT
— Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 26, 2025
