Ο Εμπαπέ πέτυχε το δεύτερο πιο γρήγορο χατ-τρικ στην ιστορία του Champions League (vid+pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή τόσο των «μερένγκες», όσο και της αναμέτρησης, έχοντας σκοράρει τρεις φορές για λογαριασμό της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο.

Μάλιστα, ο Γάλλος σούπερ σταρ πέτυχε και μια σημαντική ατομική επίδοση στο παιχνίδι, αφού πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας με τα γρηγορότερα χατ-τρικ στην ιστορία του Champions League.

Συγκεκριμένα, ο Εμπαπέ σημείωσε τα γκολ του σε διάστημα 6 λεπτών και 43 δευτερολέπτων. Για την ιστορία στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Μοχάμεντ Σαλάχ αφού είχε σκοράρει τρεις φορές στο 7-1 της Λίβερπουλ επί της Ρέιντζερς σε διάστημα 6 λεπτών και 12 δευτερολέπτων.

Τέλος, ο Γάλλος είναι πλέον ο παίκτης με τα περισσότερα χατ-τρικ εκτός έδρας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.