Η Ρεάλ έκανε το 3-1 – Χατ τρικ από τον Εμπαπέ (vids)
Ο Γάλλος επιθετικός πέτυχε και το τρίτο γκολ της ισπανικής ομάδας στο Καραϊσκάκη
Η Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε και τρίτο γκολ στο Καραϊσκάκη, απέναντι στον Ολυμπιακό και η «βασίλισσα» προηγείται με 3-1 των πειραιωτών. Ο Κίλιαν Εμπαπέ πέτυχε και το τρίτο γκολ της ισπανικής ομάδας στο 29′.
Δείτε το τρίτο γκολ της Ρεάλ:
Το 2-1
Το 1-1
Και το 1-0
