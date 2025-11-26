Η Ρεάλ έκανε το 3-1 – Χατ τρικ από τον Εμπαπέ (vids)

Η Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε και τρίτο γκολ στο Καραϊσκάκη, απέναντι στον Ολυμπιακό και η «βασίλισσα» προηγείται με 3-1 των πειραιωτών. Ο Κίλιαν Εμπαπέ πέτυχε και το τρίτο γκολ της ισπανικής ομάδας στο 29′.

Δείτε το τρίτο γκολ της Ρεάλ:

<br />

Το 2-1

<br />

Το 1-1

<br />

Και το 1-0