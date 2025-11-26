Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με Τσικίνιο (vid)
Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Τσικίνιο στο 18’ για να πετύχει και δεύτερο γκολ
Ο Ολυμπιακός έχει φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση την Ρεάλ Μαδρίτης, πιέζοντας την ισπανική ομάδα για να πετύχει και δεύτερο γκολ.
Οι πειραιώτες είχαν μάλιστα στο 18′ μεγάλη ευκαιρία για να κάνουν το 2-0, αλλά ο γκολκίπερ της Ρεάλ Λούνιν, ήταν σ’ ετοιμότητα.
Ο Τσικίνιο έκανε ωραίο σουτ αλλά ο πορτιέρε της «βασίλισσας έκανε εξαιρετική απόκρουση.
