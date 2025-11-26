Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» – Εκπληκτικό κορεό από τον κόσμο του Ολυμπιακού (vid)
Φανταστική ατμόσφαιρα από χιλιάδες οπαδούς στο κατάμεστο Καραϊσκάκη για το σπουδαίο ματς με τη Ρεάλ – Δείτε το εντυπωσιακό κορεό που ετοίμασαν οι φίλοι του Ολυμπιακού και που… τρέλανε όλη την Ευρώπη
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε μία σπουδαία αναμέτρηση η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.
Με το που βγήκαν τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστες ώρες και το φαληρικό γήπεδο αυτή τη στιγμή… κοχλάζει, με πάνω από 30.000 οπαδούς να έχουν δημιουργήσει μία φανταστική ατμόσφαιρα.
Ο 12ος παίκτης είναι ξανά εκεί και έτοιμος να ωθήσει τους ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε μία τέλεια εμφάνιση, η οποία όλοι ελπίζουμε πως θα χαρίσει και ένα θετικό αποτέλεσμα στην ελληνική ομάδα στην προσπάθεια που κάνει για πρόκριση στα νοκ-άουτ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό κορεό, το οποίο έχει «τρελάνει» ολόκληρη την Ευρώπη. Ο κόσμος του πειραϊκού συλλόγου είναι ξανά συγκινητικός, κατακλύζοντας το Καραϊσκάκη και δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα που πολλοί θα ζήλευαν στη «Γηραιά Ήπειρο».
«The King is Here», έλεγε το πανό που σήκωσαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού και ο Βασιλιάς υποδέχεται τη Βασίλισσα σε μία καθηλωτική μάχη!
Δείτε τις φοβερές εικόνες από το «Γ. Καραϊσκάκης»:
