Ρεάλ Μαδρίτης: Η 11άδα του Τσάμπι Αλόνσο για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Τσάμπι Αλόνσο γνωστοποίησε την αρχική 11άδα που επέλεξε κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ να μένει στον πάγκο λόγω προβλήματος της τελευταίας στιγμής.
Γνωστή έγινε η εντεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/11, 22:00) από την οποία Τζουντ Μπέλινγκχαμ έμεινε τελικά στον πάγκο λόγω προβλήματος της τελευταίας στιγμής.
Έτσι ο Λούνιν θα είναι κάτω από τα δοκάρια για τους Μαδριλένους και τετράδα στην άμυνα οι Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένσιο, Καρέρας και Μεντί. Τσουαμενί, Καμαβινγκά και Βαλβέρδε θα είναι τριάδα στη μεσαία γραμμή, ο Γκιουλέρ δεξιά στην επίθεση, ο Βινίσιους αριστερά και ο Εμπαπέ στην κορυφή.
Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Λούνιν, Άρνολντ, Καρέρας, Ασένθιο, Μεντί, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Βαλβέρδε, Βινίσιους, Γκιουλέρ, Εμπαπέ.
Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Φραν Γκονθάλεθ, Χ. Ναβάρο, Μπέλινγκχαμ, Έντρικ, Ροντρίγκο, Γκονθάλο, Θεμπάγιος, Φραν Γκαρθία, Μπραΐμ Ντίαθ.
Παρακάτω η ανάρτηση της Ρεάλ Μαδρίτης
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @olympiacosfc pic.twitter.com/fh84kK9j1f
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 26, 2025
