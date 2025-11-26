Ρεάλ Μαδρίτης: Η 11άδα του Τσάμπι Αλόνσο για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Γνωστή έγινε η εντεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/11, 22:00) από την οποία Τζουντ Μπέλινγκχαμ έμεινε τελικά στον πάγκο λόγω προβλήματος της τελευταίας στιγμής.

Έτσι ο Λούνιν θα είναι κάτω από τα δοκάρια για τους Μαδριλένους και τετράδα στην άμυνα οι Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένσιο, Καρέρας και Μεντί. Τσουαμενί, Καμαβινγκά και Βαλβέρδε θα είναι τριάδα στη μεσαία γραμμή, ο Γκιουλέρ δεξιά στην επίθεση, ο Βινίσιους αριστερά και ο Εμπαπέ στην κορυφή.

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Λούνιν, Άρνολντ, Καρέρας, Ασένθιο, Μεντί, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Βαλβέρδε, Βινίσιους, Γκιουλέρ, Εμπαπέ.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Φραν Γκονθάλεθ, Χ. Ναβάρο, Μπέλινγκχαμ, Έντρικ, Ροντρίγκο, Γκονθάλο, Θεμπάγιος, Φραν Γκαρθία, Μπραΐμ Ντίαθ.

Παρακάτω η ανάρτηση της Ρεάλ Μαδρίτης