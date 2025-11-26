Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης – Βασικός ο Μουζακίτης (pic)

Με τον Χρήστο Μουζακίτη στο πλευρό του Ντάνι Γκαρθία παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο σπουδαίο εντός έδρας παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης (22:00), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο νεαρός άσος παίρνει φανέλα βασικού και θα βρίσκεται στη μεσαία γραμμή της ομάδας του μεγάλου λιμανιού, δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία, με τον Σαντιάγκο Έσε να μένει στον πάγκο. Από εκεί και πέρα, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας.

Ο Τσικίνιο θα βρίσκεται μπροστά από τους Ντάνι Γκαρθία και Μουζακίτη, με τους Ζέλσον Μαρτίνς και Ντάνιελ Ποντένσε στα δύο άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής και τον Ελ Κααμπί στην κορυφή της «ερυθρόλευκης» επίθεσης.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ντάνι Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ποντένσε και Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι οι: Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Έσε, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Ταρέμι.

Ένα σπουδαίο παιχνίδι, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε μια φανταστική ατμόσφαιρα, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να έχει εξαφανίσει εδώ και μέρες τα εισιτήρια για τη μεγάλη αναμέτρηση με την ισπανική ομάδα.