Ολυμπιακός: Ο Μαρσέλο φωτογραφήθηκε με τους Κοβάσεβιτς-Καρεμπέ και την επετειακή φανέλα (pic)

Η αντίστροφη μέτρηση για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, έχει ξεκινήσει, καθώς οι δύο ομάδες αγωνίζονται απόψε (26/11, 22:00) στο «Καραϊσκάκης».

Μάλιστα, ένας από τους θρύλους του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ο Μαρσέλο, που φόρεσε τη φανέλα και των δύο σπουδαίων ομάδων, βρίσκεται στη χώρα μας για να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Βραζιλιάνος είχε συνάντηση και με ανθρώπους των Ερυθρόλευκων, όπως ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς και ο Κριστιάν Καρεμπέ, οι οποίο του δώρισαν την επετειακή φανέλα των Πειραιωτών για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου, βγάζοντας φυσικά και μια σχετική φωτογραφία μαζί τους.

Δείτε την ανάρτηση: