Ολυμπιακός: Το απίθανο κορεό που θα «ντύσει» όλο το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο σπουδαίο παιχνίδι με τη Ρεάλ (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης απόψε (26/11, 22:00), για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, στο ένατο συνολικά ραντεβού ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Μάλιστα, οι φίλοι των Πειραιωτών εξάντλησαν τα εισιτήρια που ήταν διαθέσιμα μέσα σε λίγα λεπτά για το σπουδαίο παιχνίδι με τη βασίλισσα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και το γήπεδο θα είναι κατάμεστο, με τους οπαδούς των νταμπλούχων Ελλάδας να ετοιμάζουν ένα φοβερό κορεό.

Όπως έχουν αποκαλύψει οι ερυθρόλευκοι το κορεό αυτό θα είναι σε όλο το γήπεδο και αναμένεται να «καθηλώσει» για ακόμη μια φορά όλη την Ευρώπη, όπως συνέβη και πριν μερικές εβδομάδες με το κορεό «unleash the beast» που έφτιαξαν οι οπαδοί της ομάδας στην αναμέτρηση με την Αϊντχόφεν.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media με τις προετοιμασίες που γίνονται λίγες ώρες πριν το ματς, με τους φίλους της ομάδας να ετοιμάζουν το εντυπωσιακό κορεό το οποίο θα καλύψει όλο το φαληρικό γήπεδο!

Δείτε το βίντεο που ανέβασε ο Ολυμπιακός: