Ολυμπιακός: Το απίθανο κορεό που θα «ντύσει» όλο το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο σπουδαίο παιχνίδι με τη Ρεάλ (vid)
Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης με ένα εντυπωσιακό κορεό που θα «ντύσει» όλο το «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
- «Μας φέρανε μια λίστα ηλικιωμένων με πολλά λεφτά…» – Νέες αποκαλύψεις για τις τηλεφωνικές απάτες
- Λίμνη υγρού νερού στον Άρη; Ο ενθουσιασμός εξατμίζεται
- Σοκ: 47χρονος ιερέας προσποιούνταν ότι πονάει και θώπευε ανήλικα αγόρια
- Σοκαριστικό βίντεο: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά 22 φορές με ζώνη τον 12χρονο γιο της
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης απόψε (26/11, 22:00), για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, στο ένατο συνολικά ραντεβού ανάμεσα στις δύο ομάδες.
Μάλιστα, οι φίλοι των Πειραιωτών εξάντλησαν τα εισιτήρια που ήταν διαθέσιμα μέσα σε λίγα λεπτά για το σπουδαίο παιχνίδι με τη βασίλισσα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και το γήπεδο θα είναι κατάμεστο, με τους οπαδούς των νταμπλούχων Ελλάδας να ετοιμάζουν ένα φοβερό κορεό.
Όπως έχουν αποκαλύψει οι ερυθρόλευκοι το κορεό αυτό θα είναι σε όλο το γήπεδο και αναμένεται να «καθηλώσει» για ακόμη μια φορά όλη την Ευρώπη, όπως συνέβη και πριν μερικές εβδομάδες με το κορεό «unleash the beast» που έφτιαξαν οι οπαδοί της ομάδας στην αναμέτρηση με την Αϊντχόφεν.
Αξίζει να σημειωθεί πως η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media με τις προετοιμασίες που γίνονται λίγες ώρες πριν το ματς, με τους φίλους της ομάδας να ετοιμάζουν το εντυπωσιακό κορεό το οποίο θα καλύψει όλο το φαληρικό γήπεδο!
Δείτε το βίντεο που ανέβασε ο Ολυμπιακός:
Our castle is getting ready for tonight! 😍 pic.twitter.com/jyvQh4zAIM
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 26, 2025
- Το εντυπωσιακό στιλ του Φουρνιέ: Εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο με μπλούζα Ρόι Τάρπλεϊ (pic)
- Λουτσέσκου για το ματς με την Μπραν: «Περιμένω από την ομάδα μου να τρέξει και να δώσει μάχες»
- «Τρελαίνει» κόσμο ο γιος του Λεσόρ: Σκόραρε στην εξέδρα του Παναθηναϊκού (vid)
- Τι είπε ο Μπρινιόλι για το δύσκολο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία
- Ολυμπιακός: Το απίθανο κορεό που θα «ντύσει» όλο το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο σπουδαίο παιχνίδι με τη Ρεάλ (vid)
- Ο Σλούκας που «διαπραγματεύτηκε» με τον Αταμάν για το… ρεπό και οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια (vid)
- Η απίστευτη «γκίνια» του Νεϊμάρ: Νέος τραυματισμός και νοκ-άουτ μέχρι τις αρχές του 2026
- Ραούλ Μπράβο: «Ούτε η Ρεάλ στο Καραϊσκάκη»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις