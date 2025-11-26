sports betsson
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
26.11.2025 | 11:28
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
Ολυμπιακός: Το απίθανο κορεό που θα «ντύσει» όλο το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο σπουδαίο παιχνίδι με τη Ρεάλ (vid)
Champions League 26 Νοεμβρίου 2025 | 13:17

Ολυμπιακός: Το απίθανο κορεό που θα «ντύσει» όλο το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο σπουδαίο παιχνίδι με τη Ρεάλ (vid)

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης με ένα εντυπωσιακό κορεό που θα «ντύσει» όλο το «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης απόψε (26/11, 22:00), για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, στο ένατο συνολικά ραντεβού ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Μάλιστα, οι φίλοι των Πειραιωτών εξάντλησαν τα εισιτήρια που ήταν διαθέσιμα μέσα σε λίγα λεπτά για το σπουδαίο παιχνίδι με τη βασίλισσα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και το γήπεδο θα είναι κατάμεστο, με τους οπαδούς των νταμπλούχων Ελλάδας να ετοιμάζουν ένα φοβερό κορεό.

Όπως έχουν αποκαλύψει οι ερυθρόλευκοι το κορεό αυτό θα είναι σε όλο το γήπεδο και αναμένεται να «καθηλώσει» για ακόμη μια φορά όλη την Ευρώπη, όπως συνέβη και πριν μερικές εβδομάδες με το κορεό «unleash the beast» που έφτιαξαν οι οπαδοί της ομάδας στην αναμέτρηση με την Αϊντχόφεν.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media με τις προετοιμασίες που γίνονται λίγες ώρες πριν το ματς, με τους φίλους της ομάδας να ετοιμάζουν το εντυπωσιακό κορεό το οποίο θα καλύψει όλο το φαληρικό γήπεδο!

Δείτε το βίντεο που ανέβασε ο Ολυμπιακός:

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Συλλογικές συμβάσεις: Οι τέσσερις αλλαγές και το «όχι» στον κατώτατο

Συλλογικές συμβάσεις: Οι τέσσερις αλλαγές και το «όχι» στον κατώτατο

Vita.gr
Υγεία: Τα μοναχικά γεύματα την επιβαρύνουν

Υγεία: Τα μοναχικά γεύματα την επιβαρύνουν

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Ραούλ Μπράβο: «Ούτε η Ρεάλ στο Καραϊσκάκη»
Champions League 26.11.25

Ραούλ Μπράβο: «Ούτε η Ρεάλ στο Καραϊσκάκη»

Ο Ραούλ Μπράβο έχει γράψει ιστορία με την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ έχει αγωνιστεί με επιτυχία και στον Ολυμπιακό και σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο της Marca τόνισε τη δυναμική που έχει το Καραϊσκάκη

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό
Champions League 26.11.25

Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει στο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό (22:00) και ο Τσάμπι Αλόνσο καταστρώνει τα πλάνα του για το σπουδαίο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις! (vid)
Champions League 26.11.25

Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις! (vid)

Στον «βαρύ» αγωνιστικό χώρο του παγωμένου «Aspmyra», καθώς έριχνε χιονόνερο, η Γιουβέντους έφυγε με πολύτιμο νίκη με 3-2 επί της Μπόντο, χάρη σε γκολ του Ντέιβιντ στις καθυστερήσεις.

in.gr Team
Ζαφείρης-Βαλβέρδε 0-0 στην Πράγα (vid)
Εχασαν ευκαιρίες οι Βάσκοι 26.11.25

Ζαφείρης-Βαλβέρδε 0-0 στην Πράγα (vid)

Ισόπαλες χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν Σλάβια και Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League

Γιώργος Μαζιάς
Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0: Νίκη αφιερωμένη στη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0: Νίκη αφιερωμένη στη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα (vid)

Η Νάπολι ήθελε τη νίκη για να την αφιερώσει στη μνήμη του Μαραντόνα που έφυγε σαν σήμερα (25/11) από τη ζωή. Η ιταλική ομάδα βρήκε το δρόμο προς στα δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο, αφού έχασε και πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 25.11.25

LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Καραμπάγκ
Champions League 25.11.25

LIVE: Νάπολι – Καραμπάγκ

LIVE: Νάπολι – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νάπολι – Καραμπάγκ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους
Champions League 25.11.25

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ
Champions League 25.11.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ

LIVE: Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία
Fizz 26.11.25

Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία

Περίπου εννέα μήνες μετά τον θάνατό του, διάφορα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν βγήκαν στο «σφυρί», με το τελικό ποσό να ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις.

Σύνταξη
Στα «κάγκελα» το ΠΑΣΟΚ λόγω… «Ιθάκης»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Στα «κάγκελα» το ΠΑΣΟΚ λόγω… «Ιθάκης»

Η σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη στα όσα αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του και η αναβίωση της ρητορικής του «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» μετώπου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για ΣΣΕ: Πολύ λίγα, πολύ αργά για τους εργαζόμενους που φτωχοποιούνται συνεχώς εδώ και 6 χρόνια
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΣΣΕ: Πολύ λίγα, πολύ αργά για τους εργαζόμενους που φτωχοποιούνται συνεχώς εδώ και 6 χρόνια

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος, με αφορμή τις δηλώσεις Κεραμέως για τις Συλλογικές Συμβάσεις - «Τίποτα δεν μπορεί να κρύψει ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν νοιάζεται ούτε για το πως ο εργαζόμενος θα βγάλει τον μήνα του με αξιοπρέπεια, ούτε για την προστασία των εργασιακών συνθηκών του», αναφέρει

Σύνταξη
Κακοποίηση ανηλίκων: Συνελήφθη και προφυλακίστηκε 20χρονος που ασελγούσε στα ανίψια του, 2 και 4 ετών
Καταγγελία της μητέρας 26.11.25

Συνελήφθη και προφυλακίστηκε 20χρονος που ασελγούσε στα ανίψια του, 2 και 4 ετών - Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Την κακοποίηση κατήγγειλε η μητέρα τους και αδελφή του 20χρονου - Είδε τον γιο της να κάνει περίεργες κινήσεις και όταν τον ρώτησε της είπε «τις έκανα με τον θείο» - Κατηγορούμενος και ο εραστής του

Σύνταξη
Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ξυπνάω στις 4 για να φροντίσω τα 67 ζώα μου» – Μνήμες εξορίας, οικογένεια και ο «μπαμπάς» Μίκης
Βίντεο 26.11.25

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ξυπνάω στις 4 για να φροντίσω τα 67 ζώα μου» – Μνήμες εξορίας, οικογένεια και ο «μπαμπάς» Μίκης

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μιλά για τη ζωή δίπλα στον «μπαμπά» Μίκη, τις εξορίες, τα ταξίδια, τους Κακογιάννη–Χατζηδάκι και τα 67 ζώα που φροντίζει κάθε μέρα από τις 4 τα ξημερώματα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων
Κόσμος 26.11.25

ΗΠΑ: Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων

Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν προκάλεσε έκπληξη και λειτούργησε ως απόδειξη ότι οι Ρεπουμπλικανοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό τους

Σύνταξη
Έρευνα για τις επενδύσεις: Προτελευταία η Ελλάδα στην ΕΕ – Εκτός στόχου οι κυβερνητικές προβλέψεις
Οικονομικές Ειδήσεις 26.11.25

Έρευνα για τις επενδύσεις: Προτελευταία η Ελλάδα στην ΕΕ – Εκτός στόχου οι κυβερνητικές προβλέψεις

Προδημοσίευση της έρευνας του Ινστιτούτου ΕΝΑ για τις επενδύσεις: Συστηματική αστοχία στις προβλέψεις, προβληματικό το μείγμα - Κόντρα στο κυβερνητικό αφήγημα η προτελευταία θέση της Ελλάδας στην Ε.Ε.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
ΣΣΕ: Υπεγράφη η συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων – Πιο εύκολη η επέκτασή τους
«Ιστορική συμφωνία» 26.11.25

Υπεγράφη η συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων - Πιο εύκολη η επέκτασή τους

Η ΓΣΕΕ θα μπορεί να συνάπτει ή να συνυπογράφει κλαδικές ΣΣΕ επικουρικά εφόσον προσκληθεί από μέλος της να το κάνει, ώστε να εφαρμόζεται η νέα δυνατότητα της επέκτασης

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της ΝΔ που κέρδιζε λαχεία ή τζόκερ
Εξεταστική Επιτροπή 26.11.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της ΝΔ που κέρδιζε λαχεία ή τζόκερ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αμφισβητούν την αξιοπιστία της κατάθεσης Σεμερτζίδου στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Δεν κατάφερε να γίνει στοιχειωδώς πειστική», αναφέρουν τονίζοντας ότι «η εξέτασή της ανέδειξε σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων και τη σύνδεσή τους με πολιτικά και οικονομικά δίκτυα».

Σύνταξη
Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»
ΟΠΕΚΕΠΕ 26.11.25

Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»

Η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι έχει στην κατοχή της μόνο ένα scooter 125cc.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

