Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός δίνει απόψε (22:00) ένα σπουδαίο παιχνίδι στο κατάμεστο Καραϊσκάκη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ψάχνει μια μεγάλη υπέρβαση.

Οι ερυθρόλευκοι κοντράρονται με τη βασίλισσα στο Φάληρο, με τον Τσάμπι Αλόνσο να έχει να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα ενόψει του ματς με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός της Ρεάλ καταστρώνει τα πλάνα του έχοντας σημαντικές απουσίες, αλλά και όλα τα μεγάλα αστέρα του διαθέσιμα για μια δύσκολη και σημαντική αναμέτρηση σε μια «καυτή» έδρα.

Όσον αφορά το ματς, οι απουσίες που έχει να αντιμετωπίσει η Ρεάλ είναι πολλές. Δεδομένα εκτός θα είναι ο Τιμπό Κουρτουά λόγω γαστρεντερίτιδας, με τον Αντρέι Λούνιν να κάνει το ντεμπούτο του φέτος κάτω από τα δοκάρια.

Τραυματίες είναι επίσης οι Ρούντιγκερ, Αλάμπα και Μασταντουόνο, με τον Ντιν Χάουσεν να είναι εκτός αποστολής επίσης και να μην υπολογίζεται από τον Αλόνσο. Από εκεί και πέρα, σχετικά με την ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Τσάμπι Αλόνσο στο ματς, οι Ισπανοί αναφέρουν ότι έχει καταλήξει στον σχηματισμό, αλλά όχι σε όλα τα πρόσωπα που θα αγωνιστούν.

Η πιθανότερη ενδεκάδα είναι με τον Λούνιν στο τέρμα, τους Άρνολντ και Καρέρας στα δύο άκρα της άμυνας και τους Ασένσιο και Τσουαμενί στο κέντρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν με βάση τα τωρινά δεδομένα οι Μπέλινγκχαμ, Βαλβέρδε και Καμαβινγκά, με τους Γκιουλέρ και Βινίσιους στα δύο άκρα της επίθεσης και ο Εμπαπέ στην κορυφή.

Οι δύο εναλλακτικές της Ρεάλ Μαδρίτης

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη τρία σενάρια, που συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες. Το ένα είναι να μην παίξει καθόλου ο Τσουαμενί, που έτσι κι αλλιώς ήταν εκτός και είναι μία… έκπληξη να παίξει βασικός σε αγώνα Champions League και να πάρει τη θέση του στο κέντρο της άμυνας ο Καρέρας που έπαιξε με την Έλτσε πριν μερικές μέρες και αριστερό μπακ να παίξει ο Φραν Γκαρθία.

Η δεύτερη περίπτωση είναι που δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, είναι να παίξει αντί του Καμαβινγκά στο κέντρο ο Θεμπάγιος.

Πιθανή ενδεκάδα: Λούνιν, Άρνολντ, Καρέρας, Τσουαμενί, Ασένσιο, Καμαβινγκά, Μπέλινγκχαμ, Γκιουλέρ, Βαλβέρδε, Βινίσιους, Εμπαμπέ.

Αναλυτικά η αποστολή της Ρεάλ: Λούνιν, Γκονζάλεθ, Ναβάρο, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένσιο, Καρέρας, Φ. Γκαρθία, Μεντί, Μπέλιγχαμ, Καμαβίνγκα, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Γκιουλέρ, Θεμπάγιος, Βινίσιους, Έντρικ, Εμπαπέ, Ροντρίγκο, Γκονζάλο. Μπραχίμ.