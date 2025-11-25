sports betsson
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
25.11.2025 | 16:27
Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας
25.11.2025 | 16:15
Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη στο Λονδίνο – Φόβοι για εκρήξεις,
Η εμπειρία του Μέντι και το μήνυμα για την «μάχη» με Ρεάλ
On Field 25 Νοεμβρίου 2025 | 19:40

Η εμπειρία του Μέντι και το μήνυμα για την «μάχη» με Ρεάλ

Ο προπονητής των πειραιωτών ξέρει καλύτερα απ’ τον καθένα πως η Ρεάλ δεν χαμπαριάζει από… κρίσεις κι έχει στείλει το μήνυμα στους παίκτες του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Spotlight

Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για τον πολύ μεγάλο αγώνα απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκη, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν την «βασίλισσα» της Ευρώπης κι αυτό από μόνο του φανερώνει τον βαθμό δυσκολίας της αποστολής των πρωταθλητών Ελλάδος.

Όταν μια ομάδα αντιμετωπίζει την Ρεάλ Μαδρίτης, τότε τα πολλά λόγια είναι περιττά. Αρκεί και μόνο το όνομα της Ρεάλ για να καταλάβει εύκολα κάποιος πόσο δύσκολο είναι ένα ματς απέναντι στους μερένχες.

Τις τελευταίες μέρες τα ρεπορτάζ του ισπανικού Τύπου αναφέρουν πως το κλίμα στην «βασίλισσα» είναι… εκρηκτικό, ότι ο τεχνικός των «μερένχες», Τσάμπι Αλόνσο κινδυνεύει με απόλυση και πως η απόφαση του Βινίσιους να μην ανανεώσει το συμβόλαιο με την ομάδα της Μαδρίτης έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα.

Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνούν με τίποτα οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι πως η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η ομάδα που δεν… καταλαβαίνει από κρίσεις και γκρίνιες γιατί πολύ απλά μιλάμε για το κορυφαίο brand name στον κόσμο.

Κι εδώ θα πρέπει να σταθεί κάποιος στο μεγάλο «όπλο» που έχουν οι «ερυθρόλευκοι» για τον μεγάλο αυριανό αγώνα στο Καραϊσκάκη κι αυτό είναι ο προπονητής τους.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξέρει καλύτερα απ’ τον καθένα πως η Ρεάλ Μαδρίτης δεν επηρεάζεται από ένα – δυο ατυχή αποτελέσματα κι έχει φροντίσει να στείλει το μήνυμα στο Ρέντη. Ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδος ξέρει ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη «παγίδα» για τον Ολυμπιακό, λίγες ώρες πριν από την μεγάλη αναμέτρηση.

Είναι ξεκάθαρο πως ο πολύπειρος τεχνικός των «ερυθρόλευκων» δεν θέλει να δει τους παίκτες του ν’ ασχολούνται με όσα γράφονται και ακούγονται για την «βασίλισσα», αλλά να έχουν αποκλειστικά στραμμένη την προσοχή τους σε αυτά που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο.

Δεν το είπε τυχαία ο Μέντι στην συνέντευξη Τύπου, ότι «όλα αυτά δεν μπορούν να επηρεάσουν την Ρεάλ Μαδρίτης».

Και είναι βεβαίως προφανές ότι η εμπειρία που έχει στους πάγκους ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και οι πολλές φορές που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του την Ρεάλ  Μαδρίτης, είναι ένα «όπλο» για τους ερυθρόλευκους ενόψει του μεγάλου αυριανού αγώνα.

Economy
EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΟΠΑΠ: Δυνατές επιδόσεις στο εννεάμηνο 2025 και πορεία προς τη συνένωση με την Allwyn

ΟΠΑΠ: Δυνατές επιδόσεις στο εννεάμηνο 2025 και πορεία προς τη συνένωση με την Allwyn

LIVE: Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Champions League 25.11.25

LIVE: Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

LIVE: Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Άγιαξ – Μπενφίκα
Champions League 25.11.25

LIVE: Άγιαξ – Μπενφίκα

LIVE: Άγιαξ – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άγιαξ – Μπενφίκα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
H «Marca» ενόψει του Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Ο Μεντιλίμπαρ κατοικεί στον… Όλυμπο»
Ποδόσφαιρο 25.11.25

H «Marca» ενόψει του Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Ο Μεντιλίμπαρ κατοικεί στον… Όλυμπο»

Η μεγάλη ισπανική εφημερίδα Marca, μία ημέρα πριν το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, φιλοξενεί αφιέρωμα για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον εκθειάζει.

Σύνταξη
Ρέτσος: «Κίνητρο να παίζεις κόντρα στη Ρεάλ – Θέλω να πιστεύω ότι θα πάρουμε τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Ρέτσος: «Κίνητρο να παίζεις κόντρα στη Ρεάλ – Θέλω να πιστεύω ότι θα πάρουμε τη νίκη»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League και τόνισε το μεγάλο κίνητρο που έχουν οι «ερυθρόλευκοι».

Σύνταξη
Στηρίζει τον Αλόνσο η διοίκηση της Ρεάλ
Champions League 25.11.25

Στηρίζει τον Αλόνσο η διοίκηση της Ρεάλ

Στήριξη στο πρόσωπο του Τσάμπι Αλόνσο... διαρρέει από το στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες ώρες πριν από ένα κομβικό -όπως φαίνεται- ματς για τη «Βασίλισσα» και τον Ισπανό τεχνικό, κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.

Σύνταξη
Πρόβλημα και με τον Χάουσεν στη Ρεάλ ενόψει του αγώνα τον Ολυμπιακό
Champions League 25.11.25

Πρόβλημα και με τον Χάουσεν στη Ρεάλ ενόψει του αγώνα τον Ολυμπιακό

Ένα ακόμη πρόβλημα προέκυψε στη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του ματς της Τετάρτης κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, αφού μετά τον Τιμπό Κουρτουά φαίνεται πως χάνει και τον Ντιν Χάουσεν.

Σύνταξη
Γιαννακόπουλος στη Marca: «Ο Ολυμπιακός μεγαλώνει, μια νίκη επί της Ρεάλ θα είναι μήνυμα και τρομερή ώθηση»
Champions League 25.11.25

Γιαννακόπουλος στη Marca: «Ο Ολυμπιακός μεγαλώνει, μια νίκη επί της Ρεάλ θα είναι μήνυμα και τρομερή ώθηση»

Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος παραχώρησε μια μεγάλη συνέντευξη στην ισπανική Marca ενόψει του Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης και είχε πολλά και ενδιαφέροντα να πει στους Ισπανούς...

Σύνταξη
Η μάχη της μεσαίας γραμμής και τα λάθη: Όσα θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ κόντρα στη Ρεάλ
On Field 25.11.25

Η μάχη της μεσαίας γραμμής και τα λάθη: Όσα θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ κόντρα στη Ρεάλ

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Τετάρτη τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωρίζει ότι η μάχη του κέντρου και η αποφυγή των λαθών, θα είναι οι παράγοντες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Σούπερ ματς Τσέλσι-Μπαρτσελόνα στο Λονδίνο και Σίτι-Λεβερκούζεν στο Μάντσεστερ – Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Champions League 25.11.25

Σούπερ ματς Τσέλσι-Μπαρτσελόνα στο Λονδίνο και Σίτι-Λεβερκούζεν στο Μάντσεστερ – Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Ξανά ώρα για μπάλα στο Champions League, με το πρόγραμμα της Τρίτης (25/11) να περιλαμβάνει σπουδαία ματς όπως το Τσέλσι - Μπαρτσελόνα και το Μάντσεστερ Σίτι - Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
Τώρα η Ρεάλ είναι ακόμα πιο επικίνδυνη – Η ένταση με Βινίσιους, η νέα γκέλα και οι γκρίνιες
On Field 24.11.25

Τώρα η Ρεάλ είναι ακόμα πιο επικίνδυνη – Η ένταση με Βινίσιους, η νέα γκέλα και οι γκρίνιες

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά τι σημαίνει Ρεάλ Μαδρίτης, όποια προβλήματα κι αν αντιμετωπίζει και το σίγουρο είναι πως η «βασίλισσα» παραμένει το μεγαλύτερο brand name στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»
Ελλάδα 25.11.25

Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»

Πλήθος κόσμου, φεμινιστικές οργανώσεις, σωματεία, συλλογικότητες και φοιτητές έδωσαν δυναμικό «παρών» στην πορεία για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης ενάντια στην πατριαρχία και τις γυναικοκτονίες.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν
Euroleague 25.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παρτίζαν για τη 13η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ενισχυμένη η Ακροδεξιά, «προσφέρει» στη Μέτσολα τρίτη θητεία – Αντάλλαγμα, περισσότερη εξουσία στην Ευρωβουλή
Παζάρια 25.11.25

Ενισχυμένη η Ακροδεξιά, «προσφέρει» στη Μέτσολα τρίτη θητεία – Αντάλλαγμα, περισσότερη εξουσία στην Ευρωβουλή

Η ακροδεξιά ομάδα των Πατριωτών κατέστησε σαφές προς το ΕΛΚ ότι θα στήριζε τη νέα υποψηφιότητα της Ρομπέρτα Μέτσολα. Και ζητά για αντάλλαγμα δύο θέσεις αντιπροέδρων και ενός κοσμήτορα στο Προεδρείο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μόργκαν Φρίμαν μιλά για την βράβευση του στα Όσκαρ – «Δεν με άλλαξε. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον»
Culture Live 25.11.25

Ο Μόργκαν Φρίμαν μιλά για την βράβευση του στα Όσκαρ – «Δεν με άλλαξε. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον»

«Κατά κάποιο τρόπο ήξερα από νωρίς ότι τελικά θα έπαιρνα [ένα Όσκαρ]. Δεν με άλλαξε», δήλωσε ο Μόργκαν Φρίμαν σε πρόσφατη συνέντευξή του, αναφορικά με την βράβευση του το 2005.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Ακρωτήρι: Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα φωτεινό ταξίδι στη γκρίζα ζώνη του νου
Συνέντευξη 25.11.25

Το Ακρωτήρι: Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα φωτεινό ταξίδι στη γκρίζα ζώνη του νου

Λίγο πριν την παράσταση «Το Ακρωτήρι», η οποία συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά φέτος με σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, βρεθήκαμε στο θέατρο Ιλίσια και συνομιλήσαμε με την Μαρία Ναυπλιώτου και τον Νικόλα Παπαγιάννη. Και οι δύο συμφώνησαν στο ίδιο πράγμα: «υπάρχει μόνο η αγάπη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επέμειναν για πέναλτι οι Τζήλος, Σιδηρόπουλος – Όλοι οι διάλογοι
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Επέμειναν για πέναλτι οι Τζήλος, Σιδηρόπουλος – Όλοι οι διάλογοι

Ο Βαλέρι δεν έπεισε τους δυο διαιτητές ότι τάχα έκαναν λάθος στο ματς Ολυμπιακός-Ατρόμητος 3-0, με τον καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Ελ Κααμπί. Οι ρέφερι εξήγησαν γιατί πήραν σωστή απόφαση

Βάιος Μπαλάφας
Αγρότες – Κτηνοτρόφοι: «Φουντώνει» η αγανάκτηση – Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου
Ελλάδα 25.11.25

«Φουντώνει» η αγανάκτηση των αγροκτηνοτρόφων - Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου

Μπαράζ κινητοποιήσεων από αγρότες και κτηνοτρόφους. Ζεσταίνουν τις μηχανές τους και προετοιμάζονται για αποκλεισμούς δρόμων και λιμανιών. Η Θεσσαλία άνοιξε τον δρόμο και ακολουθούν και άλλες περιφέρειες.

Σύνταξη
Έτοιμος για συνάντηση με Τραμπ ο Ζελένσκι – «Πλησιάζουμε σε συμφωνία για την Ουκρανία» λέει ο αμερικανός πρόεδρος
Κόσμος 25.11.25

Έτοιμος για συνάντηση με Τραμπ ο Ζελένσκι – «Πλησιάζουμε σε συμφωνία για την Ουκρανία» λέει ο αμερικανός πρόεδρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «πλησιάζουμε πολύ κοντά σε συμφωνία» για την Ουκρανία, με την ουκρανική πλευρά να δηλώνει έτοιμη να συναντήσει τον αμερικανό πρόεδρο.

Σύνταξη
LIVE: Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Champions League 25.11.25

LIVE: Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

LIVE: Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Κρήτη: Επεισόδιο με Ισραηλινούς και διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στο Ηράκλειο – Τουλάχιστον 15 προσαγωγές
Ελλάδα 25.11.25

Κρήτη: Επεισόδιο με Ισραηλινούς και διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στο Ηράκλειο – Τουλάχιστον 15 προσαγωγές

Αρχικά υπήρξε λεκτικό επεισόδιο, στην πορεία όμως ακολούθησαν και βίαια σπρωξίματα, ενώ σε κάποιους άλλους Ισραηλινούς που πήγαν να παρέμβουν, πέταξαν και μπογιές στα ρούχα.

Σύνταξη
LIVE: Άγιαξ – Μπενφίκα
Champions League 25.11.25

LIVE: Άγιαξ – Μπενφίκα

LIVE: Άγιαξ – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άγιαξ – Μπενφίκα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
«Στα μαλακά» ο Κριστιάνο Ρονάλντο για την αγκωνιά στον Ντάρα Ο’ Σέι – Κανονικά στην πρεμιέρα του Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Στα «μαλακά» ο Ρονάλντο για την αγκωνιά στον Ο’ Σέι - Κανονικά στην πρεμιέρα του Μουντιάλ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα αγωνιστεί κανονικά στην 1η αγωνιστική του Μουντιάλ 2026, καθώς τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική για την απευθείας κόκκινη που δέχτηκε στο Ιρλανδία - Πορτογαλία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κιάρα Φεράνι: Αντιμέτωπη με τη φυλακή – Το δράμα του pandorogate και τα κροκοδείλια δάκρυα της «αυτοκράτειρας» influencer
«Για καλό σκοπό» 25.11.25

Κιάρα Φεράνι: Αντιμέτωπη με τη φυλακή – Το δράμα του pandorogate και τα κροκοδείλια δάκρυα της «αυτοκράτειρας» influencer

Το χριστουγεννιάτικο πανετόνε μετατράπηκε στο πιο πικρό γλυκό της χρονιάς για την Κιάρα Φεράνι, τη διασημότερη Ιταλίδα influencer και επιχειρηματία παγκόσμιας εμβέλειας που είναι πλέον αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη για ένα σκάνδαλο γεμάτο λάμψη και ψέμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
H «Marca» ενόψει του Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Ο Μεντιλίμπαρ κατοικεί στον… Όλυμπο»
Ποδόσφαιρο 25.11.25

H «Marca» ενόψει του Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Ο Μεντιλίμπαρ κατοικεί στον… Όλυμπο»

Η μεγάλη ισπανική εφημερίδα Marca, μία ημέρα πριν το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, φιλοξενεί αφιέρωμα για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον εκθειάζει.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Adel»: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέσσερις περιφέρειες
«Red Code» 25.11.25

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέσσερις περιφέρειες ενόψει της κακοκαιρίας «Adel»

Η κακοκαιρία Adel έρχεται από τα Δυτικά και φέρνει βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τέσσερις περιφέρειες σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» ενώ δεν αποκλείεται να τεθούν και άλλες.

Σύνταξη
Η τηλεοπτική εικόνα εκθέτει τον Πάολο Βαλέρι (vid)
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Η τηλεοπτική εικόνα εκθέτει τον Πάολο Βαλέρι (vid)

Τελικά τι συμβαίνει με τον Πάολο Βαλέρι; Στην τηλεκριτική του για τις φάσεις της 11ης αγωνιστικής κάνει το άσπρο μαύρο, με το να σχολιάζει ότι δεν έγινε πέναλτι στον Ελ Κααμπί στο ματς Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0

Βάιος Μπαλάφας
Δίκη υποκλοπών: «Έλαβα απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου» – Κατάθεση από την πρώην διευθύντρια στην ΕΛ.ΑΣ.
Σοβαρές καταγγελίες 25.11.25

Δίκη υποκλοπών: «Έλαβα απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου» – Κατάθεση από την πρώην διευθύντρια στην ΕΛ.ΑΣ.

«Περίμενα από τη Δικαιοσύνη να με καλέσει, καταθέτω ενόρκως ότι πάτησα και τα δύο μηνύματα που έλαβα στο κινητό μου, έλαβα και απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου», κατέθεσε πρώην διευθύντρια των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
