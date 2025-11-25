Η εμπειρία του Μέντι και το μήνυμα για την «μάχη» με Ρεάλ

Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για τον πολύ μεγάλο αγώνα απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκη, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν την «βασίλισσα» της Ευρώπης κι αυτό από μόνο του φανερώνει τον βαθμό δυσκολίας της αποστολής των πρωταθλητών Ελλάδος.

Όταν μια ομάδα αντιμετωπίζει την Ρεάλ Μαδρίτης, τότε τα πολλά λόγια είναι περιττά. Αρκεί και μόνο το όνομα της Ρεάλ για να καταλάβει εύκολα κάποιος πόσο δύσκολο είναι ένα ματς απέναντι στους μερένχες.

Τις τελευταίες μέρες τα ρεπορτάζ του ισπανικού Τύπου αναφέρουν πως το κλίμα στην «βασίλισσα» είναι… εκρηκτικό, ότι ο τεχνικός των «μερένχες», Τσάμπι Αλόνσο κινδυνεύει με απόλυση και πως η απόφαση του Βινίσιους να μην ανανεώσει το συμβόλαιο με την ομάδα της Μαδρίτης έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα.

Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνούν με τίποτα οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι πως η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η ομάδα που δεν… καταλαβαίνει από κρίσεις και γκρίνιες γιατί πολύ απλά μιλάμε για το κορυφαίο brand name στον κόσμο.

Κι εδώ θα πρέπει να σταθεί κάποιος στο μεγάλο «όπλο» που έχουν οι «ερυθρόλευκοι» για τον μεγάλο αυριανό αγώνα στο Καραϊσκάκη κι αυτό είναι ο προπονητής τους.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξέρει καλύτερα απ’ τον καθένα πως η Ρεάλ Μαδρίτης δεν επηρεάζεται από ένα – δυο ατυχή αποτελέσματα κι έχει φροντίσει να στείλει το μήνυμα στο Ρέντη. Ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδος ξέρει ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη «παγίδα» για τον Ολυμπιακό, λίγες ώρες πριν από την μεγάλη αναμέτρηση.

Είναι ξεκάθαρο πως ο πολύπειρος τεχνικός των «ερυθρόλευκων» δεν θέλει να δει τους παίκτες του ν’ ασχολούνται με όσα γράφονται και ακούγονται για την «βασίλισσα», αλλά να έχουν αποκλειστικά στραμμένη την προσοχή τους σε αυτά που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο.

Δεν το είπε τυχαία ο Μέντι στην συνέντευξη Τύπου, ότι «όλα αυτά δεν μπορούν να επηρεάσουν την Ρεάλ Μαδρίτης».

Και είναι βεβαίως προφανές ότι η εμπειρία που έχει στους πάγκους ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και οι πολλές φορές που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του την Ρεάλ Μαδρίτης, είναι ένα «όπλο» για τους ερυθρόλευκους ενόψει του μεγάλου αυριανού αγώνα.